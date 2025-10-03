వైఎస్సార్సీపీ నేత దౌర్జన్యం - ఆహారం త్వరగా ఇవ్వలేదని దాడి

ETV Bharat / state

Guntut YSRCP Leader Nagarjuna Yadav Attack Good Moring Hotel in Sattenapalli : పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ అధికార ప్రతినిధి నాగార్జున యాదవ్‌ దౌర్జన్యం చేశాడు. ఆహారం త్వరగా ఇవ్వలేదని గుడ్‌మార్నింగ్‌ హోటల్‌ యాజమానితో పాటు సిబ్బందిపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. తన అనుచరులతో కలిసి యజమాని శేఖర్‌తో పాటు సిబ్బందిపైనా నాగార్జున దాడి చేశాడు. దీంతో హోటల్‌ సిబ్బందిలో ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి.

మా వాళ్లు వస్తారంటూ నాగార్జున యాదవ్​ బెదిరింపులు : అధికారం కోల్పోయి, కేవలం 11 సీట్లకే పరిమితం అయిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల ఆగడాలకు అడ్డు అదుపు ఉండడం లేదు. ప్రజల సమస్యలను గురించి పట్టించుకోకుండా, అధికార పార్టీని ప్రశ్నించకుండా వీరికి ఇష్టం వచ్చినట్లు హోటల్​పై దాడులు చేస్తున్నారు. వారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇదే దుస్థితి. మాకు ఎదురు తిరిగితే మా వాళ్లు అంతా వస్తారని నాగార్జున యాదవ్​ వార్నింగ్​ ఇచ్చాడు. ఈ ఘటనపై సత్తెనపల్లి పోలీస్ స్టేషన్​లో హోటల్‌ సిబ్బంది ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

గతంలోనూ ఇదే దుస్థితి: గతంలో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడూ ఇలాంటి ఘటనే చోటు చేసుకుంది. కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలోని ఓ హోటల్‌లో రాత్రి సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ పార్టీకి చెందిన పలువురు కార్యకర్తలు అప్పట్లో వీరంగం చేశారు. హోటల్‌ యజమానితో పాటు సిబ్బందిపై దాడి చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ స్థానిక నాయకులు, వారి అనుచరులు ఆస్పరి రహదారిలోని ఓ హోటల్‌లో ఆహార పదార్ద్థాలు కావాలని ఫోన్‌ చేశారు. వారికి కావాల్సినవి ఆర్డర్‌ ఇచ్చారు.

కొద్దిసేపటి తర్వాత హోటల్‌ సిబ్బంది వారి వద్దకు పార్సిల్‌ తీసుకెళ్లారు. రూ.530 బిల్లు అడిగారు. వారు ఫోన్‌పే చేశామని బదులిచ్చారు. కానీ ఆ డబ్బులు తమ ఫోన్‌కు రాలేదని చెప్పారు. డబ్బులిస్తే పార్సిల్‌ ఇస్తామని, ఒకవేళ ఫోన్‌పే ద్వారా మొత్తం తమకు వస్తే తిరిగి చెల్లిస్తానని హోటల్‌ సిబ్బంది వారికి వివరించారు.

సుమారు 20 మందితో : దాంతో ఆగ్రహించిన అధికార పార్టీకి చెందిన సుమారు 20 మంది ఆ పార్సిల్‌ను హోటల్‌కు తెచ్చి కౌంటర్‌లో కూర్చొన్న యజమానిపై విరిసికొట్టి, ఇష్టానుసారంగా దుర్భాషలాడారు. ఆ హోటల్​ యజమాని, సిబ్బందిపై దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ దృశ్యాలు సీసీ టీవీ ఫుటేజీలో రికార్డు అయ్యాయి. ఈ విషయాన్ని ఆదోని రెండో పట్టణ సీఐ శ్రీనివాస్‌నాయక్‌ వద్ద ప్రస్తావించగా, తమకు ఎవరూ ఫిర్యాదు చేయలేదని పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటన పోలీసు స్టేషన్‌కు వెళ్లకుండా అధికార పార్టీకి చెందిన యువ నాయకుడు ఒకరు ఇరు పక్షాలతో చర్చించి రాజీ కుదిర్చినట్లు తెలిసింది. కేసులు పెడితే గనక ఎక్కడ ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందోనని హోటల్‌ నిర్వాహకులు సైతం వెనుకంజ వేసినట్లు సమాచారం.

వైఎస్సార్సీపీ నేత దౌర్జన్యం

