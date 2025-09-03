ETV Bharat / state

అక్షర జ్ఞానం లేదు, అయినా సరే - చేనేత రంగంలో ప్రత్యేకత చూపుతున్న మహిళలు - HANDLOOM SECTOR IN TELANGANA

ఆశించిన ఆర్థిక ఆదరణ లేకపోయినా చేనేత రంగంపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్న మహిళలు - వస్త్రాలు నేస్తూ అందులోనే ప్రత్యేకత చూపుతున్న తీరు - చేనేత మీద మమకారంతో ఆధారపడి పనిచేస్తున్న వైనం

Handloom Workers
చేనేత కార్మికురాలు రాపోలు అనసూర్య (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 8:27 PM IST

Womens Handloom sector in Telangana : అక్షర జ్ఞానం లేకపోయినా గడ్డి పరకల కలయికను చూసి పడుగు పేకలు కలిపి మానవ ప్రపంచానికి వస్త్రాలు అందిస్తూ చేనేత రంగంలో ముందుకు సాగుతూనే ఉన్నారు ఈ మహిళలు. కానీ ఇక్కడ ఆశించిన ఆర్థిక ఆదరణ లేకపోయినా కులవృత్తి మీద మమకారంతో చేనేతను వీడలేక, వేరే పని రాక ఈ రంగంపై ఆధారపడి జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఎన్ని ఒడిదొడుకులు ఎదురైనా టెక్నాలజీ పెరిగినా దానికి అనుగుణంగా వస్త్రాలు నేస్తూ అందులోనే ప్రత్యేకత చూపుతూ తమ కుటుంబాలను నెట్టుకొస్తున్నారు.

భర్తకు తోడుగా : పైన చిత్రంలో కనిపిస్తున్న మహిళ పేరు రాపోలు అనసూర్య. ఇమె వయసు 60 ఏళ్లు. భర్త పేరు లక్ష్మీనారాయణ. చండూరు మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పద్మావతి కాలనీలో అద్దెకు ఉంటున్నారు. వీరికి ముగ్గురు సంతానం. సాగు చేసుకోవడానికి ఎలాంటి భూములు లేవు. చేనేత వృత్తే తమకు ఆధారమని భావించి మగ్గం నేర్చుకుని గత 15 ఏళ్లుగా కుటుంబ పోషణలో భర్తకు చేదోడు వాదోడుగా నిలుస్తున్నారు. ఇద్దరు పని చేస్తే రోజూ 400 చొప్పున సంపాదిస్తారు.

Handloom Workers
చెరుపల్లి అరుణ (Eenadu)

మగ్గం నేర్చుకున్నా : చిత్రంలో ఉన్న మహిళ పేరు చెరుపల్లి అరుణ. వయసు 60 ఏళ్లు. ఇమె చండూరులోని మార్కేండేయనగర్‌ కాలనీలో నివసిస్తున్నారు. అరుణ భర్త 23 ఏళ్ల కిందట చనిపోయారు. దీంతో కుటుంబ పోషణకు ఆదాయ వనరులకు దారిలేకుండా పోయింది. భర్త చనిపోక ముందు తామిద్దరూ కలిసి చేనేత పని చేసి జీవనం కొనసాగించేవారు. తాను రంగులు అద్దడం, చిటికీలు కట్టడం పనులు చేస్తుండేది. అది చేస్తే కుటుంబం గడవడం భారం కావడంతో మగ్గం నేర్చుకుని కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నారు. 22 ఏళ్లుగా ఒకే మాస్టర్‌ వీవర్‌ దగ్గర చేనేత పని చేస్తూ రోజూ రూ. 500 వరకు ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తున్నారు.

Handloom Workers
సూరపెల్లి కరుణ (Eenadu)

కుటుంబాన్ని పోషిస్తూ : చిత్రంలోని మహిళ పేరు సూరపెల్లి కరుణ. గట్టుప్పల మండల కేంద్రంలో నివాసిస్తున్నారు. వివాహమై నాలుగేళ్లు సాఫీగా సాగుతున్న జీవితంలో భర్త ఆకస్మికంగా మతి స్థిమితం కోల్పోయారు. ఇదే కాకుండా ఉన్నట్టుండి కుటుంబాన్ని వదిలి వెళ్లిపోయారు. అప్పటి నుంచి తమ కుల వృత్తి నేర్చుకుని జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. ఇద్దరూ పిల్లలను చదివిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తయారవుతున్న సంప్రదాయ చేనేత వస్త్రాలకు ఆశించిన స్థాయిలో ఆదరణ దక్కడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో చేనేత కార్మికులు వృత్తి పరిరక్షణ కోసం సరికొత్తగా పయనిస్తున్నారు. వినియోగదారుల అభిరుచికి అనుగుణంగా ఆధునిక ట్రెండ్లను ఫాలో అవుతూ అంతర్జాతీయంగా పేరొందిన లినెన్‌ నూలుతో చీరలు, డ్రెస్‌ మెటీరియల్, ధోతీలు, యువత మెచ్చే చొక్కాలు తయారుచేస్తూ వినియోగదారులను తెగ ఆకట్టుకుంటున్నారు.

గతంలో విదేశాల్లోనే అధిక వినియోగం : అవిసె(ఫ్లాక్స్‌) మొక్కలను నానబెట్టి, కాండం నుంచి సేకరించే నారను నూలుగా మార్చి లినెన్‌ వస్త్రాల తయారీలో వినియోగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అమెరికా, బెల్జియం, బ్రెజిల్, ఇటలీ, చైనా దేశాల్లో 80 శాతం మంది ఈ వస్త్రాలనే వాడుతున్నారు. ధర ఎక్కువగా ఉండటంతో మన దేశంలోని ఉన్నత వర్గాలు మాత్రమే ఈ లినెన్​ వస్త్రాలను వినియోగించేవి. ఎండాకాలం చల్లగా, శీతాకాలంలో వెచ్చగా ఉండటం ఈ వస్త్రాల ప్రత్యేకత. ఇవి చెమటను త్వరగా పీల్చడంతో పాటు శరీర ఉష్ణోగ్రతను ఎప్పటికప్పుడు నియంత్రిస్తాయి.

