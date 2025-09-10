వైకల్యాన్ని ఎదిరించాడు - పారా సిట్టింగ్ వాలీబాల్ భారత జట్టుకు ఎంపిక
ప్రపంచ పారావాలీ సిట్టింగ్ వాలీబాల్ భారత జట్టుకు ఎంపికైన విజయకుమార్ - ఏపీ నుంచి ఇద్దరు ఎంపికైతే అందులో అర్హత సాధించిన వాడిగా గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 8:20 PM IST
VijayKumar Selected from India in Para Sitting World Volleyball Competitions: మనిషి ఏదైనా ఓ చిన్న సమస్య వస్తే చాలు. దాని కోసం పదేపదే ఆలోచిస్తూ మనసును పాడు చేసుకుంటాడు. కానీ ఆ వ్యక్తి తన వైకల్యానికి వెరవలేదు, లక్ష్యాన్ని మరవలేదు, గురి చూసి కొట్టాడు. నిరంతర సాధనతో మొక్కవోని స్థైర్యంతో ముందుకెళ్తే విజయం సాధించవచ్చని నిరూపించాడు. ఇంకేముంది చివరికి సిట్టింగ్ వాలీబాల్ పోటీల్లో భారత్ నుంచి వెళ్లే జట్టుకు నేరుగా ఎంపికయ్యారు.
అందరికీ స్ఫూర్తి ప్రదాతగా నిలిచిన అతని పేరు వేల్పుల విజయకుమార్. అక్టోబరు 12 నుంచి 18వ తేదీ వరకు అమెరికాలో జరిగే ప్రపంచ పారావాలీ సిట్టింగ్ వాలీబాల్ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు భారత్ నుంచి వెళ్లే జట్టుకు అతను ఎంపికయ్యారు. మన రాష్ట్రం నుంచి ఇద్దరు ఎంపిక కాగా అందులో విజయకుమార్ ఒకరుగా నిలవడం విశేషం. ప్రస్తుతం సర్వజనాసుపత్రిలో ఒప్పంద విధానంలో స్టాఫ్ నర్సుగా 2016 నుంచి పని చేస్తున్నారు. ఆయన భార్య సైతం స్టాఫ్నర్సుగా ఒప్పంద విధానంలోనే పని చేస్తుండటం గమనార్హం.
ఆటలో విశేష ప్రతిభ: ప్రకాశం జిల్లా దర్శికి చెందిన విజయకుమార్కు ఎనిమిదో నెలలో పోలియో ప్రభావంతో కుడి కాలికి వంకర పోయాయి. అయినప్పటికీ ఏనాడు అతను అధైర్యపడలేదు. పాఠశాల నుంచే వాలీబాల్ జనరల్లోనే ఆడి ఆటలో నైపుణ్యాన్ని సాధించారు. జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలోనూ క్రీడాకారుడిగా గుర్తింపు సాధించారు. అదే స్ఫూర్తితో ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత జాతీయ, అంతర్జాతీయ పారావాలీ సిట్టింగ్ వాలీబాల్ పోటీల్లో పాల్గొని సత్తా చాటారు. అతనిలో అపరిమిత సామర్థ్యం, అంకితభావం, ప్రతిభను గుర్తించిన పారాలింపిక్ కమిటీ ప్రోత్సహిస్తోంది. ఆసియా దేశాల మధ్య 2023, జులైలో జరిగిన పారా వాలీ సిట్టింగ్ వాలీబాల్ పోటీల్లో మన దేశం తరఫున పాల్గొనగా ఆ పోటీల్లో మన దేశానికి ఆరో స్థానం దక్కింది. దీంతో ప్రపంచ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు మన జట్టు అర్హత సాధించింది.
ఆర్ధిక చేయూతనివ్వాలని విజ్ఞప్తి: ఒప్పంద విధానంలో స్టాఫ్నర్సుగా వారికి ఏ విధమైనా మద్దతు లేదు. దీంతో రెండు నెలలు వేతనం లేకుండా సెలవు మంజూరు చేయించుకున్నారు. ఈనెల 2వ తేదీ నుంచి అక్టోబరు 2వ తేదీ వరకు హరియాణ రాష్ట్రంలోని హిస్సార్ సీసీఎస్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో ఎంపికైన క్రీడాకారులతో క్యాంపు నిర్వహిస్తున్నారు. అమెరికాలో జరిగే పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు ఛార్జీలు, ఇతర ఖర్చులు మొత్తం రూ.3.50 లక్షలు చెల్లించాలని పారాలింపిక్ జాతీయ కమిటీ సెక్రటరీ జనరల్ జయావాంత్ లేఖ రాయడం గమనార్హం.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ జట్టు వెళ్లేందుకు అయ్యే ఖర్చులు భరిస్తే క్రీడాకారులు చెల్లించిన మొత్తాన్ని తిరిగి ఇస్తామని ఆ లేఖలో పేర్కొంది. తన ఆర్థిక ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గాని, స్వచ్ఛంద సంస్థలు గాని చేయూత అందించాలని విజయకుమార్ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
