ETV Bharat / state

పోలీస్ కస్టడీకి మాజీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్‌ - గుంటూరుకి తరలింపు - GORANTLA MADHAV POLICE CUSTODY

Guntur Police Taken Two Days Custody To Gorantla Madhav ( ETV Bharat )