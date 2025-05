ETV Bharat / state

ఇరుకు మెట్లు, దట్టమైన పొగ - లోనికెళ్లే మార్గంలేక తలుపులు పగులగొట్టి రెస్క్యూ ఆపరేషన్ - FIRE ACCIDENT NEAR CHARMINAR

Fire Accident Near Charminar ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 18, 2025 at 2:05 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 2:18 PM IST 1 Min Read

Fire Accident Near Charminar : నగరంలోని చార్మినార్​ సమీపంలో గుల్జార్​ హౌస్‌ బిల్డింగ్​ ప్రమాదంలో చాలా లోపాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. ఆ ఇంట్లో తరచూ విద్యుత్ సమస్య వచ్చిన విషయాన్ని అధికారులు గుర్తించారు. మంటలు అంటుకున్నప్పుడు లోనికి వెళ్లేందుకు కూడా సరైన మార్గం లేదు. ఇరుకు మెట్లు, దట్టమైన పొగ మధ్య ఫైర్ సిబ్బందికి లోనికి వెళ్లడం కష్టంగా మారింది. చివరకు తలుపులు పగలగొట్టి లోనికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఈ గుల్జార్​ హౌస్​ భవనం మొదటి అంతస్తులో వ్యాపారి కుటుంబం నివాసముంటోంది. గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌లో నగల దుకాణాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. సమ్మర్​ హాలిడేస్​ సందర్భంగా వ్యాపారి వద్దకు బంధువులు వచ్చారు. ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడం వల్ల ఇంట్లో పొగ కమ్ముకుంది. దీంతో ఊపిరాడక పలువురు ఘటనా స్థలంలో స్పృహ తప్పి పడిపోయారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న రెస్క్యూ బృందాలు మంటలను ఆర్పేందుకు తీవ్రంగా శ్రమించాయి. సహాయక చర్యలకు ఆటంకం : ఇంట్లోకి పొగ చేరడంతో పాటు ఒకే మెట్ల మార్గం ఉండటంతో సహాయక చర్యలకు ఆటంకం ఏర్పడింది. నిచ్చెనలను ఉపయోగించి ఫస్ట్​ ఫ్లోర్​కు అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెళ్లారు. ఇంట్లోకి చేరే మార్గం లేకపోవడంతో తలుపులు పగులగొట్టి స్పృహ తప్పి ఉన్న పలువురిని బయటకు తీసుకొచ్చారు. అనంతరం వారిని అంబులెన్స్‌లలో వివిధ హాస్పిటల్స్​కు తరలించారు. వారిలో కొంతమంది మార్గమధ్యలోనే మృతిచెందారు. ఇప్పటివరకు 17మంది చనిపోగా పలువురు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు.

Last Updated : May 18, 2025 at 2:18 PM IST