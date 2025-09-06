ETV Bharat / state

ఉద్యోగుల మధ్య జరిగే సంభాషణ టీం లీడర్​ వరకు వెళుతోందా? - ఈ గ్రూప్​ డైనమిక్స్​నే కారణం

కార్పొరేట్​ ఉద్యోగం కెరియర్​లో గ్రూప్​ డైనమిక్స్​ కీ రోల్​ - ప్రతి చిన్న విషయం మీ బాస్​కు తెలుస్తుందా? - గ్రూప్​ డైనమిక్స్​తో ఉద్యోగంలో పదోన్నతి

Group Dynamics
Group Dynamics (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2025 at 5:04 PM IST

4 Min Read

Group Dynamics : ఓ కార్పొరేట్​ సంస్థలో ఉద్యోగుల మధ్య జరిగే ప్రతి చిన్న సంభాషణ టీమ్ లీడర్​ల వరకు వెళిపోతుంది. తీరా టీమ్​ లీడర్​ ఆ విషయం గురించి ఉద్యోగులను ప్రశ్నిస్తే కానీ తెలియదు. తాము ఇలా మాట్లాడుకున్నాం అనీ, అప్పుడు వారికి అనుమానం వస్తుంది ఎవరో తమ గురించి చెప్పార్రా అని లోలోపల అనుకుంటారు. ఇలా ఆఫీస్​లో జరిగే చిన్న, పెద్దా విషయాన్ని బాస్​లకు చెప్పే వ్యక్తులు ఉంటారు. వారినే గ్రూప్​ డైనమిక్స్​ అంటారు.

ఈ గ్రూప్​ డైనమిక్స్​ కార్పొరేట్​ సంస్థల్లో రాతపూర్వకంగా లేని మౌన చట్టాలుగా పని చేస్తాయి. ఇది ఉద్యోగుల పనితీరు మీదా, గుర్తింపు పైనా ప్రభావితం చూపిస్తుంది. కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరిన వారికి అయితే దీని గురించి అవగాహన అనేది ఉండదు. అందుకే వారు తమకు తాముగా గ్రూపులతో అప్రమత్తంగా అనుసంధానించుకుంటే కెరియర్​ను విజయవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లొచ్చని ఆయా రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఓ కార్పొరేట్​ సంస్థలో ఉద్యోగిని సుజాత తన టీమ్​లోనూ, టీమ్​ వెలువలా జరిగే ప్రతి చిన్న విషయాన్నీ టీమ్​ లీడర్​ ఆకాశ్​కు ఎవరికీ తెలియకుండా పర్సనల్​గా మెసేజ్​ చేసేది. దీంతో ఆఫీసులో జరిగే ప్రతి విషయంలోనూ తన మార్క్​ను అతడు సాధించుకున్నాడు. టీమ్​ వ్యవహారాలతో పాటు ఇతర అంశాలపై కూడా అతడు పూర్తిగా నియంత్రణ అనేది తెచ్చుకున్నాడు. ఎవరికి ఎలాంటి ప్రాజెక్టులు ఇవ్వాలి.

ఎవరికి పదోన్నతి ఇవ్వాలి అనే విషయాల్లోనూ సుజాత ఇచ్చే సమాచారమే అతడికి కీలకంగా మారింది. టాప్​ బిజినెస్ స్కూల్​లో ఎంబీఏ చదివి ఆ సంస్థలో చేరిన రాహుల్​ ఇదంతా గమనించి సుజాతతో స్నేహపూర్వకంగా మెలుగుతూ ఆకాశ్​ ఆమెకు దగ్గరయ్యాడు. ఇలా ఎవరికీ కనిపించని గ్రూప్​ డైనమిక్స్​ను సరైన రీతిలో వాడుకొని ఆకాశ్​ కెరియర్​ను కీలక మలుపు తిప్పుకున్నాడు.

కార్పొరేట్​ సంస్థల్లో ఈ గ్రూప్​ డైనమిక్స్​ అనేది ఎక్కడా డాక్యుమెంట్​ రూపంలో ఉండవు. వీటికి శిక్షణ, ఇండక్షన్​ ప్రోగ్రాంలు అనేవి ఏవీ ఉండవు. అయితే ఉద్యోగి ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవడానికి, విజయం సాధించడానికి కంటికి కనిపించని ఈ గ్రూప్​ డైనమిక్స్​నే ఉపయోగం కావొచ్చు.

అసలేంటి : కార్పొరేట్​ సంస్థల్లో విజయవంతమైన కెరియర్​ను బిల్డ్​ చేసుకోవాలంటే పైకి కనిపించని ప్రభావశీలురు ఎవరు, ఎవరి మధ్యన నిశ్శబ్దపు అలయన్స్​లు ఉన్నాయి. ప్రభావవంతమైన గ్రూపుల్లో ఇన్​సైడర్​ కావాలంటే ఏమి చేయాలనేది తెలుసుకుందాం.

ఉద్యోగార్థులైన ఫ్రెష్​ గ్రాడ్యుయేట్లకు ఉపయోగపడే సూచనలు ఇవే :

1 సర్కిల్‌ లోపల : బహుళ జాతి సంస్థలు వివిధ ప్రాంతాల్లోని విభిన్న నేపథ్యాలున్న యువ గ్రాడ్యుయేట్లను నియమించుకుంటాయి. ఉద్యోగులందరూ కొత్తవారే కావడం వల్ల ఒకే రకమైన నేపథ్యం ఉన్నవారు సర్కిల్స్​గా ఏర్పడతారు. ఆ తర్వాత ఈ సర్కిల్స్​నే మరిన్ని సర్కిల్స్​గా తయారు అవుతాయి. బయటనుంచి వచ్చే వ్యక్తులు వీటిలో ప్రవేశించడం సులభమైన విషయం కాదు. కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరినవారు కొన్ని సర్కిల్స్​ లోపలి వ్యక్తిగా అందరిలో ఒకరుగా గుర్తింపు పొందేందుకు ప్రయత్నం చేయవచ్చు.

ఉదాహరణ : సాయి ఒక ఎంఎన్​సీలో ట్రైయినీ ఆఫీసర్​గా విధుల్లో చేరాడు. అతని టీమ్​లో మెజారిటీ ఉద్యోగులు ఒకే ప్రాంతం వారుకావడంతో తొలి నుంచి కలిసి లంచ్​ చేసేవారు. ఆఫీసు సంబంధ విషయాలను తెలుసుకుంటూ, చర్చిస్తూ, సమాచారం పంచుకుంటూ వీరు చాలా విషయాల్లో చురుగ్గా ఉండేవారు. అయితే సాయికి చాలా సమాచారం తెలిసేది కాదు. అతడు ప్రతిభావంతుడైనప్పటికీ వారి సర్కిల్​కు వెలుపలి వ్యక్తిగా భావించేవారు. సమాచార లోపం, నెట్​వర్కింగ్​ లేకపోవడంతో ఉద్యోగంలో వెనుకబడిపోయాడు. తనకు కొత్త ప్రాజెక్టులు ఏవీ ఇచ్చేవారు కాదు. ఇది గ్రహించిన సాయి తన పూర్తి యాస, భాషను మార్చుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి వారిలో ఒకరిగా ఉంటూ ఇప్పుడు ప్రతీ ప్రాజెక్టు తనకు వస్తుంది.

2 నిశ్శబ్ద మిత్రులు : కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరినవారు కార్పొరేట్​ వాతావరణానికి అలవాటు పడటానికి కొంత సమయం తీసుకుంటారు. ఈ వ్యవధిలో సంస్థలో ఎక్కడెక్కడ నిశ్శబ్ద మిత్రులు ఉన్నారో గమనించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ సైలెట్​ అలయన్స్​లు బయటకి స్పష్టంగా కనిపించవు, అయితే సంస్థకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు, సంఘటనలు జరిగనప్పుడూ, సంస్థ సంక్షోభ సమయాల్లో వీటి ప్రభావం చాలా బలంగా ఉంటుంది.

ఈ సైలెంట్​ అలయన్స్​లు ఒకే డిపార్ట్​మెంట్లో పనిచేసే ఉద్యోగులు మధ్యా, ఒకే బాస్​కు రిపోర్టు చేసే ఉద్యోగుల మధ్యా, అభిప్రాయ సారూప్యం ఉన్న ఉద్యోగుల మధ్యా ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సంస్థలో ఉన్నతాధికారులు తీసుకునే నిర్ణయాల్లో ఇవి బలమైన ప్రభావం చూపుతాయని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు.

ఉదాహరణ : వాసు ఒక సంస్థలో ఆఫీసర్​గా చేరాడు. ఒక ప్రాజెక్టు ప్రజెంటేషన్​కు సీనియర్లతో పాటు అతడిని ఆహ్వానించారు. ప్రాజెక్టు గురించి వాసు కొన్ని సవరణలు ప్రతిపాదించాడు. ఎవరూ వాటిని ఖండించలేదు. అయితే ఆ ప్రతిపాదనను పక్కన పెట్టేలా వ్యవహరిస్తూ మరో అంశాన్ని చర్చిస్తూ ముందు వెళ్లాడు. ఇక్కడ సీనియర్ల మధ్య సైలెంట్​ అలయన్స్​ అనేది ఉండటంతో వారు ఒకరికొకరు అప్రకటితంగా మద్దతు అనేది ఇచ్చుకున్నారు.

3 స్వయంప్రకటిత నేతలు : కొన్ని శాఖల్లో అధికారికంగా నాయకులు లేనప్పుడు టీమ్​లో కొందరు స్వయం ప్రకటిత నాయకులుగా చలామణి అవుతూ వస్తుంటారు. వారి ప్రవర్తన ఉద్యోగులపై ప్రభావం అనేది చూపుతుంది. ఇటువంటి వారిని గమనిస్తూ ఉండాలి. వారి అభిప్రాయాలను గౌరవించాలి. వారిని వ్యతిరేకించనే వద్దు. వారితో కలవనూ కూడా వద్దు.

"మేఘాలలో కూలిపోవద్దు" - భవిష్యత్తు పేకమేడ కాకుండా జాగ్రత్త పడాలంటున్న నిపుణులు!

వర్క్​ ఫ్రం హోంలో బలహీనంగా "బంధాలు" - ఇలా చేస్తే ఆఫీసు, కుటుంబ ఒత్తిడిని జయించవచ్చట!

