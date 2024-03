గుండ్రేవులను చూస్తే గుండె తరుక్కుపోట్లేదా జగనన్నా?- కర్నూలు జిల్లాలో కొనసాగుతున్న వలసలు - Gundrevula Project kurnool

Gundrevula Project Why Jagan Govt Neglecting Completion Of This Project : కర్నూలు జిల్లాలో ప్రవహించే తుంగభద్ర నదిపై సుంకేసుల జలాశయం ఉంది. దీని సామర్థ్యం కేవలం 1.20 టీఎంసీలే. సుంకేసుల నుంచే కేసీ కాల్వ ప్రారంభం అవుతుంది. దీని పరిధిలో ఉమ్మడి కర్నూలు, కడప జిల్లాల్లో సుమారు 2.65 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. కర్నూలు నగరం సహా ఎన్నో గ్రామాలకు సుంకేసుల జలాశయం నుంచే తాగునీరు అందిస్తున్నారు. ఏటా వేసవిలో సుంకేసుల ఎండిపోతుండటంతో...తాగునీటికి తీవ్ర ఇబ్బందులు తప్పటం లేదు. మరోవైపు సుంకేసులలో నీటి లభ్యత తగ్గిపోతుండటంతో కేసీ చివరి ఆయకట్టుకు నీరు అందక తరచూ పంటలు ఎండిపోతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలకు పరిష్కారంగా సుంకేసుల ఎగువున సి. బెళగల్ మండలం గుండ్రేవుల గ్రామం వద్ద తుంగభద్ర నదిపై ప్రాజెక్టును నిర్మించాలని నిపుణులు సూచించారు. దీని వల్ల కర్నూలు, నంద్యాల, కడప జల్లాల్లో సాగు, తాగునీటి సమస్య తీరుతుంది. కేసీ కాలువ కింద ఉమ్మడి కర్నూలు, కడప జిల్లాల్లోని ఆయకట్టుకు మూడు పంటలకు నీరు అందుతుంది. మూడు జిల్లాలకు తాగునీరు లభిస్తుంది.

కేసీ కాలువకు కృష్ణాజల వివాదాల ట్రైబ్యునల్-KWDT 39.90 టీఎంసీల నీటిని కేటాయించింది. అందులో 8 టీఎంసీలు ఎస్సార్బీకి కేటాయించారు. ఇంకా 31.90 టీఎంసీల నీటివాటా ఉన్నా దీనిని నిలుపుకునే జలాశయం లేదు. 10 టీఎంసీలు తుంగభద్ర జలాశయం నుంచి తీసుకోవాల్సి వస్తే 21.89 టీఎంసీలు నదీ ప్రవాహం ద్వారా సుంకేసుల బ్యారేజీ నుంచి తీసుకోవాల్సి ఉంది. తుంగభద్రకు వరద తగ్గడం వరద రోజులు కూడా పడిపోవడంతో కేసీ ఆయకట్టుకు పంట చివరి దశలో నీరు అందక రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. దీంతో సుంకేసుల జలాశయం ఎగువన 20 టీఎంసీల సామర్థ్యంతో గుండ్రేవుల రిజర్వాయర్‌ నిర్మించాలనే డిమాండ్‌ తెరపైకి వచ్చింది. సాగునీటి నిపుణులు, విశ్రాంత ఈఈ సుబ్బరాయుడు ఈ ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేసి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వానికి పంపించారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రం చివరి సీఎం కిరణకుమార్‌రెడ్డి గుండ్రేవుల జలాశయం సర్వే, డీపీఆర్​ (DPR) తయారీకి 54.95 లక్షలు నిధులు మంజూరు చేస్తూ 2013 నవంబరు 1న GO MS నంబరు-100 జారీ చేశారు. ఈ DPR తయారీ కాంట్రాక్ట్‌ హైదరాబాదుకు చెందిన ARVEE అసోసియేట్స్‌ సంస్థ దక్కించుకొని పనులు మొదలు పెట్టింది.

గుండ్రేవుల జలాశయం నిర్మించాలనే డిమాండ్‌తో రాయలసీమ సాగునీటి సాధన సమితి కర్నూలు నుంచి గుండ్రేవుల వరకు పాదయాత్ర చేసింది. ఈ జలాశయాన్ని నిర్మిస్తే కర్నూలు నగరంలో 6.50 లక్షల జనాభాకు, పశ్చిమ ప్రాంతంలో 8.50 లక్షల జనాభాకు తాగునీరు అందించవచ్చు. ఎగువ జలాల ఆధారంగా పశ్చిమ ప్రాంత పల్లెలకు సాగునీరు, కేసీ ఆయకట్టుకు పుష్కలంగా సాగునీరు ఇవ్వవచ్చు. 2వేల890 కోట్ల రూపాయల అంచనాతో ఆర్వీ అసోసియేట్స్‌ సంస్థ సమగ్ర ప్రాజెక్టు రిపోర్టు ఇచ్చింది. 2019 ఫిబ్రవరి 21న అప్పటి సీఎం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం 2వేల 890 కోట్ల రూపాయలను మంజూరు చేస్తూ జీఓ నంబర్ 153 జారీ చేసింది. ఆ తర్వాత ఎన్నికలు రావటం ప్రభుత్వం మారటంతో పరిస్థితి మళ్లీ మొదటికి వచ్చింది.

గుండ్రేవులను చూస్తే గుండె తరుక్కుపోట్లేదా జగనన్నా?- కర్నూలు జిల్లాలో కొనసాగుతున్న వలసలు

జగన్‌ ప్రభుత్వం కొలువుదీరిన 3నెలలకే రాష్ట్రంలో 14 సాగునీటి ప్రాజెక్టులను ప్రాధాన్య జాబితాలో చేర్చింది. వీటికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చి పూర్తి చేయడమే ప్రధాన ఉద్దేశం. ప్రభుత్వమే ప్రాధాన్య జాబితాలో చేరిస్తే నిధుల కొరత ఉండదని పనుల్లో జాప్యం ఉండదని అందరూ భావించారు. కానీ ఐదేళ్లు గడిచినా నిధుల ఊసే లేదు. గుండ్రేవుల ప్రాజెక్టుకు పరిపాలన అనుమతులే ఇవ్వలేదు. దీనిని చేపడతారో లేదో స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ఇలా ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం, ప్రజాప్రతినిధుల వైఫల్యం కారణంగా అప్రాధాన్య ప్రాజెక్టుగా గుండ్రేవుల మిగిలిపోయింది.

ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నప్పుడు జగన్ రాయలసీమ ప్రాజెక్టులపై ఎన్నో హామీలు ఇచ్చారు. 2019 ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి అదే ఏడాది మే 30న సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. రాష్ట్రంలో పెండింగ్‌ ప్రాజెక్టులన్నీ ఒకేసారి పూర్తి చేయడం అసాధ్యం కాబట్టి ప్రాధాన్య క్రమంలో పూర్తి చేస్తామని ప్రకటించారు. ఇలా రాష్ట్రంలో 14 ప్రాజెక్టులను ఎంపిక చేసి 2019 ఆగస్టు 28న అప్పటి జల వనరుల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అదిత్యనాథ్‌దాస్‌ మెమో జారీ చేశారు. ప్రభుత్వ ప్రాధాన్య జాబితాలో గుండ్రేవుల జలాశయాన్ని చేర్చారు. అయితే, ఏళ్లు గడుస్తున్నా వీటికి నిధులు మంజూరు చేయకపోగా కనీసం సమీక్ష కూడా చేయలేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

ప్రతిపక్ష నేతగా జగన్ ఇచ్చిన హామీలను నమ్మిన రాయలసీమ ప్రజలు 52 ఎమ్మెల్యే స్థానాలకు గానూ 49 స్థానాలు గెలిపించారు. ఇంతచేసినా వైసీపీ ప్రజా ప్రతినిధులు సీమ ప్రయోజనం కోసం ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చి నిధులు తెప్పించడంలో పనులు చేయించడంలో పూర్తిగా విఫలమయ్యారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. జగన్ గద్దెనెక్కాక ఏదో కక్ష కట్టినట్లుగా గత ప్రభుత్వం భూమి పూజ చేసిన ప్రాజెక్టులను, పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను పూర్తిగా పక్కన పెట్టేశారు. అందులో భాగంగా గుండ్రేవుల ప్రాజెక్టునూ అటకెక్కించారు. అప్పుడే ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని చేపట్టి ఉంటే ఈ పాటికి ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యి అందుబాటులోకి వచ్చేది. లక్షల మందికి తాగునీరు, లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు లభించి ఉండేది. కానీ, సీఎం జగన్మోహన్‌ రెడ్డికి ఇవేం పట్టవు కదా అందుకే గాలికి విడిచిపెట్టారు.

గుండ్రేవుల అంతర్రాష్ట్ర ప్రాజెక్టు. తెలంగాణ కర్నూలు సరిహద్దులో ప్రాజెక్టును నిర్మించాల్సి ఉంటుంది. దీని కోసం కర్నూలు జిల్లాలో 4వేల464 ఎకరాలు, 7 గ్రామాలు పూర్తిగా, 4 గ్రామాలు పాక్షికంగా ముంపునకు గురవుతాయి. తెలంగాణలోని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో మూడు గ్రామాలు పూర్తిగా, రెండు గ్రామాలు పాక్షికంగా ముగినిపోతాయి. 2వేల371 ఎకరాలు ముంపునకు గురవుతాయి. 2020-21లో జలవనరుల శాఖ అధికారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రెండు సార్లు నివేదికలు పంపారు. DPRను కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు-KRMB ద్వారా తెలంగాణ, కర్ణాటక ప్రభుత్వాలకు పంపించారు. కానీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పందించలేదు. కనీసం పట్టించుకోవాల్సిన రాష్ట్రం సీఎం జగన్ ఏమాత్రం దీనిపై దృష్టి సారించలేదు.

జగన్ సర్కారు కాలయాపన చేయటం సహా గుండ్రేవులకు ఒక్క పైసా విదల్చలేదు. కనీసం పక్క రాష్ట్రం తెలంగాణతో చర్చలు కూడా జరపలేదు. కాలయాపన కారణంగా 2019-20 SSR రేట్ల ప్రకారం మళ్లీ అంచనాలు తయారు చేస్తే 4వేల330 కోట్లకు ఈ ప్రాజెక్టు వ్యయం చేరింది. తాజా ధరల ప్రకారం ఈ ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం 5వేల500 కోట్లకు పైగా చేరిందని ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు. అప్పట్లోనే ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించి ఉంటే కేవలం 3 వేల కోట్లతో పనులు పూర్తయ్యేవి. కానీ నేడు అంచనా వ్యయం రెట్టింపైంది. దీనికి కారణం ముమ్మాటికి నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన జగన్‌ సర్కార్‌దేనని చెప్పక తప్పదు.