పలు జిల్లాల్లో వడగళ్ల వాన - ఆ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ అంతరాయం - RAIN SEVERAL PARTS OF TELANGANA

Published : April 13, 2025 at 7:46 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Rain in several parts of Telangana : రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. జనగామ జిల్లాలో పలు గ్రామాల్లో ఈదురుగాలులు, వడగళ్లతో కూడిన వర్షం కురిసింది. జనగామ జిల్లా కేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులో వర్షపు నీటికి ధాన్యం కొట్టుకుపోయింది. జనగామ, లింగాల గణపురం, రఘునాథపల్లి మండలాల్లో వర్షం పలుచోట్ల వర్షానికి పంట నేలరాలింది. అకాల వర్షం తమను నిండా ముంచిందని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.

అకస్మాత్తుగా వచ్చిన వర్షం : సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గం అక్కన్నపేట, భీమదేవరపల్లి మండలాల్లోని పలు గ్రామాల్లో కురిసిన అకాల వర్షానికి వరి ధాన్యం, మొక్కజొన్న పంటలు తడిసిపోయాయి. మధ్యాహ్నం ఆకాశం మేఘావృతమై అకస్మాత్తుగా వర్షం కురవడంతో కల్లాల్లో ఆరబోసుకున్న వరి ధాన్యం, మొక్కజొన్న పంటలకు టార్పాలిన్ కవర్లు కప్పుకునే సమయం రైతులకు లేకుండా పోయింది. అరుగాలం పండించిన పంట అకాల వర్షానికి తడిసిపోవడంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరో రెండు రోజులు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు.