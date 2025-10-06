కరవు నేలపై పచ్చదనం - బీడును బంగారంగా మార్చిన స్వచ్ఛంద సంస్థ
స్థానికులతో చేతులు కలిపి హరిత విప్లవానికి శ్రీకారం - విత్తన బంతుల నుంచి వన సంపద వరకూ ఒక అద్భుత ప్రయాణం
October 6, 2025
Timbaktu Collective Turns Drought Prone Anantapur into Green Zone: ఒకప్పుడు ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా పేరు వినగానే కరవు, పగిలిన నేలలు గుర్తుకొచ్చేవి. తక్కువ వర్షపాతం, వేల ఎకరాల్లో బీడు భూములు, నీటి కొరత సీమకి సవాలుగా నిలిచింది. అయితే ఆ పరిస్థితిని మార్చంది ‘టింబక్టు కలెక్టివ్ (Timbaktu Collective)’ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ కృషి. మూడు దశాబ్దాలుగా ఈ సంస్థ భూమిని తిరిగి బతికించడానికి నిరంతరంగా పోరాటం చేస్తోంది.
రాళ్లూరప్పల సీమలో పచ్చదనం: 1990 దశకంలో చెన్నేకొత్తపల్లి, రొద్దం, రామగిరి మండలాల పరిసర ప్రాంతాలు బీడుతో నిండిపోయి ఉండేవి. మట్టి పొరలు చెరిగిపోయి, కొండలు, రాళ్లతో మిగిలిపోయి, వర్షం తగిలినా నీరు నిల్వ ఉండని పరిస్థితి. ఇలాంటి సీమలో 1995లో టింబక్టు కలెక్టివ్ సభ్యులు వృక్ష సంరక్షణ, పునరావాసం, ప్రజా భాగస్వామ్య పథకం మొదలుపెట్టారు.
ప్రజా వ్యతిరేకత నుంచి: మొదట్లో స్థానిక ప్రజలు మొక్కల పెంపకానికి వ్యతిరేకించారు. “ఇప్పుడు మొక్కలు నాటుతారు కానీ ఫలాలు పండిన తర్వాత మాకు అడవిలోకి రానివ్వరేమో” అనే అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. ఆ భయాన్ని తొలగించేందుకు సంస్థ సభ్యులు గ్రామస్థులను సైతం భాగస్వామ్యం చేశారు. ‘కల్పవల్లి’ పేరిట గ్రామ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు, అందులో బాలల కోసం ‘మొగ్గ’, ‘చిగురు’ అనే ఉపసంఘాలు స్థాపించారు. అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో కలవడంతో అడవిని రక్షించాలనే ఆలోచన ఉద్యమంగా మారింది.
విత్తన బంతులతో: ప్రతి జూన్లో వర్షాల ప్రారంభానికి ముందు కొండల ఏటవాలు ప్రాంతాల్లో విత్తన బంతులు (Seed Balls) వేస్తారు. వేప, చింత, తుమ్మ, జామ, ఉసిరి, నేరేడు, మందార వంటి స్థానిక జాతుల విత్తనాలను వాడారు. వీటితోపాటు పలు ఔషధ మొక్కలు, పండ్ల చెట్లు కూడా నాటారు. ఇలా మూడు దశాబ్దాలుగా ఆ బీడు భూమి కాస్తా నెమ్మదిగా పచ్చదనం, జీవం, నీడ తిరిగి పొందింది. పచ్చదనం నిలవాలంటే నీటి నిల్వలు అవసరం. దీనికోసం సంస్థ అనేక చెక్డ్యామ్లు నిర్మించింది. వర్షపు నీరు నేలలోకి చేరేలా చర్యలు తీసుకుంది.
మొక్కలు పెరిగితే జీవం వస్తుంది: మూడు దశాబ్దాల తర్వాత ఆ కొండల రూపం పూర్తిగా మారింది. నేడు ఆ ప్రాంతం చూస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒకప్పుడు రాళ్లతో కప్పి ఉండే కొండలు ఇప్పుడు పచ్చని చీర కప్పుకుంది. పక్షుల కిలకిలారావాలు, జంతువుల అడుగుజాడలు తిరిగి కనిపిస్తున్నాయి. పశుగ్రాసం, వృక్షసంపద వల్ల గ్రామస్థులకు ఆదాయం కూడా పెరిగింది. ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతం జీవవైవిధ్యం, పర్యావరణ సమతుల్యతకు నిలయంగా మారింది.
కరవు నేలపై చిగురించిన ఆశ: ఈ కార్యక్రమం వెనుక ఉన్న ఆలోచన, క్రమశిక్షణ, నిరంతర కృషి అంతర్జాతీయ గుర్తింపును పొందింది. మేరీ వట్టమట్టమ్, బబ్లూ గంగూలీ లాంటి నాయకులు పచ్చదనాన్ని పునరుద్ధరించే ఉద్యమానికి ప్రాణం పోశారు. ఇది కేవలం అడవులు పెంపకం మాత్రమే కాదు, కరవు ప్రాంతాల కోసం ఒక సుస్థిర పరిష్కారంగా నిలిచింది. కరవు నేలల్లో పచ్చదనం నాటిన ఈ ఉద్యమం, “భూమిని కాపాడితేనే మనకు భవిష్యత్తు ఉంటుంది” అనే సందేశం అందిస్తోంది. టింబక్టు కలెక్టివ్ సంస్థ కృషి వల్ల ఇప్పుడు రాళ్ల సీమలో జీవం పుట్టింది. కరవు సీమకు ఇది నిజమైన పచ్చని గొడుగు!