టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్-2 ఫలితాలు విడుదల - 783 పోస్టుల భర్తీకి జనరల్ ర్యాంక్లు ప్రకటించిన టీజీపీఎస్సీ
Published : September 28, 2025 at 3:39 PM IST
Telangana Group 2 Results : టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్-2 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. గ్రూప్-2 పోస్టులకు ఎంపికైన వారి జాబితాను టీజీపీఎస్సీ వెల్లడించింది. 18 రకాల గ్రూప్-2 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారి జాబితాను వెల్లడించింది. 783 పోస్టులకు గతేడాది నవంబర్లో తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షలు నిర్వహించింది. 2022 డిసెంబర్లో గ్రూప్-2 పోస్టులకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ టీజీపీఎస్సీ విడుదల చేసింది.