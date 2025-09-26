హైదరాబాద్ to నాగ్పుర్కు రాకపోకలు మరింత సులభం - ఆ రెండు రహదారుల మధ్య మరో రహదారి
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదన - కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వు వెలుపల నుంచి మార్గం - ఎన్హెచ్-44కు, రాజీవ్ రహదారికి మధ్యలో నిర్మాణం
Published : September 26, 2025 at 8:56 AM IST
Nagpur-Hyderabad-Bengaluru Expressway : తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ నుంచి మహారాష్ట్రలోని నాగ్పుర్ వరకు వేగవంతమైన రవాణా మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో అనేక సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఉన్న జాతీయ రహదారి 44 ఈ రెండు ప్రధాన నగరాలను కలుపుతున్నప్పటికీ, దాని విస్తరణకు మార్గంలో టైగర్ రిజర్వ్ ప్రాంతాలు అడ్డుగా ఉండటం ప్రధాన సమస్యగా మారింది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొంతకాలంగా రాష్ట్రంలోని ముఖ్యమైన రహదారి అయిన రాజీవ్ రహదారికి ప్రత్యామ్నాయంగా కొత్త గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వేను నిర్మించాలని కేంద్రాన్ని కోరుతోంది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో 44-జాతీయ రహదారికి, రాజీవ్ రహదారి గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వేకు మధ్యలో నుంచి నాగ్పుర్- హైదరాబాద్ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రాథమిక ఎలైన్మెంట్ను కేంద్రం రూపొందించింది.
కొత్తగా ఎందుకంటే :
- తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి నుంచి మొదలై జమ్మూకశ్మీర్లోని శ్రీనగర్కు వెళ్లే 44వ జాతీయ రహదారి దేశంలో అతిపెద్ద మార్గం. రాష్ట్రంలో జడ్చర్ల, హైదరాబాద్, మేడ్చల్, నిజామాబాద్, నిర్మల్, ఆదిలాబాద్ నుంచి మహారాష్ట్రలా నాగ్పుర్ మీదుగా వెళ్తుంది.
- వాహనాల రాకపోకలు బాగా పెరిగి ఈ రోడ్డు రద్దీగా మారిందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కొద్దిరోజుల క్రితం జరిగిన సమావేశం కేంద్రం పేర్కొన్నట్లు తెలిపింది.
- కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వులో ప్రస్తుతం ఉన్న 44వ నేషనల్ హైవే విస్తరించినప్పుడే చాలా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. ఈ రోడ్డుతో మహారాష్ట్ర నుంచి పెద్ద పులుల రాక నిలిచిపోతుందన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి.
- ఈ నేపథ్యంలో నాగ్పుర్- హైదరాబాద్ మధ్య కొత్త గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వే ఎలైన్మెంట్ను టైగర్ రిజర్వు వెలుపల నుంచి ప్రతిపాదించాడు.
- హైదరాబాద్ - మంచిర్యాల వరకున్న రాజీవ్ రహదారికి ప్రత్యామ్నాయ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వే ప్రతిపాదనను కేంద్రం పక్కన పెట్టినట్లు సమాచారం.
- నేషనల్ హైవే -44కు సమాంతరంగా హైదరాబాద్- నాగపూర్ గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారి చేపడతామని చెప్పినట్లు తెలిసింది.
- దీనికి సంబంధించి అన్నిరకాల ఆప్షన్లు పరిశీలించామనీ హైదరాబాద్ నుంచి మొదలయ్యే గ్రీన్ఫీల్డ్ మార్గం మంచిర్యాల వరకు వెళ్లకుండా మధ్యలో నుంచి నాగ్పుర్కు వెళ్తుందని కేంద్రం చెప్పినట్లు సమాచారం.
- ఆర్ఆర్ఆర్ నుంచి మంచిర్యాల వరకు చేపడితే పెద్దపల్లి, ఆసిఫాబాద్, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ వెళ్లే వారికి ఉపయుక్తంగా ఉంటుందన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ భావన.
లక్ష్యం ఏంటంటే : ఈ కొత్త అలైన్మెంట్ జాతీయ రహదారి -44, ప్రతిపాదిత రాజీవ్ రహదారి గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వేలకు మధ్యలో ఉండేలా ప్రణాళిక చేశారు. ప్రస్తుత జాతీయ రహదారి 44పై ఉన్న నాగ్పూర్-హైదరాబాద్ మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. కొత్త గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వేలు వేయడం వల్ల ఇవి తక్కువ టర్నింగ్లు, ప్రయాణ సమయం, దూరం తగ్గుతాయి, వాహనాల వేగం పెరుగుతుంది.
