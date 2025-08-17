ETV Bharat / state

'సిరి'ధాన్యాలు : పంట చేతికి రాగానే మాకే అమ్మండి - రైతులకు అడ్వాన్స్​లు ఇచ్చి మరీ కొనేస్తున్నారు! - SMALL GRAINS DEMAND IN TELANGANA

తెలంగాణలో చిరుధాన్యాలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ - వరి, గోధుమలతో పోలిస్తే లాభదాయకంగా ఉండటంతో భారీగా విస్తరిస్తున్న చిరుధాన్యాల సాగు - అనేక పోషక విలువలతో కూడిన 'సిరి' ధాన్యం

Increasing Demand on Small Grains : తెలంగాణలో చిరుధాన్యాలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్‌కు ఇది అద్దంపడుతోంది. ఉత్పత్తుల వినియోగం భారీగా పెరగడంతో దానికి అనుగుణంగా సాగు విస్తరిస్తోంది. వర్షాకాలం సీజన్‌లో మూడేళ్ల క్రితం వరకు చిరుధాన్యాలు 62 వేల ఎకరాల్లో సాగు చేయగా, ఈ సంవత్సరం ఇప్పటికే ఆ సంఖ్య రెట్టింపయింది. ఇంతవరకు 1.20 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేపట్టగా ఈ నెలాఖరుకల్లా మరో 10 వేల ఎకరాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి, మెదక్, మహబూబ్‌నగర్, వరంగల్, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్‌ తదితర జిల్లాల్లో సాగు విస్తీర్ణం పెరిగింది.

  • వికారాబాద్‌కు చెందిన రాజేందర్‌ జొన్న రైతు. నాలుగు ఎకరాల్లో ఇటీవలే పంట వేశారు. ఆ సమాచారం తెలుసుకొని వ్యాపారులు ఆయన వద్దకు వచ్చి జొన్నలు తమకే అమ్మాలని కోరారు. అతనికి అడ్వాన్స్‌గా రూ.10 వేలు ఇచ్చారు.
  • సంగారెడ్డి రైతు రాజిరెడ్డి రెండు ఎకరాల్లో రాగులు పండిస్తున్నారు. గత సంవత్సరం ఆయన పంట కోసిన తర్వాత మార్కెట్​కు వెళ్లి అమ్ముకోవడానికి ఇబ్బంది పడ్డారు. ఈసారి హోమ్​ ఫుడ్​ నిర్వాహకులు నేరుగా అతని వద్దకు వెళ్లి, దానిని వారికి అమ్మడానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు.

లాభాలు వస్తాయనే : వరి, గోధుమల సాగుతో పోలిస్తే చిరు ధాన్యాల సాగు లాభదాయకంగా మారినందున ఈ పంటను వేస్తున్నారు. ప్రభుత్వపరంగా ప్రోత్సాహం లభిస్తోంది. చిరుధాన్యాల వల్ల నికరంగా క్వింటాకు రూ.4,000 లెక్కన ఆదాయం వస్తోంది.

''ఇప్పుడు హోటళ్లకు వచ్చేవారు కొర్రల స్నాక్స్‌, జొన్నరొట్టె, రాగి సంకటి వంటివి ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు. చిరుధాన్యాల్లో అనేక పోషక విలువలు ఉండటంతో సంబంధిత ఆహార పదార్థాలపై ఇష్టం పెరుగుతోంది. మేమే ఊళ్లకు వెళ్లి రైతుల గురించి ఆరా తీసి ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేస్తున్నాం''.- రాము, హోటల్‌ నిర్వాహకుడు సిద్దిపేట

''ప్రస్తుతం చిరుధాన్యాల టిఫిన్లు ట్రెండ్‌గా మారాయి. అవే కావాలని వినియోగదారులు వస్తున్నారు. అందుకోసమే మా సెంటర్‌లో మొత్తం ఆ టిఫిన్లే పెట్టాం''. - సాదిక్, టిఫిన్‌ సెంటర్‌ యజమాని, హైదరాబాద్‌

అధిక పోషక విలువలు : ప్రస్తుతం చిరుధ్యానాలకు ఎక్కువగా డిమాండ్​ పెరుగుతుంది. వాటిలో పోషక విలువల అధికంగా ఉంటాయి. రాగులు, జొన్నలు, సజ్జలు, కొర్రలు వంటి వాటిలో ఫైబర్​, ప్రోటీన్​, విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీనిలో అధికంగా ఉండే ఫైబర్​ కంటెంట్​ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. అలాగే వీటిని తినడం వల్ల బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

వీటిలో తక్కువ గ్లైసెమిక్​ ఇండెక్స్ కారణంగా మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇవి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. గోధుమలతో పోలీస్తే చిరుధాన్యాలకు చాలా తక్కువ నీరు అవసరం పడుతుంది. ఇప్పుడు నగర ప్రాంతాల వారు ఈ చిరుధ్యానాలకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఇటీవల సూపర్​ మార్కెట్లలో చిరుధ్యానాల ఉత్పత్తులు అందుబాటులోకి రావడం, వివిధ రకాల వంటకాలలో వీటిని ఉపయోగించడం వల్ల వీటికి మరింత డిమాండ్​ పెరిగింది.

