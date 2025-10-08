ETV Bharat / state

గ్రూప్‌-1లో ఆదోని యువకుడు సత్తా - డిప్యూటీ కలెక్టర్​గా​ రైతు కుమారుడు

తెలంగాణ గ్రూప్‌–1 పరీక్షల్లో మూడో ర్యాంక్ - డిప్యూటీ కలెక్టరుగా నియమితుడైన వంశీకృష్ణారెడ్డి - తాత స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు, తండ్రి రైతు

Group 1 Ranker Vamshi Krishna Reddy
Group 1 Ranker Vamshi Krishna Reddy (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 4:56 PM IST

3 Min Read
Group 1 Ranker Vamshi Krishna Reddy Success Story: తాత స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు, తండ్రి రైతు. కుటుంబంలో సేవా భావం, శ్రమ పట్ల గౌరవం తరం నుంచి తరానికి చేరింది. ఆ తాత స్ఫూర్తి, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం, స్వీయ కృషి కలయికగా ఎ. వంశీకృష్ణారెడ్డి అనే యువకుడు సాధించిన విజయం ఇప్పుడు అనేక మందికి ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.

తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2024 జూన్‌లో నిర్వహించిన గ్రూప్-1 పోటీ పరీక్షలో రాష్ట్ర స్థాయిలో మూడో ర్యాంకు సాధించి, డిప్యూటీ కలెక్టర్ (ఆర్డీవో)గా నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆదోని పట్టణంలో నివసిస్తున్న వంశీకృష్ణారెడ్డి, ఒకవైపు ఉద్యోగం చేస్తూనే మరోవైపు తన కలల సాధనలో ఎప్పుడూ వెనుకడుగు వేయలేదు.

తాత స్ఫూర్తి - తండ్రి చెమట: వంశీకృష్ణారెడ్డి పెద్దకడబూరు గ్రామానికి చెందిన వెంకటరెడ్డి, పద్మజ దంపతుల కుమారుడు. ఆయన తాత స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు. తండ్రి పంట పొలాల్లో చెమటోడ్చి కుటుంబాన్ని ముందుకు నడిపించారు. అటువంటి వాతావరణంలో పెరిగిన వంశీకృష్ణారెడ్డి చిన్నప్పటి నుంచే సామాజిక చైతన్యంతో, ప్రజాసేవ పట్ల మక్కువతో ఉండేవారు. "నా తాత దేశం కోసం పోరాడారు, నా తండ్రి నేల కోసం శ్రమిస్తున్నారు. నేనూ ప్రజల కోసం పని చేయాలని అనిపించింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే దానికి సరైన మార్గమని భావించాను’’ అని ఆయన చెబుతున్నారు.

చిన్ననాటి నుంచే ప్రతిభావంతుడు: వంశీకృష్ణారెడ్డి చిన్నప్పటి నుంచే ప్రత్యేకం. పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్‌ విద్యను విజయవాడలో పూర్తి చేశారు. స్కూల్‌, కాలేజీ రోజులలో వ్యాసరచన, జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌ వంటి పోటీ కార్యక్రమాల్లో అనేక బహుమతులు గెలుచుకున్నారు. జంషడ్‌పూర్‌ నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ (NIT)లో కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌లో బీటెక్‌ పూర్తి చేశారు. ఆ సమయంలోనే అనేక కంపెనీలు క్యాంపస్‌ ప్లేస్‌మెంట్స్‌ ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇచ్చాయి. కానీ ఆయన నిర్ణయం వేరుగా ఉంది. “నా గమ్యం సివిల్స్‌ సర్వీసే” అని నిశ్చయించుకున్నారు.

2022లో బీటెక్‌ పూర్తయ్యాక హైదరాబాద్‌లో సివిల్స్‌ సాధన ప్రారంభించారు. మొదటి ప్రయత్నంలోనే ప్రిలిమ్స్‌ పూర్తి చేసి, మెయిన్స్‌ దాకా వెళ్లినా, కొద్దిలో విఫలమయ్యారు. అయినా నిరుత్సాహ పడకుండా, రెండవసారి మరింత పట్టుదలతో సన్నద్ధమయ్యారు. “విఫలం అంటే ఆగిపోవడం కాదు. అది మరోసారి లేచి నిలబడటానికి వచ్చే పాఠం” అని ఆయన చెబుతారు.

ఉద్యోగం చేస్తూనే విజయాన్ని అందుకున్నారు: సివిల్స్‌ సాధనతో పాటు ఉద్యోగంలో కూడా ముందుకు సాగారు. ఎస్‌ఎస్‌సీ పోటీ పరీక్షల్లో అద్భుత ప్రతిభ చూపి, ఇన్‌కమ్‌ ట్యాక్స్‌ అధికారిగా తిరుపతిలో నియమితులయ్యారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కార్యాలయంలో పనిచేసి, రాత్రివేళ సివిల్స్‌, గ్రూప్‌ పరీక్షల కోసం చదవడం ఆయన అలవాటుగా మారింది. 2024లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్వహించిన గ్రూప్-1 పరీక్షల్లో ప్రిలిమ్స్‌ పూర్తి చేసి, అక్టోబరులో జరిగిన మెయిన్స్‌లో అద్భుత ప్రతిభ చాటారు. చివరికి రాష్ట్ర స్థాయిలో మూడో ర్యాంక్‌తో విజేతగా నిలిచారు.

భవిష్యత్తు లక్ష్యం - దేశసేవ: ఇటీవల తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆయనకు డిప్యూటీ కలెక్టరు (ఆర్డీవో)గా నియామక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ విజయం వంశీకృష్ణారెడ్డిని సంతోషపరచినా, ఆయన లక్ష్యం ఇక్కడితో ఆగలేదు. సివిల్‌ సర్వీసెస్‌లో అవకాశం దక్కించుకొని దేశాభివృద్ధికి నా వంతు సాయం చేయాలనేది కల అని ఆయన చెప్పిన మాటలు కొత్త తరానికి ప్రేరణగా నిలుస్తున్నాయి.

పట్టుదలతో విజయం: వంశీకృష్ణారెడ్డి కథ ఒక సాధారణ రైతు కుటుంబం నుంచి ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారిగా ఎదిగిన ఓ యువకుడి ప్రయాణం మాత్రమే కాదు, పట్టుదలతో ఏదైనా సాధ్యమవుతుందనే సత్యాన్ని మరోసారి నిరూపించింది. సమయం లేకపోయినా చదువుకు సమయం కేటాయించిన ఆయన క్రమశిక్షణ, కృషి, తాత స్ఫూర్తి, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం కలయికతో ఈ విజయాన్ని అందుకున్నారు.

