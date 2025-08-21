ETV Bharat / state

పచ్చళ్ల హబ్‌గా గుంటూరు - మూడు చోట్ల యూనిట్లు - GUNTUR TO BECOME PICKLES HUB

ఒక జిల్లా - ఒక ఉత్పత్తి కార్యక్రమంలో భాగంగా హబ్‌ల ఏర్పాటు - స్థలాలు కేటాయించిన అధికారులు

guntur-district-to-become-pickles-hub
guntur-district-to-become-pickles-hub (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read

Guntur District to Become Pickles Hub as Part of One District - One Product Programme : ఒక జిల్లా - ఒక ఉత్పత్తి కార్యక్రమంలో భాగంగా గుంటూరు జిల్లా పచ్చళ్ల హబ్‌గా మారనుంది. మూడు చోట్ల యూనిట్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ ఆలోచన జిల్లాలో కార్యరూపం దాల్చేందుకు అనుమతులు లభించేలా కేంద్ర సహాయ మంత్రి డాక్టర్‌ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌ కృషి చేశారు. డీఆర్‌డీఏ - వెలుగు అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులను పరిశీలించి ప్రాజెక్టు నివేదికలు కలెక్టర్‌ ఎస్‌. నాగలక్ష్మికి సమర్పించారు. ఆమె తహసీల్దార్లతో మాట్లాడి అవసరమైన స్థలాలు కేటాయించారు.

పచ్చళ్ల హబ్‌లలో ఏమేం ఉంటాయంటే : ఒక జిల్లా - ఒక ఉత్పత్తి కార్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లాలో నిర్వహించిన హబ్వివిధ పచ్చళ్లు, ఊరగాయల ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్లు ఉండనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. కారం, పసుపు, చిరుధాన్యాల పొడులు, ఇతర ఉత్పత్తులు కూడా ఈ యూనిట్లలో లభ్యమవనున్నట్లు వివరిస్తున్నారు. ఆహార శుద్ధి విభాగం కింద మసాలాలు, స్నాక్స్, పండ్లు, కూరగాయలు, బేకరీ ఉత్పత్తులు, రెడీ-టు-కుక్‌ పదార్థాలు, ధాన్యాలు, పప్పులు, గానుగ నూనెలు, పుట్టగొడుగులు, తేనె పాల ఉత్పత్తుల ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్లు, ప్యాకేజ్డ్‌ మాంసం, ఎండు చేపలు, చేప నూనెలు అక్కడ లభించనున్నట్లు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ ప్రాంతాల్లో యూనిట్లకు ఓకే

  • తాడికొండ మండలం మోతడకలో పచ్చళ్ల హబ్‌ ఏర్పాటు చేసేందుకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నెల 6, 7 తేదీల్లో కేంద్ర బృందం ఇక్కడ పర్యటించి సానుకూలంగా స్పందించింది. జిల్లా యంత్రాంగం రెండెకరాలు సమకూర్చింది.
  • తెనాలి మండలం కొలకలూరులో ఫ్లాటెడ్‌ ఫ్యాక్టరీస్‌ (ఎఫ్‌ఎఫ్‌సీ) ఆక్వా కల్చర్‌ యూనిట్‌కు ఎకరం కేటాయించారు.
  • ప్రత్తిపాడు మండలం కొర్నెపాడులో ఎస్‌హెచ్‌జీ ఉత్పత్తుల తయారీ, విక్రయాలకు రెండెకరాలు కేటాయించారు.
  • జిల్లాలో మిర్చిపై ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 50 వేలమంది ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. ఎండుమిర్చి తొడేళ్లు తీసే మహిళలకు పచ్చళ్ల తయారీపై అధికారులు శిక్షణ ఇస్తారు.
  • పసుపు, చిరుధాన్యాలు, వరి, మొక్కజొన్న, మినుములను సేంద్రియ విధానంలో పండించి వాటి ఉత్పత్తులను విక్రయించేలా చూస్తారు. డెయిరీ, తేనె యూనిట్ల నిర్వహణపై మండలానికి 50 మంది చొప్పున మహిళలకు శిక్షణ ఇస్తారు.

రూ.16.92 కోట్ల రుణాలకు ప్రతిపాదనలు : ప్రస్తుతం పచ్చళ్లు, ఇతర అనుబంధరంగాల యూనిట్లను 979 మంది నిర్వహిస్తున్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. వీరికి ప్రధానమంత్రి - సూక్ష్మ ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల క్రమబద్ధీకరణ పథకం కింద రూ.16.92 కోట్ల రుణాలిచ్చేందుకు ప్రతిపాదించారు.

యూనిట్‌ విలువలో ఎవరి వాటా ఎంతంటే
లబ్ధిదారులు10%
బ్యాంకు90%
రాయితీ35%
మహిళలకు రాయితీ45%

'బొబ్బిలి వీణ'కు అరుదైన ఘనత - కేంద్ర ప్రభుత్వ 'ఒక జిల్లా ఒక ఉత్పత్తి' పురస్కారం

కోనసీమ కొబ్బరి - ఉప ఉత్పత్తులతో కొత్త పరిశ్రమలకు దారి

Guntur District to Become Pickles Hub as Part of One District - One Product Programme : ఒక జిల్లా - ఒక ఉత్పత్తి కార్యక్రమంలో భాగంగా గుంటూరు జిల్లా పచ్చళ్ల హబ్‌గా మారనుంది. మూడు చోట్ల యూనిట్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ ఆలోచన జిల్లాలో కార్యరూపం దాల్చేందుకు అనుమతులు లభించేలా కేంద్ర సహాయ మంత్రి డాక్టర్‌ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌ కృషి చేశారు. డీఆర్‌డీఏ - వెలుగు అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులను పరిశీలించి ప్రాజెక్టు నివేదికలు కలెక్టర్‌ ఎస్‌. నాగలక్ష్మికి సమర్పించారు. ఆమె తహసీల్దార్లతో మాట్లాడి అవసరమైన స్థలాలు కేటాయించారు.

పచ్చళ్ల హబ్‌లలో ఏమేం ఉంటాయంటే : ఒక జిల్లా - ఒక ఉత్పత్తి కార్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లాలో నిర్వహించిన హబ్వివిధ పచ్చళ్లు, ఊరగాయల ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్లు ఉండనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. కారం, పసుపు, చిరుధాన్యాల పొడులు, ఇతర ఉత్పత్తులు కూడా ఈ యూనిట్లలో లభ్యమవనున్నట్లు వివరిస్తున్నారు. ఆహార శుద్ధి విభాగం కింద మసాలాలు, స్నాక్స్, పండ్లు, కూరగాయలు, బేకరీ ఉత్పత్తులు, రెడీ-టు-కుక్‌ పదార్థాలు, ధాన్యాలు, పప్పులు, గానుగ నూనెలు, పుట్టగొడుగులు, తేనె పాల ఉత్పత్తుల ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్లు, ప్యాకేజ్డ్‌ మాంసం, ఎండు చేపలు, చేప నూనెలు అక్కడ లభించనున్నట్లు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ ప్రాంతాల్లో యూనిట్లకు ఓకే

  • తాడికొండ మండలం మోతడకలో పచ్చళ్ల హబ్‌ ఏర్పాటు చేసేందుకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నెల 6, 7 తేదీల్లో కేంద్ర బృందం ఇక్కడ పర్యటించి సానుకూలంగా స్పందించింది. జిల్లా యంత్రాంగం రెండెకరాలు సమకూర్చింది.
  • తెనాలి మండలం కొలకలూరులో ఫ్లాటెడ్‌ ఫ్యాక్టరీస్‌ (ఎఫ్‌ఎఫ్‌సీ) ఆక్వా కల్చర్‌ యూనిట్‌కు ఎకరం కేటాయించారు.
  • ప్రత్తిపాడు మండలం కొర్నెపాడులో ఎస్‌హెచ్‌జీ ఉత్పత్తుల తయారీ, విక్రయాలకు రెండెకరాలు కేటాయించారు.
  • జిల్లాలో మిర్చిపై ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 50 వేలమంది ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. ఎండుమిర్చి తొడేళ్లు తీసే మహిళలకు పచ్చళ్ల తయారీపై అధికారులు శిక్షణ ఇస్తారు.
  • పసుపు, చిరుధాన్యాలు, వరి, మొక్కజొన్న, మినుములను సేంద్రియ విధానంలో పండించి వాటి ఉత్పత్తులను విక్రయించేలా చూస్తారు. డెయిరీ, తేనె యూనిట్ల నిర్వహణపై మండలానికి 50 మంది చొప్పున మహిళలకు శిక్షణ ఇస్తారు.

రూ.16.92 కోట్ల రుణాలకు ప్రతిపాదనలు : ప్రస్తుతం పచ్చళ్లు, ఇతర అనుబంధరంగాల యూనిట్లను 979 మంది నిర్వహిస్తున్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. వీరికి ప్రధానమంత్రి - సూక్ష్మ ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల క్రమబద్ధీకరణ పథకం కింద రూ.16.92 కోట్ల రుణాలిచ్చేందుకు ప్రతిపాదించారు.

యూనిట్‌ విలువలో ఎవరి వాటా ఎంతంటే
లబ్ధిదారులు10%
బ్యాంకు90%
రాయితీ35%
మహిళలకు రాయితీ45%

'బొబ్బిలి వీణ'కు అరుదైన ఘనత - కేంద్ర ప్రభుత్వ 'ఒక జిల్లా ఒక ఉత్పత్తి' పురస్కారం

కోనసీమ కొబ్బరి - ఉప ఉత్పత్తులతో కొత్త పరిశ్రమలకు దారి

For All Latest Updates

TAGGED:

PICKLES HUBSONE DISTRICT ONE PRODUCT PROGRAMPICKLES HUB UNITS IN GUNTURపచ్చళ్ల హబ్‌గా గుంటూరు జిల్లాGUNTUR TO BECOME PICKLES HUB

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

షాకింగ్ రూల్ :  'సిబిల్' స్కోర్ తక్కువ ఉంటే ఉద్యోగం ఇవ్వరట- క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

'ఈసారి నాది భరోసా'- విశ్వంభర రిలీజ్​పై చిరంజీవి క్లారిటీ

చైనాతో సరిహద్దు వాణిజ్యం- నేపాల్ వాదన అసలు కరెక్ట్ కాదు: భారత్​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.