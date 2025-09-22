ETV Bharat / state

'గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్‌' నిర్మాణం - హోప్ ఐలాండ్ చుట్టూ తాటి చెట్లతో కవచం

విపత్తుల నుంచి రక్షణకు తీర ప్రాంతం వెంబడి గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ కార్యక్రమం - కాకినాడకు సహజ రక్షణ కవచంగా ఉన్న హోప్ ఐలాండ్

Forest officials planting palm tree saplings
Forest officials planting palm tree saplings under Great Green Wall project in Kakinada (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 5:13 PM IST

Palm Tree Plantation at Hope Island in Kakinada: గ్లోబల్ వార్మింగ్​తో సముద్ర మట్టాలు పెరిగి తీరప్రాంత గ్రామాలు ప్రమాదంలో పడుతున్నాయి. తుపానుల వేళ అలలు విరుచుకుపడి ఇళ్లు, భూములు, ఆస్తులు దెబ్బతింటున్నాయి. ఈ ప్రకృతి విపత్తుల నుంచి రక్షణ కోసం ప్రభుత్వం తీర ప్రాంతం వెంబడి గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ కార్యక్రమం చేపట్టింది. కాకినాడకు సహజ రక్షణ కవచంగా ఉన్న హోప్ ఐలాండ్ చుట్టూ అటవీ శాఖ ప్రారంభించిన తాటి టెంకలు నాటే కార్యక్రమం విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. భవిష్యత్​లో విపత్తుల నుంచి రక్షణ, జీవావారణ సమతుల్యం కాపాడేందుకు తాటి వనాలు దోహదడపనున్నాయి.

'గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్‌' నిర్మాణం - హోప్ ఐలాండ్ చుట్టూ తాటి చెట్లతో కవచం (ETV)

కాకినాడ తీరం నుంచి తొమ్మిదిన్నర నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో ఉన్న సహజ సిద్ధ దీవి హోప్ ఐలాండ్. కాకినాడ నగరానికి రక్షణ కవచంగా ఉంటుంది ఈ హోప్ ఐలాండ్. ఈ దీవి చుట్టూ మడ అడవులతో కూడిన కోరింగ అభయారణ్యం విస్తరించి ఉంది. కాకినాడ తీరానికి మరింత రక్షణ కల్పించేందుకు అటవీ శాఖ చర్యలు చేపట్టింది. ప్రభుత్వం నిర్వహి‌స్తున్న గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఐలాండ్ తీరంలో తాటి చెట్లు విరివిగా పెంచేందుకు నిర్ణయించారు.

గత ఏడాది సుమారు 25 వేల టెంకలు నాటగా అందులో 70 శాతంపైగా మొక్కలు పెరిగాయి. ఈ ఏడాది మరో 25 వేల తాటి టెంకలను నాటిస్తున్నారు. ఓ వైపు మడ అడవులు, మరో వైపు తాటి చెట్లను పెంచుతూ కాకినాడ జిల్లా పరిధిలో 140 కిలోమీటర్ల తీర ప్రాంతం చుట్టూ బయోషీల్డ్ నిర్మిస్తున్నారు.

సాధారణంగా మడ అడవులు సముద్రం, నదీ పాయలు కలిసే ప్రాంతాల్లోనే పెరుగుతాయి. అదే తాటి చెట్లు అన్ని ఉష్ణోగ్రతల్లోనూ పెరుగుతాయి. 40 నుంచి 50 అడుగుల ఎత్తు వరకు పెరగడంతోపాటు తుపాను సమయంలో వీచే గాలుల నుంచి తీర ప్రాంతానికి రక్షణ కవచంగా నిలుస్తాయి. తాటి చెట్ల వేర్లు ఇసుకను బలంగా పట్టుకొని ఉంచుతాయి. అలలు కొట్టినప్పుడు ఇసుక వదిలిపోకుండా కాపాడతాయి.

ఐదు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతల్ని తగ్గిస్తాయి. సమద్రం నుంచి వెలువడే ఉప్పుగాలుల్ని తాటి ఆకులు అడ్డుకుని తీరంలో పంటల్ని కాపాడతాయి. పక్షులు, చిన్న జంతువులకు ఆవాస స్థలంగా ఉపయోగపడి, జీవ వైవిధ్యానికి తోడ్పాటు అందిస్తాయి. స్థానికులకు ఆర్థిక వనరులుగా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే 36 రకాల ఉత్పత్తులు కూడా తయారు చేయవచ్చు. మడ అడవులతోపాటు తాటి వనాలు కూడా పెరిగితే కాకినాడ తీర రక్షణ మరింత పటిష్ఠంగా మారనుంది.

"గత నాలుగు రోజులు నుంచి ఈ ప్రాంతంలో 11వేల తాటి టెంకలు నాటడం జరిగింది. తాటి టెంకల వలన చెట్లు పెరిగి, నేల కోతకి గురి కాకుండా కాపాడతాయి. ఈ తాటి చెట్లు పెరిగితే స్థానికులకు ఉపాధి కలుగుతుంది. అదేవిధంగా సముద్రం నుంచి వచ్చే గాలలను ఇవి అడ్డుకుంటాయి. తద్వారా కోస్టల్​ ప్రాంతం దెబ్బతినకుండా ఉంటుంది. అదే ఉద్దేశంతో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఈ కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు". - ​వరప్రసాద్, అటవీ వణ్య ప్రాణి విభాగం రేంజ్ అధికారి

సముద్రం, నది కలిసే చోటు - అడవి మధ్యలో నడవచ్చు

మడ అడవుల మధ్య మైమరిచిపోయే బోటింగ్ - తీరం వెంట బెస్ట్ టూరిస్ట్​ స్పాట్

