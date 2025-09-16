ETV Bharat / state

మీ రాజకీయాల కోసం మా పిల్లల భవిష్యత్తు నాశనం చేయవద్దు: గ్రూప్​-1 ర్యాంకర్ల తల్లిదండ్రులు

వ్యవస్థలపై నమ్మకం కోల్పోయే పరిస్థితి తేవద్దు - పరీక్షలు మళ్లీ రాయాలంటే ఎంతో ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది - సోమాజిగూడ ప్రెస్​క్లబ్ మీడియా సమావేశంలో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న గ్రూప్​-1 ర్యాంకర్ల తల్లిదండ్రులు

Group 1 Exam Controversy
సోమాజిగూడ ప్రెస్​క్లబ్​లో గ్రూప్​-1 ర్యాంకర్ల తల్లిదండ్రులు (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2025 at 3:21 PM IST

Group-1 Rankers Parents Pressmeet : తమ పిల్లల భవిష్యత్తుతో రాజకీయాలు చేయవద్దని గ్రూప్‌-1 ర్యాంకర్ల తల్లిదండ్రులు కోరారు. రూ.3 కోట్లు ఇచ్చి ఉద్యోగాలు కొనుక్కున్నారని కొందరు ఆరోపించడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గ్రూప్‌-1 ర్యాంకర్లు, వారి తల్లిదండ్రులు హైదరాబాద్​లోని సోమాజిగూడ ప్రెస్‌క్లబ్‌లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. అసత్య ఆరోపణలతో గ్రూప్​-1 ర్యాంకర్లను మనోవేదనకు గురిచేస్తున్నారని పలువురు తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.

ఆ ఆరోపణలను నిరూపించాలి : గ్రూప్‌-1 పరీక్షల వివాదాన్ని రాజకీయంగా వాడుకోవద్దని పలువురి తల్లిదండ్రులు విజ్ఞప్తి చేశారు. కొందరు రాజకీయ నేతలు అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని, వాటిని నిరూపించాలని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అప్పులు చేసి, ఓ పూట తిని మరో పూట తినక రెక్కలు ముక్కలయ్యేలా తమ పిల్లలను కష్టపడి చదివించామని, ఎన్నో త్యాగాలు చేసి చదివిస్తే చివరికి రూ.3 కోట్లు ఇచ్చి ఉద్యోగాలు కొనుక్కున్నట్లు తమపై నిందలు వేస్తున్నారని వాపోయారు. తమకు అంత స్థోమత లేదని, మీ రాజకీయాల కోసం మా పిల్లల భవిష్యత్తును నాశనం చేయొద్దని వేడుకున్నారు.

"రాజకీయ నేతలు అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఎన్నో త్యాగాలు చేసి చదివిస్తే రూ.3 కోట్లకు ఉద్యోగాలు కొన్నామని మాపై నిందలు వేస్తున్నారు. ఫలితాలు వచ్చాక కొత్తగా ఈ తరహా రాజకీయం చేస్తున్నారు. నిందలు వేసి మమ్మల్ని తీవ్రమైన మనోవేదనకు గురిచేయొద్దు" -46వ ర్యాంకర్ తండ్రి ఆవేదన

అన్ని పార్టీల నేతలు సహకరించాలి : గ్రూప్​-1 పోస్టులు కొన్నామనే ప్రచారంతో తమ పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని, ఉద్యోగాలు కొనుక్కున్నామన్న ఆరోపణలపై ఎలాంటి విచారణకైనా తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. నిందలు వేసి తమను మనోవేదనకు గురిచేయొద్దని, అన్ని పార్టీల నేతలు సహకరించి తమ బాధలు అర్థం చేసుకోవాలని సూచించారు. లేనిపోని దుష్ప్రచారాలు వ్యాప్తి చేయకుండా వాస్తవాలను తెలపాలని, తమ పిల్లలు ఎంతో కష్టపడి గ్రూప్‌-1 పరీక్షలు రాసి ర్యాంక్‌ సాధించారని చెప్పారు. హైకోర్టు తమకు న్యాయం చేయాలని తల్లిదండ్రులు కోరారు.

"అసలు ఉద్యోగం అమ్మింది ఎవరు? కొన్నది ఎవరు? వీటికి ఆధారాలు చూపించాలి. నా కుమారుడికి గతంలో సబ్​ ఇన్స్​పెక్టర్​ ఉద్యోగం వస్తే గ్రూప్‌-1 ఉద్యోగం కోసం చదివాడు. ఇప్పుడు ఇలా ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేయడమేంటి?"- 60వ ర్యాంకర్‌ మహేశ్‌ తండ్రి

ఈనెల 9వ తేదీన గ్రూప్‌-1 పరీక్ష మెయిన్స్‌ ఫలితాలను రద్దు చేస్తూ తెలంగాణ హైకోర్టు సింగిల్​ బెంచ్​ తీర్పు వెలువరించిన విషయం తెలిసిందే. గ్రూప్‌-1 పరీక్షల నిర్వహణ, మూల్యాంకనం, హల్​టికెట్​, అభ్యర్థుల సంఖ్య పరంగా చూస్తే అవకతవకలు జరిగాయని భావించి వాటిని రద్దు చేయాలని కోరుతూ కొందరు, వాటిని రద్దు చేయరాదంటూ మరికొందరు దాఖలు చేసిన 12 పిటిషన్‌లపై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు 222 పేజీల తీర్పును వెలువరించింది. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం గ్రూప్​-1 ర్యాంకర్ల తల్లిదండ్రులు హైదరాబాద్​లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.

"నా భర్త చనిపోతే ఓ పాఠశాలలో కేవలం రూ.10వేల జీతానికి పనిచేస్తున్నా. రూ.30 వేలను ఎప్పుడూ నా కళ్లతో చూడలేదు. రూ.3 కోట్లకు ఉద్యోగం కొన్నట్లు రుజువు చేస్తే నా మరణ శాసనం నేనే రాసుకుంటా. మా అబ్బాయికి అలాంటి ఉద్యోగం కూడా అవసరం లేదు" -368వ ర్యాంకర్‌ తల్లి

"ఎంతో కృషి, పట్టుదల, కసితో గ్రూప్-1లో ర్యాంక్‌ సాధిస్తే కొంతమంది స్వార్థపరులు రాజకీయం చేస్తున్నారు. ఓపిక, సహనంతో ఉంటున్నాం. ఇప్పుడు నాకు చాలా బాధగా ఉంది. రూ.3 కోట్లు కాదు రూ.30 లక్షల బ్యాంక్‌ బ్యాలెన్స్‌ ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు. రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా కూలి పనులు చేసుకుని చదివించుకున్నా" -లలిత, 67వ ర్యాంకర్‌ తల్లి

గ్రూప్-1 అంశంపై అప్పీల్‌కు వెళ్లాలని టీజీపీఎస్సీ నిర్ణయం

'పునః మూల్యాంకనం చేయండి - లేదంటే మెయిన్స్ మళ్లీ నిర్వహించండి' : గ్రూప్‌-1 పిటిషన్లపై హైకోర్టు కీలక తీర్పు

