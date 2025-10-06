ETV Bharat / state

30 ఏళ్లలో హైదరాబాద్ నిర్మాణాల విస్తీర్ణం డబుల్ - శివార్లను దాటి విస్తరిస్తున్న మహానగరం

గడిచిన ముప్పై ఏళ్లలో హైదరాబాద్‌లో 267 నుంచి 519 చ.కి.మీ విస్తరణ - భారత్​లోని 8 ప్రధాన నగరాల్లో 98 శాతం పెరుగుదల - వెల్లడించిన స్వైర్​యార్డ్స్ సంస్థ 'సిటీస్ ఇన్​ మోషన్' నివేదిక

HYDERABAD CITY EXPANSION
HYDERABAD CITY EXPANSION (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 6, 2025 at 8:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cities In Motion Report By Swireyards : దేశంలోని ప్రధాన నగరాలు కాంక్రీట్ జంగిల్స్​గా మారుతున్నాయి. పట్టణాల్లోనూ పచ్చదనం తగ్గి, వాటి స్థానంలో నూతన భవనాలు, నిర్మాణాలు వస్తున్నాయి. దేశంలోని నగరాల్లో పెరుగుతున్న జనాభా అవసరాలు తీర్చేందుకు ఆవాసాలు, ఉపాధి కల్పనకు ఆఫీసుల నుంచి పరిశ్రమల వరకు కొత్త భవనాల నిర్మాణాలు చేపడుతున్నాయి. ఇవి నగరాలను దాటి శివార్లకు విస్తరిస్తున్నాయి. గత 30 ఏళ్లలో హైదరాబాద్​ సహా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బిల్డప్ ఏరియా (నిర్మాణాల విస్తీర్ణం) రెట్టింపైందని పలు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

దేశంలోని నగరాల్లో నిర్మాణాల విస్తీర్ణం 98 శాతం : దేశంలోని పలు నగరాల విస్తరణపై స్వైర్ ​యార్డ్స్ సంస్థ 'సిటీస్​ ఇన్ మోషన్​' పేరుతో ఓ నివేదికను రూపొందించింది. దానిలో దేశంలోని 8 ప్రధాన నగరాల్లో ప్రస్తుతం బిల్డప్ ఏరియా 4,308 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించిందని చెప్పింది. గత 30 ఏళ్లలో 2,136 చదరపు కిలోమీటర్ల వరకు నిర్మాణలు వచ్చాయని తెలిపింది. వీటి పెరుగుదల ఏకంగా 98 శాతంగా ఉందని నివేదికలో పేర్కొంది. ఈ విస్తరణ నగరాలు ఆర్థిక వృద్ధి చోదకశక్తిగా నిలుస్తున్నాయని తెలిపింది. నగరాలలోని విధాన మార్పులు, నిరంతర మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, ప్రపంచీకరణ, జనాభా వలసల వల్ల ఇదంతా జరుగుతుందని చెప్పింది. దీంతో నగరాలు మరింత వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయని తెలిపింది.

భాగ్యనగరం విస్తరణ ఇలా : హైదరాబాద్​లో ప్రస్తుతం బిల్డప్ ఏరియా 519 చదరపు కిలోమీటర్లుగా ఉంది. 1995 నుంచి 2025 మధ్యకాలంలోనే 252 చదరపు కిలోమీటర్లు విస్తరించింది. అంటే కేవలం హైదరాబాద్ నగరంలోనే 95 శాతంగా పెరుగుదల కనిపిస్తుంది.

హైటెక్​సిటీ ఏర్పడ్డాక : భాగ్యనగరం నిజాం కాలం నుంచి భారత్​లో ధనిక నగరంగానే ఉండేది. స్వతంత్రం వచ్చాక హైదరాబాద్ సంప్రదాయకంగా పారిశ్రామిక, ఔషధ కేంద్రంగా ఉంది. అయినప్పటికీ 1998లో పశ్చిమ హైదరాబాద్​లో హైటెక్​సిటీ ప్రారంభం కావడంతో అంచెలంచెలుగా సిటీ రూపురేఖలు మారిపోయాయి. ముఖ్యంగా ఐటీ, ఐటీ ఆధారిత సేవల వైపు నగరం మార్పు చెందింది. గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఒరాకిల్ వంటి ప్రపంచ దిగ్గజ సంస్థలను ఆకర్షించి వాటి కార్యాలయాలను నగరంలో స్థాపించేలా చేసింది.

మౌలిక సదుపాయాలు పెరగడంతో : అదే సమయంలో రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ నిర్మాణం, నగరాన్ని దేశంలో ఇతర ప్రధాన నగరాలను కలిపే విదంగా జాతీయ రహదారుల విస్తరణ జరిగింది. నగరానికి వెలుపల ఓఆర్​ఆర్ వంటి మౌలిక సదుపాయాలు రావడంతో నగర విస్తరణ, అభివృద్ధిలో వేగం పెరిగింది. ఇది స్థిరాస్తిరంగంగ వృద్ధికి దోహదం చేసింది. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్​లకు తోడు సైబరాబాద్ నగరం రూపుదిద్దుకుంది.

స్వరాష్ట్రంలో మరింత వేగంగా అభివృద్ధి : 2014లో తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పాడింది. దీంతో స్వరాష్ట్రంలో హైదారాబాద్ మరింత వేగంగా అభివృద్ధి చెందింది. నగరంలో వ్యాపార అనుకూల విధానాలు, నిరంతర విద్యుత్తు, మెట్రో నిర్మాణం వంటి మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధితో నగరం మరింత వేగంగా విస్తరించింది.

హైదరాబాద్​ to నాగ్​పుర్​కు రాకపోకలు మరింత సులభం - ఆ రెండు రహదారుల మధ్య మరో రహదారి

ముగిసిన హైదరాబాద్‌ మెట్రో పీపీపీ ప్రస్థానం - విస్తరణకు మార్గం సుగమం

For All Latest Updates

TAGGED:

HYDERABAD CITY EXPANSIONDEVELOPING AREAS IN HYDERABADFUTURE DEVELOPMENT IN HYDERABADCITIES IN MOTION REPORT SWIREYARDSHYDERABAD EXPANSION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

శంఖం ఊదితే ఏమవుతుంది? - హిందూ ధర్మంలో దాని ప్రత్యేకతేంటి?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.