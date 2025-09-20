గ్రూప్-2 అభ్యర్థులకు తీపి కబురు - త్వరలోనే ఫలితాలు వెల్లడి!
తాజాగా తుది దశకు చేరుకున్న ప్రక్రియ - తుది జాబితా సిద్ధం చేసే పనిలో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ - 783 పోస్టులతో 2022లో నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన టీజీపీఎస్సీ
Published : September 20, 2025 at 12:21 PM IST
Group-2 Final Results Coming Soon : రాష్ట్రంలో గ్రూప్-2 సర్వీసుల పోస్టుల తుది ఫలితాల వెల్లడికి తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కసరత్తు చేస్తోంది. ఇప్పటికే సర్టిఫికెెట్ వెరిఫికేషన్ పూర్తిచేసిన కమిషన్ అభ్యర్థుల అర్హతలు, ఇచ్చిన ఆప్షన్లు తదితర విషయాలు పరిగణనలోకి తీసుకుని తుది జాబితా సిద్ధం చేస్తోంది. మూడు నెలల క్రితమే ఈ ఫలితాలను ప్రకటించాలని కమిషన్ భావించినా గ్రూప్-1 పరీక్షపై న్యాయవివాదాల కారణంగా ఆలస్యమైంది. గ్రూప్-2లో 783 పోస్టులతో 2022లో టీజీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది.
జీఆర్ఎల్ను విడుదల చేసిన కమిషన్ : గ్రూప్-2 పరీక్షకు మొత్తం 5,51,855 మంది దరఖాస్తు చేయగా 2024 డిసెంబరులో నిర్వహించిన పరీక్షలకు 2,49,964 మంది హాజరయ్యారు. ఓఎంఆర్ పత్రాల్లో పొరపాట్లు, బబ్లింగ్ సరిగా చేయకపోవడం తదితర కారణాలతో 13,315 మంది అభ్యర్థులను కమిషన్ డిస్క్వాలిఫైగా ప్రకటించింది. మిగతా 2,36,649 మందికి వచ్చిన మార్కులతో జనరల్ ర్యాంకు జాబితా (జీఆర్ఎల్)ను ఈ ఏడాది మార్చి 11న వెల్లడించింది.
1:1 నిష్పత్తిలో అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసి మూడు దఫాలుగా ధ్రువపత్రాల పరిశీలన విజయవంతంగా పూర్తిచేసింది. తొలి రెండు విడతల్లో పరిశీలన పూర్తయిన తర్వాత సరైన అభ్యర్థులు అందుబాటులో లేకపోవడంతో మిగిలిపోయిన పోస్టులకు తదుపరి మెరిట్ జాబితా నుంచి మూడో దఫా పరిశీలనకు అభ్యర్థులను పిలిచింది. వీరికి సెప్టెంబరు 13 నుంచి 15 వరకు పరిశీలన నిర్వహించింది. కొన్ని పోస్టులకు అవసరమైన మెడికల్ టెస్టులు పూర్తయ్యాయి.
గ్రూప్-3కి కార్యాచరణ : గ్రూప్-3 సర్వీసుల కింద 1,388 పోస్టుల భర్తీకి 2024 నవంబరులో టీజీపీఎస్సీ రాతపరీక్షలు నిర్వహించగా 2,67,921 మంది హాజరయ్యారు. టెక్నికల్ కారణాలతో 18,364 మందిని కమిషన్ అనర్హులుగా ప్రకటించింది. మిగతా 2,49,557 మంది అభ్యర్థులతో జనరల్ ర్యాంకింగ్ లిస్ట్ను మార్చి 14న వెల్లడించింది.
అభ్యర్థుల నుంచి విజ్ఞప్తులు : మెరిట్ జాబితాలోని అభ్యర్థులకు జూన్లో ధ్రువపత్రాల పరిశీలన నిర్వహించేందుకు కమిషన్ షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. అయితే అభ్యర్థుల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తుల నేపథ్యంలో ఈ ప్రక్రియను కమిషన్ వాయిదా వేసింది. గ్రూప్-2 తుది ఫలితాల వెల్లడికి పరిపాలన ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తయిన తర్వాత గ్రూప్-3 కింద ధ్రువీకరణ పత్రాల పరిశీలన చేపట్టేందుకు కార్యాచరణను టీజీపీఎస్సీ శరవేగంగా రూపొందిస్తోంది.
ఎటుతేలని గ్రూప్-1 పంచాయితీ : గ్రూప్-1 తుది జాబితాను మొదటగా చేపట్టి ఆ తర్వాత 2,3 పరీక్షల ఎంపిక ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలనుకున్న టీజీపీఎస్సీ ఆలోచనకు హైకోర్టు సింగిల్ బెంచ్ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పుతో బ్రేక్ పడింది. గ్రూప్-1 పరీక్షలో అవకతవకలు జరిగాయని కొందరు, జరగలేదని ఎంపికైన అభ్యర్థులు దాఖలు చేసిన 12 పిటిషన్లను పరిశీలించిన న్యాయస్థానం గ్రూప్-1 జీఆర్ఎల్ను రద్దు చేస్తున్నట్లు తీర్పునిచ్చారు. దీనిపై టీజీపీఎస్సీ డివిజన్ బెంచ్లో అప్పీలు దాఖలు చేసింది. దానిపై ఎటువంటి నిర్ణయం వెలువడుతుందో చూడాలి. సింగిల్ బెంచ్ తీర్పుపై ఎంపికైన అభ్యుర్థులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మెడికల్ టెస్టులు చేసిన అనంతరం ఈ పరిస్థితి ఏంటని ర్యాంకర్ల తల్లిదండ్రులు సోమాజిగూడ ప్రెస్క్లబ్లో కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.
మీ రాజకీయాల కోసం మా పిల్లల భవిష్యత్తు నాశనం చేయవద్దు: గ్రూప్-1 ర్యాంకర్ల తల్లిదండ్రులు