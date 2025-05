ETV Bharat / state

'నాడు-నేడు' పేరుతో ఉన్నవాటిని తవ్వేశారు - విద్యార్థులకు తప్పని తిప్పలు - GURUKUL STUDENTS FACING PROBLEMS AP

Lack of Facilities in Nimmakuru Gurukulam At NTR District ( ETV Bharat )