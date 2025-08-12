ETV Bharat / state

చేనేత పరిశ్రమ కొత్త ట్రెండ్ - 'లినెన్​' నూలుతో కొత్త ప్యాషన్ - HANDLOOM FABRICS MADE FROM LINEN

సంప్రదాయ చేనేత వస్త్రాలకు ఆశించిన స్థాయిలో ఆదరణ కరవు - జాతీయ వస్త్ర ప్రదర్శనల్లోనూ ఆకట్టుకునేలా కొత్త డిజైన్లు - వినియోగదారుల అభిరుచికి అనుగుణంగా ఆకర్షణీయమైన రంగులు, డిజైన్లతో 'లినెన్' నూలు వస్త్రాలు

Handloom Fabrics Made From Linen Yarn
Handloom Fabrics Made From Linen Yarn (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2025 at 5:59 PM IST

Handloom Fabrics Made From Linen Yarn : ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తయారవుతున్న సంప్రదాయ చేనేత వస్త్రాలకు ఆశించిన స్థాయిలో ఆదరణ లభించడం లేదు. వినియోగదారులు కొత్తదనాన్ని కోరుకోవడంతో నిల్వలు పేరుకుపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కార్మికులు వృత్తి పరిరక్షణ కోసం కొత్త దారులను అన్వేషిస్తున్నారు. వినియోగదారుల అభిరుచికి అనుగుణంగా ఆధునిక ట్రెండ్లను అందిపుచ్చుకుంటున్నారు. అంతర్జాతీయంగా పేరొందిన 'లినెన్' నూలుతో చీరలు, యువత మెచ్చే చొక్కాలు, డ్రెస్ మెటీరియల్, ధోతీలు తయారు చేస్తూ వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తున్నారు.

ఎండకాలంలో చల్లగా, శీతాకాలంలో వెచ్చగా : అవిసె (ఫ్లాక్స్) మొక్కలను నానబెట్చి, కాండం నుంచి సేకరించే నారలను నూలుగా మారుస్తారు. వాటిని 'లినెన్' వస్త్రాలు తయారీలో వినియోగిస్తారు. ప్రస్తుతం అమెరికా, చైనా, బ్రెజిల్, ఇటలీ, బెల్జియం దేశాల్లో 80 శాతం మంది ఈ వస్త్రాలనే వాడుతున్నారు. ధర ఎక్కువగా ఉంటడంతో మన దేశంలోని ఉన్నత వర్గాలు మాత్రమే వీటిని వినియోగిస్తున్నారు. ఎండకాలంలో చల్లగా, శీతాకాలంలో వెచ్చగా ఉండటం వీటి ప్రత్యేకత. ఇవి చెమటను త్వరగా పీలుస్తాయి. శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రిస్తాయి. పై పెచ్చు ఎంత ఉతికినా మెరుపుని కోల్పోవు.

ట్రెండుకు తగ్గట్టు మారుతున్న చేనేత పరిశ్రమ - 'లినెన్​' నూలుతో ఆకర్షిస్తున్న వస్త్రాలు
ట్రెండుకు తగ్గట్టు మారుతున్న చేనేత పరిశ్రమ - 'లినెన్​' నూలుతో ఆకర్షిస్తున్న వస్త్రాలు (Eenadu)

నూలును దిగుమతి చేసుకుని : వ్యాపారులు ఇప్పటివరకు విదేశాల నుంచి నేరుగా వస్త్రాలను దిగుమతి చేసుకునేవారు. దీంతో ధర అధికంగా ఉండేది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఇప్పుడు రాష్ట్రంలోని కొన్ని చేనేత సంఘాలు నూలును దిగుమతి చేసుకుని, మగ్గాలపై వస్త్రాలు నేయించడం ఆరంభించాయి.

రంగులు అద్ది, డిజైన్లు జోడించి : విదేశాల్లో యాంత్రిక విధానం వల్ల ఒకే రంగుతో వస్త్రం తయారవుతాయని చేనేత సంఘాల ప్రతినిధులు అంటున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వినియోగదారుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఈ నూలుకు ఆకర్షణీయమైన రంగులు అద్ది, చేనేత మగ్గాలపై ఆకర్షణీయమైన వస్త్రాలు నేయిస్తున్నామని తెలిపారు. తాము ఎంబ్రాయిడరీతో అందమైన డిజైన్లు జోడిస్తున్నామని చెబుతున్నారు.

తెలంగాణలో దుబ్బాక, వరంగల్, పోచంపల్లి, సిరిసిల్ల, గద్వాలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని ధర్మవరం, వెంకటగిరి తదితర ప్రాంతాల్లో ఆయా ప్రాంతాల బ్రాండ్ల పేర్లతో చీరలు, ఇతర ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నామన్నారు. విదేశాలతో పోల్చి చూస్తే మన దేశంలో చీరలకు ఆదరణ అధికంగా ఉన్న దృష్ట్యా వీటికి గిరాకీ పెరుగుతోందని అంటున్నారు. వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా జాతీయ వస్త్ర ప్రదర్శనల్లోనూ ప్రదర్శిస్తున్నామని చెబుతున్నారు. వీటి ధరలు కూడా అందుబాటులోకి రావడంతో మధ్య తరగతి వారూ కొనుగోలుకు ముందుకొస్తున్నారని చేనేత సంఘాల ప్రతినిధులు అంటున్నారు.

ప్రభుత్వం చేయూత ఇవ్వాలి : వందశాతం స్వచ్ఛమైన లినెన్​తో మగ్గాలపై వస్త్రాలను రూపొందిస్తున్నామని దుబ్బాక చేనేత ఉత్పత్తిదారుల సంఘం అధ్యక్షుడు బోడ శ్రీనివాస్ అన్నారు. వీటిలో ఎటువంటి రంగులు, రసాయనాలు ఉండవని పేర్కొన్నారు. తమ వద్ద దాదాపు 50 మంది చేనేత కార్మికులు ఉపాధి పొందుతున్నారని తెలిపారు. ప్రతి వారం 100 చీరలు ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని అన్నారు. ప్రభుత్వం తమకు మూలధనం సమకూరిస్తే తయారీని విస్తృతం చేసే అవకాశం ఉందంటున్నారు. ప్రభుత్వ చేనేత సహకార సంఘాలు కూడా షాపుల్లో లినెన్ వస్త్రాల విక్రయాలకు ముందుకు రావాలని కోరుతున్నారు.

"వందశాతం స్వచ్ఛమైన లినెన్​తో మగ్గాలపై వస్త్రాలను రూపొందిస్తున్నాం. వీటిలో రంగులు, రసాయనాలు ఉండవు. మా దగ్గర దాదాపు 50 మంది చేనేత కార్మికులు ఉపాధి పొందుతున్నారు. మాకు ప్రతివారం 100 చీరలు తయారీ ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం మూలధనం సమకూరిస్తే తయారీని విస్తృతం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ప్రభుత్వ చేనేత సహకార సంఘాలు కూడా షాపుల్లో లినెన్ వస్త్రాల విక్రయాలకు ముందుకు రావాలి." - బోడ శ్రీనివాస్, దుబ్బాక చేనేత ఉత్పత్తిదారుల సంఘం అధ్యక్షుడు

