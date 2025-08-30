Rural Students Excel in Sports In Nagar Kurnool Dist : నల్లమలలోని మారుమూల గ్రామాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఓ వైపు గురుకుల పాఠశాలల్లో చదువుకుంటూనే మరోవైపు క్రీడాల్లోనూ సత్తా చాటుతున్నారు. పేదింటి విద్యార్థులు చదువుతో పాటు క్రీడల్లోనూ రాటుదేలి నేటి తరానికి ఆదర్శప్రాయంగా నిలుస్తున్నారు. పోటీలెక్కడ జరిగినా పాల్గొంటూ పతకాలను దక్కించుకుంటున్నారు.
తండా నుంచి రాష్ట్రస్థాయికి : నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలోని అచ్చంపేట మండలం మర్లపాడు తండాకు చెందిన లక్కిపాండు స్థానిక సాంఘిక సంక్షేమ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఏడో తరగతి చదువుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు సాయిరాం, స్వర్ణ వ్యవసాయ కూలి పనులకు వెళ్తూ కుమారుడి ఇష్టాన్ని గుర్తించి ఆటల్లో ప్రోత్సహిస్తున్నారు. చదువుతోపాటు ఆటల్లోను క్రీడా నైపుణ్యం ప్రదర్శిస్తుండటంతో ఇటీవల జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించిన ఎస్జీఎఫ్ జిల్లాస్థాయి వాలీబాల్ పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. చక్కగా రాణించడంతో ప్రస్తుతం ఇబ్రహీంలో జరుగుతున్న రాష్ట్రస్థాయి వాలీబాల్ పోటీలకు సెలక్ట్ చేశారు. భవిష్యత్తులో జాతీయస్థాయికి ఎదగాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నట్లు తెలిపారు.
కుమారుడిని ప్రోత్సహిస్తూ : మండలం వెంకటేశ్వర్లబావికి చెందిన బన్ని అచ్చంపేట గురుకుల స్కూల్లో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతూ ఆటల్లో రాణిస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు బాలస్వామి, కృష్ణమ్మ వ్యవసాయం చేస్తూ కుమారుడిని క్రీడల్లో ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అచ్చంపేట గురుకుల పాఠశాలలో చదువుతో పాటు ఇక్కడ జరిగే ఆటల్లోనూ సత్తా చాటుతున్నారు. మండల స్థాయిలో ప్రతిభ చూపడంతో ఇటీవల జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించిన ఎస్జీఎఫ్ స్పోర్ట్స్కు ఎంపిక చేశారు. అక్కడ రాణించడంతో జిల్లాస్థాయికి ఎంపికయ్యారు. అతడి క్రీడానైపుణ్యాన్ని గమనించిన అధికారులు రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఎంపిక చేయడంతో ప్రస్తుతం ఇబ్రహీంపట్నంలో నిర్వహిస్తున్న పోటీల్లో పాల్గొంటున్నారు. స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యంతో నిరంతరం సాధన చేస్తున్నట్లుగా బన్ని వెల్లడించారు.
క్రీడల్లో రాణిస్తున్న ప్రసాద్ : నాగర్కర్నూలు జిల్లాలోని అమ్రాబాద్ మండలంలోని మారుమూల గ్రామమైన తిర్మలాపురం(బికె)కు చెందిన ఎడ్ల ప్రసాద్ లింగాల సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల కాలేజీలో ఇంటర్ రెండో ఏడాది చదువుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు వెంకటేశ్వర్లు, లక్ష్మి వ్యవసాయమే ఆధారంగా జీవిస్తున్నారు. పదో తరగతి వరకు అచ్చంపేట పట్టణంలోని సాంఘిక సంక్షేమ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో చదివారు. ట్రైనర్ శివకుమార్ కళాశాలలోని వాలీబాల్ అకాడమీలో ప్రసాద్ను చేర్పించి తర్ఫీదు ఇప్పించారు. 2024లో జరిగిన అంతర్ జిల్లా పోటీల్లో మంచి ప్రతిభ చూపించడంతో రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఎంపికై అక్కడా ప్రతిభ చాటారు.
వాలీబాల్, షూటింగ్బాల్లోనూ శిక్షణ ఇవ్వడంతో ఇటీవల నారాయణపేట జిల్లా కేంద్రంలో జులైలో జరిగిన పోటీల్లో రాణించారు. ఊట్కూరులో నిర్వహించిన 44వ రాష్ట్రస్థాయి సబ్ జూనియర్ షూటింగ్బాల్ పోటీల్లో ప్రతిభ చూపి కాంస్య పతకాన్ని గెలుపొందారు. ప్రతిభను గుర్తించిన అధికారులు బిహార్లో జరిగే జాతీయస్థాయి షూటింగ్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలకు ఎంపిక చేశారు. జాతీయస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు సాధన చేస్తున్నట్లు ప్రసాద్ తెలిపారు. గ్రామీణ క్రీడాకారుల్లో ఎంతో ప్రతిభ దాగి ఉంటుంది. వారిలోని ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తే వారి జిల్లాకు, రాష్ట్రానికే మంచి పేరు తీసుకువచ్చే అవకాశముంది. రాష్ట్రంలో క్రీడాభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎంతో కృషి చేస్తోంది. క్రీడాకారులకు తగిన ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తోంది.
