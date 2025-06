ETV Bharat / state

కుక్కల పెంపకంపై ఆసక్తి - కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అంటున్న నిపుణులు - HOW TO CARE DOGS IN TELUGU

Growing Interest on Dogs Breeding in Warangal : శునకాలు కుటుంబంలో భాగం అయ్యాయి. నగరాల్లో పెంపుడు కుక్కల సంస్కృతి అధికంగా ఉంది. ఇంటికి రక్షణగా కుక్కలు అందించే సేవలు వెలకట్టలేము. కొందరికి వారి పెంపుడు కుక్క పక్కన ఉంటే చాలు ఒంటరితనం మాయం అవుతుంది. ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలో పెంపుడు కుక్కల సంస్కృతి ఇటీవలి కాలంలో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. హనుమకొండ, వరంగల్, కాజీపేట త్రినగరిలో ఎంతో మందికి కుక్కలే స్నేహితుల్లాగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాటి సంరక్షణ చర్యలు, పెంపకం, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై కథనం మీ కోసం 1962 టోల్‌ ఫ్రీ నెంబర్‌ ద్వారా వైద్య సేవలు : త్రినగరిలో మొత్తం ఎనిమిది ప్రభుత్వ పశు వైద్యశాలలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎంజీఎం సమీపంలో పెద్ద ఆసుపత్రితో పాటు ఖిలా వరంగల్, ఎనుమాముల, రంగశాయిపేట, హనుమకొండ, మడికొండ, వడ్డేపల్లి, హసన్‌పర్తి దవాఖానాలు శునకాలకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు ప్రతి మండలంలో ఒకటి, రెండు దవాఖానాలున్నాయి. పలు ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు సైతం ఉన్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం 1962 టోల్‌ ఫ్రీ నెంబర్‌ ద్వారా వైద్య సేవలు సులభతరం చేసింది. రూ.1000 నుంచి రూ.10,000 వరకు ఖర్చు : ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలో కుక్కల ఉత్పత్తి కోసం అరవై వరకు డాగ్‌ బ్రీడర్స్‌ కుక్కల ఫామ్స్‌ ఉన్నాయి. వరంగల్‌ సిటీ నుంచి ప్రతీ సంవత్సరం 200 కుక్కలను ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ఇంటి అవసరాల కోసం పెంచుకునే కుక్కల సంఖ్య వేలల్లో ఉంటుంది. ఒక్కో కుక్కను పెంచడానికి నెలకు ఖర్చు రూ.1000 నుంచి రూ.10,000 వరకు అవుతుంది.