టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్​-2 ఫలితాలు విడుదల

టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్‌-2 ఫలితాలు విడుదల - 783 పోస్టుల భర్తీకి జనరల్ ర్యాంక్‌లు ప్రకటించిన టీజీపీఎస్సీ

TGPSC Group2 Results Released
TGPSC Group2 Results Released (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2025 at 3:39 PM IST

Telangana Group 2 Results : టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్​-2 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. గ్రూప్​-2 పోస్టులకు ఎంపికైన వారి జాబితాను టీజీపీఎస్సీ వెల్లడించింది. 18 రకాల గ్రూప్​-2 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారి జాబితాను వెల్లడించింది. 783 పోస్టులకు గతేడాది నవంబర్​లో తెలంగాణ పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్​ పరీక్షలు నిర్వహించింది. 2022 డిసెంబర్​లో గ్రూప్​-2 పోస్టులకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్​ టీజీపీఎస్సీ విడుదల చేసింది.

TGPSC GROUP2 RESULTSతెలంగాణ గ్రూప్​ 2 ఫలితాలుTELANGANA GROUP 2 RESULTSTGPSC GROUP2 RESULTS RELEASED

