కరువు జిల్లాల్లో పెరిగిన భూగర్భ జలాలు - 7,800 గ్రామాల్లో మాత్రం ఇంకా తక్కువే

గ్రామాల వారీగా రీఛార్జుకు ప్రణాళికలు - భూగర్భ జలవనరులశాఖకు బాధ్యతలు

Groundwater shortage In AP
Groundwater shortage In AP (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Groundwater shortage in AP : కూర్చుని తింటే కొండలైనా కరిగి పోతాయి. భవిష్యత్‌ భద్రం బాబూ, కాస్త పొదుపు, అదుపులో ఉండండని పెద్దలు చెప్పే మాట. వాడుకోవడం తప్ప తిరిగి నింపడమెలాగో తెలియపోతే, పట్టకుండా తోడుతూ పోతేం అంటే భూగర్భం కూడా అలానే ఖాళీ అవుతుంది. బాధ్యతగా వాడుకోండి. వాననీటి సంరక్షణపై దృష్టి పెట్టండి. ఇది వర్తమానం చేస్తోన్న హెచ్చరిక. కథావస్తువు మారినా ఈ రెండింటిలో కామన్‌ ఉన్న అంశం పొదుపు, పరిరక్షణ. ఇది లేని కారణంగానే రాష్ట్రంలో ఏకంగా 7 వేలకు పైగా గ్రామాల్లో భూగర్భ జలాలు 8 మీటర్ల దిగువన స్థాయికి చేరాయంటున్నాయి ప్రభుత్వ గణాంకాలు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూగర్భ జలవనరులపై దృష్టి సారించింది. వేసవిలో రాష్ట్రంలో అధ్యయనం చేసి సుమారు 7,800 గ్రామాల్లో భూగర్భ జలాల లభ్యత ఆశించిన స్థాయిలో లేదని తేల్చారు. రాష్ట్రంలో 42 శాతం మేర ప్రాంతంలో 8 మీటర్ల కన్నా దిగువకు నీళ్లు ఉన్నాయని అధికారులు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా గ్రామాల్లో నీటిని రీఛార్జి చేసేందుకు సమగ్ర నీటి ప్రణాళిక అవసరమని భావించి అందుకు అనుగుణంగా చర్యలు చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. ప్రతి గ్రామంలోనూ 3 నుంచి 8 మీటర్ల మధ్య నీటి మట్టం ఉండేలా చూడాలన్నది లక్ష్యం. ఇందులో భాగంగా ఇంతవరకు 1,700 గ్రామాలకు సంబంధించిన ప్రణాళిక సిద్ధమయింది. దీనిని అమలు చేసే బాధ్యతను భూగర్భజలశాఖకు అప్పగించింది.

ఎలా అమలు?

భూగర్భజలాల పెరుగుదలకు ఎక్కడ ఎన్ని చెక్‌ డ్యాంలు, పర్క్యులేషన్‌ ట్యాంకులు, నీటి కుంటలు నిర్మించాలన్న అంశాల ప్రాతిపదికగా భూగర్భజలశాఖ ప్రణాళిక రూపొందిస్తుంది. సమీపంలో ఉన్న జలవనరులు పరిస్థితి ఏమిటి? వాటిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనేది పరిశీలిస్తారు. ఉపాధి హామీ పథకం నిధులతో పాటు వేరే పథకాలను ఇందు కోసం ఎలా వినియోగించుకునేందుకు ఉన్న అవకాశాలపై దృష్టి సారిస్తారు.

1.56 మీటర్లు పెరిగిన భూగర్భజలాలు : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సెప్టెంబరు 1వ తేదీ నాటికి సగటున 1.56 మీటర్ల మేర భూగర్భజలాలు పెరిగాయి. ఒక్క కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో సగటున 1.68 మీటర్లు పెరిగితే, రాయలసీమ జిల్లాల్లో 1.31 మీటర్ల మేర పెరుగుదల ఉంది. ఆగస్టు నెల అంతా వర్షాలు బాగా కురవడంతో పరిస్థితులు కొంత మెరుగుపడ్డాయి. గతేడాది ఇదే సమయానికి ఉన్న భూగర్భజలాల కన్నా కూడా అధికంగా 1.25 మీటర్ల మేర అధికంగా నీళ్లు ఉండటం గమనార్హం.

కరవు జిల్లాల్లోనే ఎక్కువ పెరుగుదల : భూగర్బ జలమట్టాన్ని పరిశీలిస్తే కరవు జిల్లాల్లోనే నీటి మట్టం పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం. నంద్యాల జిల్లాలో 2.95, ప్రకాశంలో 2.78, వైఎస్సార్‌ కడపలో 2.11, పల్నాడు జిల్లాలో 1.17 మీటర్ల మేర నీటి మట్టం పెరిగింది. ఏలూరు జిల్లాలో 0.36 మీటర్లు, నెల్లూరు జిల్లాలో 0.15 మీటర్ల మేర తగ్గడం గమనార్హం.

పడిపోయిన భూగర్భ జలాలు - వేసవికి ముందే తాగునీటి కష్టాలు

300 గ్రామాల్లో నీటిని తెగ తోడేస్తున్నారు - కేంద్ర ప్రభుత్వ అధ్యయనంలో వెల్లడి

GROUNDWATER LEVELGROUND WATER SHORTAGEGROUNDWATER LEVELS DROPPED IN APభూగర్భజలాల కొరతGROUNDWATER SHORTAGE IN AP

