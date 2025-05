ETV Bharat / state

100 గ్రాములు బరువు, 5.5 మీటర్ల పొడవు - కనకదుర్గమ్మకు అగ్గిపెట్టలో పట్టే చీర బహుకరణ - MATCHBOX SIZE SAREE TO DURGAMMA

Matchbox_Size_Saree_to_durgamma ( ETV Bharat )

Published : May 14, 2025 at 7:46 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 9:02 PM IST

Handloom Worker Presents Saree to Kanakadurgamma: బెజవాడ కనకదుర్గమ్మకు ఓ భక్తుడు అగ్గిపెట్టెలో పట్టే పట్టుచీర సమర్పించాడు. తెలంగాణ రాష్ట్రం సిరిసిల్లకు చెందిన విజయ్‌కుమార్ అమ్మవారికి చీరను కానుకగా ఇచ్చాడు. సిరిసిల్లకు చెందిన నల్ల విజయ్ కుమార్, ఆయన తండ్రి నల్ల పరంధాములు వారసత్వానికి పునికి పుచ్చుకున్నారు. చేనేత కళారంగంలో అగ్గిపెట్టలో చీర, శాలువను, కుట్టు లేకుండా లాల్చి పైజామా, జాతీయ జెండా, 3 కొంగుల చీరను, ఊసరవెల్లిలా రంగులు మార్చే చీర, సుగంధ ద్రవ్యాల సువాసన వచ్చే చీర, దబ్బనంలో దూరిపోయే చీర, బంగారం, వెండి చీరలు నల్ల విజయ్ కుమార్ రూపొందించారు. 100 గ్రాములు బరువు, 5.5 మీటర్ల పొడవు - కనకదుర్గమ్మకు అగ్గిపెట్టలో పట్టే చీర బహుకరణ (ETV Bharat)

