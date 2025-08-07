IGBC Green Andhra Summit 2025: IGBC (Indian Green Building Council) సర్టిఫికేషన్ ఉండే భవనాలకు మంత్రి నారాయణ మరిన్ని రాయితీలు ప్రకటించారు. గ్రీన్ బిల్డింగ్స్కు పర్మిట్ ఫీజులో 20 శాతం రాయితీతో పాటు డెవలప్మెంట్ ఛార్జీలు నాలుగు వాయిదాల్లో చెల్లించేలా ఇప్పటికే అవకాశం ఇచ్చామని గుర్తు చేశారు. గ్రీన్ హౌస్ భవనాలకు అధిక ప్రాధాన్యతనివ్వాలనే ఉద్దేశంతో మరికొన్ని రాయితీలు ప్రకటిస్తున్నామన్నారు.
IGBC ఇచ్చే సర్టిఫికేషన్ ఆధారంగా సిల్వర్ బిల్డింగ్కు 10 శాతం, గోల్డ్ బిల్డింగ్కు 15 శాతం, ప్లాటినం బిల్డింగ్కు 20 శాతం ఇంపాక్ట్ ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇస్తామన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు గ్రీన్ ఎనర్జీకి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని తెలిపారు. ఏపీని డంపింగ్ యార్డ్ రహిత రాష్ట్రంగా మార్చేందుకు అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.
అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలోని ప్రతి నిర్మాణం ఖచ్చితంగా హరిత భవనాలుగా ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించినట్లు రాష్ట్ర పురపాలకశాఖ మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. ప్లాన్ దశ నుంచే ఈ విషయంలో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచనగా ఉందని చెప్పారు. హరిత భవనాల నిర్మాణాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రత్యేక రాయితీలు కూడా ఇవ్వాలని రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో చర్చించి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. విజయవాడలో ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్, సీఐఐ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా నిర్వహించిన గ్రీన్ ఆంధ్ర సమ్మిట్-2025కు మంత్రి నారాయణ ముఖ్యఅతిధిగా పాల్గొన్నారు.
ఇటీవల తన సింగపూర్ పర్యటనలో అక్కడి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నేషనల్ పార్కు అథారిటీ అమలు చేస్తున్న కార్యక్రమాల గురించి చర్చించానని, గ్రీన్ బిల్డింగ్కు ప్రత్యేకమైన ర్యాంకులు ఇస్తూ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారన్నారు. పురపాలకశాఖతో జరిగే ప్రతి సమీక్షలోనూ సీఎం చంద్రబాబు హరిత భవనాల విస్తీర్ణం పెరగాలని, తద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణ, భవిష్యత్ తరాలకు సుస్థిరమైన జీవనాన్ని అందించే వీలుంటుందని చాలా స్పష్టంగా ఆదేశిస్తున్నారని అన్నారు. ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితుల్లో పర్యావరణహిత భవన నిర్మాణం ఒక్కటే ప్రత్యామ్నాయం తప్ప మరొకటి లేదని పేర్కొన్నారు.
భవనాల నిర్మాణంతో పాటు వాటి జీవిత చక్రం అంతటా పర్యావరణంపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని తగ్గించడం, ప్రజల ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సును పెంచడం కోసం అంతా ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కోరారు. ఇంధన వనరుల సక్రమ వినియోగం, నీటి సంరక్షణ, సుస్థిరమైన పదార్ధాల వాడకం, వ్యర్ధాల తగ్గింపు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర పురపాలకశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎస్. సురేష్కుమార్ అన్నారు. తద్వారా కర్బన ఉద్గారాలు, ఇంధన శక్తి, నీటి వినియోగం తగ్గి సహజ వనరుల సంరక్షణకు దోహదపడుతుందని చెప్పారు. మన దేశంలో ఐజీబీసీ వంటి సంస్థలు భవనాలకు గ్రీన్ బిల్డింగ్ ధ్రువీకరణ అందిస్తున్నాయని, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 2001 నుంచి IGBC రేటింగ్స్ మొదలైనా ఇప్పుడు అవగాహన పెరిగి విస్తీర్ణం ఎక్కువవుతోందన్నారు.
విశాఖ, విజయవాడ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టులో నిర్మించే ప్రతి రైల్వే స్టేషన్ హరితభవనంగా ఉండాలని, ఖచ్చితంగా ప్రమాణాలను పాటించాలనే ఉద్దేశ్యంతో మెట్రో రైలు కార్పొరేషన్, IGBC మధ్య ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే విశాఖ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో కొత్తగా నిర్మించే పది భవనాలు కూడా గ్రీన్బిల్డింగ్ రేటింగ్ పొందేందుకు ముందుగానే MOU చేసుకున్నామన్నారు. పర్యావరణ అనుకూలమైన భవనాల వల్ల నివాసాల్లోకి స్వచ్ఛమైన గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా నిర్మాణ శైలి ఉంటుందని, విద్యుత్తు, నీటి వినియోగం తక్కువగా ఉంటుందని అన్నారు.
వీలైనంత ఎక్కువగా సంప్రదాయ ఇంధన వనరులను వినియోగించుకోవడం, 5 స్టార్ రేటెడ్ విద్యుత్తు గృహోపకరణాలు వాడడం, గ్రీన్ బిల్డింగ్ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా కొత్తగా నిర్మాణం చేపట్టడం వంటివి ఇందులో ముఖ్యమైన అంశాలని వక్తలు వివరించారు. హరిత భవనాలకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను ఎంతమేర పాటించింది లేనిదీ పరీక్షించిన తర్వాత సర్టిఫికెట్ ఇస్తారన్నారు. ఇందులో ప్లాటినం, గోల్డ్, సిల్వర్, సర్టిఫై పేరిట నాలుగు విభాగాలు గుర్తింపు ఇస్తారని, వందశాతం గ్రీన్ నిబంధనలు పాటిస్తే ప్లాటినం రేటింగ్ ఇస్తారని తెలిపారు. ఈ సదస్సులో IGBC రేటింగ్ పొందిన సంస్థను సముచితంగా గౌరవించారు.
