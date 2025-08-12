ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో ఖజానా జ్యువెలరీలో దోపిడీ - ఎదురుతిరిగిన సిబ్బందిపై కాల్పులు - HYDERABAD JEWELLERY SHOP ROBBED

హైదరాబాద్​ చందానగర్‌లో కాల్పుల కలకలం - ఖజానా జ్యువెలరీలో చోరీ

Gunfight at Chandanagar Jewellery Shop
Gunfight at Chandanagar Jewellery Shop (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 4:45 PM IST

Gunfight at Chandanagar Jewellery Shop : తెలంగాణలోని హైదరాబాద్​ చందానగర్​లో కాల్పుల ఘటన కలకలం సృష్టించింది. ఖజానా జ్యువెలరీ దుకాణంలో దుండగులు దోపిడీకి యత్నించారు. ఈ క్రమంలో ఎదురు తిరిగిన సిబ్బందిపై కాల్పులు జరిపారు. ఆరుగురు దుండగులు రెండు రౌండ్లు ఫైరింగ్ చేశారు. మరోవైపు తుపాకీ కాల్పులతోనే సీసీ కెమెరాలను ధ్వంసం చేశారు. ఈ ఘటనలో డిప్యూటీ మేనేజర్​ కాలికి గాయమైంది.

ఉదయం 10:40 గంటలకు దుకాణంలో చోరీకి దుండగులు తెగబడ్డారు. మాస్కులు ధరించి వచ్చిన వారు, వచ్చీ రావడంతోనే సిబ్బందిని లాకర్ కీ ఇవ్వాలని గన్​తో బెదిరించారు. అందుకు వారు అంగీకరించలేదు. ఈ క్రమంలో డిప్యూటీ మేనేజర్​ను లాకర్​ కీ ఇవ్వాలని తుపాకీ​ పెట్టి బెదిరించారు. తాను ఇవ్వనని అతడు చెప్పడంతో అతనిపై కాల్పులు జరపడంతో కాలికి గాయమైంది. ఈ నేపథ్యంలో దుండగులు బంగారు ఆభరణాలున్న స్టాల్స్ అద్దాలు పగులగొట్టారు.

ఖజానా జ్యువెలరీలో చోరీ (ETV)

ఈ క్రమంలో ప్రతిఘటించిన దుకాణం సిబ్బందిపై దుండగులు దాడి చేసి కాల్పులు జరిపారు. అనంతరం అక్కడున్న వెండి ఆభరణాలను తీసుకెళ్లారు. నగల దుకాణ సిబ్బంది భయంతో పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులను చూసి దుండగులు పారిపోయారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. క్లూస్​ టీమ్, ఫోరెన్సిక్ టీమ్ సిబ్బంది ఆధారాలు సేకరించారు. సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా నిందితుల కోసం పది బృందాలను ఏర్పాటు చేసి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. మరోవైపు సైబరాబాద్​ కమిషనర్ అవినాష్ మహంతి ఘటనా స్థలాన్ని చేరుకొని పరిశీలించారు.

హైదరాబాద్​ చందానగర్‌లో కాల్పుల కలకలం (ETV)

Chandanagar Khazana Jewellery Theft : ఇవాళ ఉదయం ఆరుగురు దుండగులు ఖాజానా నగల దుకాణానికి ఆయుధాలతో వచ్చారని సైబరాబాద్​ సీపీ అవినాష్ మహంతి తెలిపారు. లోపలికి వెళ్లి లాకర్ కీ ఇవ్వాలని సిబ్బందిని బెదిరించారని చెప్పారు. బంగారు ఆభరణాలు ఉన్న కౌంటర్లను దుండగులు తెరవలేకపోయారని వివరించారు. వెండి ఆభరణాలు ఉన్న కౌంటర్లు ధ్వంసం చేసి వెండి వస్తువులు ఎత్తుకెళ్లారన్నారు. వెండి ఎంత ఎత్తుకెళ్లారనే విషయంలో ఇంకా స్పష్టత రాలేదని వెల్లడించారు. బుల్లెట్‌ గాయమైన డిప్యూటీ మేనేజర్‌ పరిస్థితి బాగానే ఉందని అవినాష్ మహంతి తెలియజేశారు.

దుండగులు 10:40 గంటల ప్రాంతంలో దుకాణానికి వచ్చారని ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజర్ సులేమాన్ పేర్కొన్నారు. రోజూ 10:30 గంటలకు సమావేశం ఉంటుందని చెప్పారు. ఎన్ని రోజుల నుంచి రెక్కీ నిర్వహించారో తెలియదని కానీ ఒకేసారి ఆరుగురు వచ్చారని తెలిపారు. అందరూ మాస్క్​ ధరించి, గన్స్ పట్టుకొని వచ్చినట్లు వివరించారు. తమను కీ ఇవ్వాలని బెదిరించారని, ఇవ్వమని చెప్పడంతో డిప్యూటీ మేనేజర్​పై కాల్పులు జరిపారని సులేమాన్ వివరించారు. మరోవైపు ఈ ఘటనలో గాయపడ్డ డిప్యూటీ మేనేజర్ సతీశ్​​ కుమార్ చందానగర్​ పీఆర్కే ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. ఆయనకు సర్జరీ చేసిన వైద్యులు బుల్లెట్​ను బయటకు తీశారు.

