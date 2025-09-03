Indiramma Houses Opening in Bhadradri Kothagudem : ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం అమలులో మరో కీలక ముందడుగుకు సర్వం సిద్ధమైంది. రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం ప్రారంభోత్సవానికి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా వేదికగా నిలవబోతోంది. సొంతగూడు కోసం నిరీక్షిస్తున్న రాష్ట్రంలోని నిరుపేదలకు కొండంత భరోసా నింపేలా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఇవాళ లాంఛనంగా ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. లబ్ధిదారులతో కలిసి స్వయంగా సామూహిక గృహప్రవేశ మహోత్సవాల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొననున్నారు.
వేదికగా బెండాలపాడు గ్రామం : ఇందిరమ్మ ఇళ్లతో పేదల దశాబ్దాల కలను నెరవేరుస్తామంటూ ఎన్నికల్లో మాటిచ్చిన కాంగ్రెస్, అధికారంలోకి వచ్చిన 20 నెలల్లోనే పథకం ఫలాలు లబ్ధిదారులకు అందేలా చొరవ చూపుతోంది. రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రారంభోత్సవాలకు ఇవాళ కీలక ముందడుగు పడనుంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చంద్రుగొండ మండలం బెండాలపాడు గ్రామం ఇందుకు వేదికగా నిలవబోతోంది. రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రారంభోత్సవానికి ఈ గ్రామానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రానున్నారు. గ్రామంలోని లబ్ధిదారులతో కలిసి స్వయంగా సామూహిక గృహ ప్రవేశ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు.
సామూహిక గృహ ప్రవేశాలు : ఉదయం మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో పర్యటించనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, అక్కడి నుంచి హెలికాప్టర్లో మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటలకు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చంద్రుగొండ మండలం బెండాలపాడు చేరుకోనున్నారు. జిల్లా మంత్రులతో కలిసి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులతో సామూహిక గృహ ప్రవేశాలు చేయించనున్నారు. అనంతరం దామరచర్ల బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొంటారు. రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రారంభోత్సవాలు జరగనున్నందున గృహ నిర్మాణశాఖ ఈ కార్యక్రమాన్ని వేడుకలా నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
"రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇచ్చిన తదనంతరం ఈ గ్రామాన్ని మోడల్ గ్రామంగా చూడాలనే ఆలోచనతో రెవెన్యూశాఖ మంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీనితో బెండలపాడు గ్రామాన్ని ఎంపిక చేశాము. ఈ గ్రామంలో 310 మంది అర్హులు ఉన్నారు. వారందరికీ ఇళ్లు మంజూరయ్యాయి. పదేళ్ల ఎదురుచూపు నెరవేరడంతో చాలా సంతోషంగా ఉందని గ్రామస్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు." - జారె ఆదినారాయణ, అశ్వారావుపేట ఎమ్మెల్యే
సొంతింటి కల నెరవేరింది : ఖమ్మం జిల్లాలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలు వేగంగా సాగుతుండగా, నారాయణపేట జిల్లాలో నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. ఖమ్మం జిల్లాలో 18,344 ఇళ్లకు 9,726 ఇళ్ల నిర్మాణాలు పురోగతిలో ఉన్నాయి. మొట్టమొదటగా పథకం ప్రారంభానికి కేంద్రంగా నిలుస్తున్న బెండాలపాడు గ్రామానికి 310 ఇళ్లు మంజూరయ్యాయి. ఇందులో 238 గృహాలు ఆదివాసీ కోయలకు కేటాయించారు. వీటిలో 175 ఇళ్లకు మార్కింగ్ చేయగా, 57 ఇళ్లు స్లాబు లెవల్, 28 ఇళ్లు రూమ్ లెవల్, 65 ఇళ్లు బేస్మెంట్, 25 ఇళ్లు పునాది దశలో ఉన్నాయి. 3 ఇళ్లు పూర్తయ్యాయి. పూర్తయిన ఇళ్లలో లబ్ధిదారులతో ముఖ్యమంత్రి గృహ ప్రవేశాలు చేయించనున్నారు. దశాబ్దాలుగా తమకు సొంతింటి కల కలగానే మిగిలిందని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో తమకు ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తవుతుండటంతో సంతోషంగా ఉందని లబ్ధిదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం ప్రకటనకు కేంద్రంగా నిలిచిన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లానే ఈ పథకం ప్రారంభోత్సవానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. ఈ పథకాన్ని 2024 మార్చి 11న భద్రాచలం వేదికగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. సీతారాముల వారి చెంతనే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నమూనాను విడుదల చేశారు. గృహప్రవేశాలు కూడా రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా భద్రాద్రి జిల్లాలోనే మొదలవుతుండటం విశేషం. బెండాలపాడులో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రారంభోత్సవాలు చేసిన తర్వాత జిల్లాల్లోనూ మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు పూర్తైన ఇళ్లను ప్రారంభించేలా సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
