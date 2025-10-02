విజయవాడలో తొలిసారి నిర్వహించిన దసరా కార్నివాల్కు గిన్నిస్ రికార్డు
దసరా ఉత్సవాలకు దీటుగా విజయవాడ ఉత్సవ్ - వేలమంది కళాకారులతో నిర్వహించిన దసరా కార్నివాల్ గిన్నిస్ బుక్లో స్థానం - అత్యధిక మంది డప్పు కళాకారులు పాల్గొన్న వేడుకగా గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 10:33 PM IST
Guinness Record for Vijayawada Dussehra Carnival : మైసూర్ దసరా ఉత్సవాలకు దీటుగా విజయవాడ ఉత్సవ్ను నిర్వహించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొదటి ఏడాదే గిన్నిస్ రికార్డ్ నెలకొల్పింది. విజయదశమి సందర్భంగా విజయవాడలోని ఇందిరగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం నుంచి బెంజి సర్కిల్ వరకు వేలమంది కళాకారులతో నిర్వహించిన దసరా కార్నివాల్ గిన్నిస్ బుక్లో స్థానం సంపాదించింది. అత్యధిక మంది డప్పు కళాకారులు పాల్గొన్న వేడుకగా గుర్తింపు పొందింది. ప్రశంసా పత్రాన్ని గిన్నిస్ బుక్ ప్రతినిధులు సీఎం చంద్రబాబుకు అందజేశారు. దసరా కార్నివాల్ వాక్లో అమ్మవారి ఊరేగింపు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
కార్నివాల్ కార్యక్రమానికి వ్యాఖ్యాతగా సుమ : 40కి పైగా కళా బృందాలు 3వేల మందికి పైగా కళాకారులతో మెగా కార్నివాల్ వాక్ ఆకట్టుకుంది. కార్నివాల్ కార్యక్రమానికి సుమ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించగా ఏపీ క్రియోటివ్, కల్చరల్ కమిటీ ఛైర్పర్సన్ తేజస్వి ఒక్కో కళారూపం ప్రత్యేకతను వివరించారు. సీఎం చంద్రబాబు కార్నివాల్ను ఆసక్తిగా వీక్షించారు. కళాకారులకు అభివాదం చేస్తూ వారిని ఉత్సాహ పరిచారు. కార్నివాల్ వాక్ తిలకించేందుకు ప్రజలు భారీగా తరలివచ్చారు. సంప్రదాయం, ఆధునికత కలగలిపిన ప్రత్యేక వేషధారణలు, ప్రదర్శనల్ని ఆసక్తిగా తిలకించారు. పర్యాటక రంగానికి స్థానిక కళలు, కళాకారులకు కార్నివాల్ కొత్త ఊపు తెచ్చింది.
సొసైటీ ఫర్ వైబ్రెంట్ విజయవాడ సారథ్యంలో విజయవాడ ఉత్సవ్ : గిన్నిస్ రికార్డే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకారంతో సొసైటీ ఫర్ వైబ్రెంట్ విజయవాడ సారథ్యంలో విజయవాడ ఉత్సవ్లో భాగంగా నేడు (అక్టోబరు 2న) భారీ దసరా కార్నివాల్ నిర్వహించారు. అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తికావస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా బందరు రోడ్డులో 3 వేల మంది కళాకారులు దసరా వేషధారణలతో ఇందిరాగాంధీ మైదానం నుంచి బెంజి సర్కిల్ వరకు ప్రదర్శన నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ వైభవాన్ని ప్రతిబింబించేలా సంప్రదాయ, జానపద, సాంస్కృతిక కళారూపాలు ప్రదర్శించారు. ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించిన రథంపై అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహ ఊరేగింపు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను చేశారు. ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్, కలెక్టర్ జి.లక్ష్మీశ, నగర పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖరబాబు, స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్ పరిశీలించారు.
కార్యక్రమంలో భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు పాల్గొన్నారు. రహదారిపై రాకపోకలకు ఇబ్బందులు లేకుండా ట్రాఫిక్ మళ్లింపు, ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయారు. కార్నివాల్లో పాల్గొనే కళాకారులు, ప్రేక్షకుల కోసం అన్ని సదుపాయాలు కల్పించారు. భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని అదనపు సిబ్బందిని నియమించారు. కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి అమ్మిశెట్టి వాసు, పాలచూరి నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
విజయవాడ ఉత్సవ్లో భాగంగా గొల్లపూడిలో ఏర్పాటు చేసిన ఎగ్జిబిషన్ను గత సెప్టెంబర్ 27న ప్రారంభించారు. మైదానంలో టెంట్లు, స్టాల్స్, జెయింట్వీల్ తదితర ఏర్పాట్లు చేశారు. వాహనాల పార్కింగ్కు స్థలాన్ని కేటాయించారు.
