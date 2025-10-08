28ఏళ్లకే మూడు హార్ట్ సర్జరీలు - కోలుకుని సేవే శ్వాసగా బతుకుతున్న మహిళ
ఇప్పటికే మానసిక దివ్యాంగులు, అనాథలకోసం ‘కేర్ అండ్ లవ్’ సంస్థను స్థాపించిన హైమావతి - తాజాగా మహిళా సాధికారత కోసం ‘హర్ సేఫ్’ సంస్థ ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 10:28 AM IST
Her Safe Organization for Women Empowerment : 28ఏళ్లకే మూడు ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీలు జరిగాయామెకు. ఇంకొకరైతే భవిష్యత్తు గురించిన బెంగతో కాలం గడిపేవారేమో! కానీ, హైమావతి పాతిన అలా కాదు. సేవ వైపు అడుగులు వేశారు. ఇప్పటికే ‘కేర్ అండ్ లవ్’ సంస్థ ద్వారా మానసిక దివ్యాంగులు, అనాథలకు ఆశ్రయం కల్పిస్తోన్న ఆమె తాజాగా ‘హర్ సేఫ్’ సంస్థను ప్రారంభించి మహిళా సాధికారత దిశగా కృషి చేస్తున్నారు. ఆంత్రప్రెన్యూర్గా, ఫిలాంత్రపిస్ట్గా రాణిస్తున్నారు. ఆ ప్రయాణాన్ని పంచుకున్నారిలా.
కాలం అనుకోని సవాళ్లను ఇవ్వొచ్చు. కానీ, వాటిని జయించి ముందుకెళ్తేనే ఏదైనా సాధించగలం అని నమ్ముతాను. మా సొంతూరు శ్రీకాకుళం జిల్లా, పొందూరు. నా పన్నెండో ఏట గుండె సంబంధిత సమస్యలున్నట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. 28ఏళ్లు వచ్చేసరికి మూడు హార్ట్ సర్జరీలు జరిగాయి. డిప్రెషన్లోకి వెళ్లా. కానీ, ఇలా ఎన్నాళ్లు జీవితానికి ఓ అర్థాన్ని సృష్టించుకోవాలనుకున్నా. సర్జరీ సమయంలో ‘ఇక నేను బతకను’ అనుకున్నా. ఒకవేళ బతికి బయటపడితే ఒక్కరికైనా సాయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నా.
14ఏళ్ల క్రితం ‘కేర్ అండ్ లవ్’ : కోలుకున్నాక ఏం చేద్దాం అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మానసిక దివ్యాంగుల గురించి తెలిసింది. ఆహారం దగ్గరపెట్టినా కూడా తమంతట తాము తినలేని పరిస్థితి వారిది. ఇలాంటి వాళ్లకు సాయం చేయాలనుకున్నా. అలా 14ఏళ్ల క్రితం మానసిక దివ్యాంగులు, అనాథలకోసం విశాఖపట్నంలో ‘కేర్ అండ్ లవ్’ హోమ్ని ప్రారంభించా. ఆ క్రమంలోనే బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఉన్న ఓ పాప గురించి తెలిసింది. చికిత్సకి రూ.45లక్షలు ఖర్చవుతాయన్నారు వైద్యులు. నిరుపేద కుటుంబం వాళ్లది. అప్పటికి నేను ఉద్యోగం చేయట్లేదు. భర్త, అమ్మానాన్నల సాయంతో సంస్థను నడిపిస్తున్నా. తనకి రూ.లక్ష దాకా మాత్రమే ఇవ్వగలిగాను.
అప్పుడనిపించింది నేను కూడా సంపాదిస్తే, ఇంకా ఇచ్చేదాన్ని కదా అని. దాంతో వ్యాపారం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నా. మావారు కూర్మారావు సాయంతో యూఎస్లో వ్యాపారం ప్రారంభించాను. అలా వచ్చిన డబ్బు, స్థానిక దాతల సాయంతో సంస్థను నడిపిస్తున్నా. ప్రస్తుతం 200మంది పిల్లలు సాయం పొందుతున్నారు. 25మంది దాకా పూర్తి సమయం హోమ్లోనే ఉంటారు. వాళ్లకు వైద్యం, ఆహారం, విద్య, నివాసం వంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నా. ఇదొక్కటే కాదు మొదట్లో నలుగురు పిల్లల్ని దత్తత తీసుకుని వాళ్లకు నెలనెలా స్పాన్సర్షిప్ ఇచ్చి ఇంజినీరింగ్ వరకూ చదివించా. ఊళ్లో ఎవరికి అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నా చేతనైనంత సాయం చేస్తుంటా. నా భర్త, అమ్మ లక్ష్మి, నాన్న పీ.ఎస్.రావు మద్దతు లేకపోతే ఇదంతా అసాధ్యం అనిపిస్తుంటుంది.
మహిళల కోసం ‘హర్ సేఫ్’ : మూడో ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ సమయంలో వాడిన మందుల వల్ల నాకు అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చాయి. హీమోగ్లోబిన్ స్థాయులు పడిపోయేవి. వీటన్నింటి నుంచీ కోలుకునేందుకు జీవనశైలి మార్చుకున్నా. ధ్యానం, వ్యాయామం వంటివి చేశా. నిజానికి 30, 40ల్లోకి అడుగుపెట్టిన మహిళలను రక్తహీనత, హార్మోన్లలో మార్పులు, కాల్షియం లోపం వంటి సమస్యలు చుట్టుముడతాయి. అలాంటి వారికి సాయమందించాలనే సంకల్పంతో ‘హర్ సేఫ్’ ప్రారంభించా. క్షేత్రస్థాయి నుంచి చేయాలనుకున్నా.
రోడ్డు పక్కన నివసించే మహిళలకీ, మతిస్థిమితం లేని వారికీ దుస్తులు, శానిటరీ ప్యాడ్స్, సరకులు, మల్టీ విటమిన్ ట్యాబ్లెట్లు వంటివి అందజేస్తున్నా. టెన్త్తో చదువు ఆపేసిన మహిళలు, గృహిణులకు ఉచిత కంప్యూటర్ శిక్షణ, వీడియో ఎడిటింగ్ వంటివి నేర్పిస్తున్నా. మానసిక దివ్యాంగుల్లో కొంచెం మెరుగ్గా ఉన్నవాళ్లకు ఉపాధి అవకాశాలూ కల్పిస్తున్నా. ‘హర్ సేఫ్’ పేరుతో శానిటరీ ప్యాడ్లు తయారుచేయించా. త్వరలోనే వాటిని హైస్కూల్ విద్యార్థినులకీ, మురికివాడల్లోని అమ్మాయిలకూ పంపిణీ చేయనున్నా.
ఇవన్నీ దగ్గరుండి నేనే చేయాలన్నది నా కోరిక. అందుకే, ఏడాదిక్రితం మన దేశానికి తిరిగొచ్చా. ఇక్కడే ఏదైనా వ్యాపారం ప్రారంభించి, ఆ సంపాదనతో సమాజానికి సేవ చేయాలని అనుకుంటున్నా. అందుకు ఆర్థిక స్వేచ్ఛతోపాటు, ఏ పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోగలిగే శక్తి సంపాదించాలి. ఈ సాయాన్ని మరింతమందికి విస్తరించాలన్నది నా లక్ష్యం. ‘ఇంకెన్ని రోజులు ఈ సంస్థను నడిపిస్తావ్’ అని కొందరు స్నేహితులు, తెలిసిన వాళ్లు అడుగుతుంటారు. ‘నా గుండె లయ ఉన్నన్ని రోజులు’ అని సమాధానమిస్తుంటా.
కసితో చదివా - అనుకున్నది సాధించా: ఐఎఫ్ఎస్ ర్యాంకర్ గోపీనాథ్
విధి వెక్కిరించినా ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు దూసుకెళ్తున్న యువకుడు