ప్రభుత్వ బడుల్లో A, B, C, D కేటగిరీలు - తొమ్మిది నుంచే పది పరీక్షలకు సన్నద్ధం!

పదో తరగతి విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత శాతం పెంచేందుకు చర్యలు - సబ్జెక్టులు, అభ్యసనాలపై పరీక్షలు నిర్వహించి మార్కుల ఆధారంగా ఏ, బీ, సీ, డీలుగా గ్రేడింగ్ - విద్యార్థుల పురోగతిని రెండువారాలకోమారు సమీక్షించి నివేదికలు

Government Schools
విద్యార్థినులతో మాట్లాడుతున్న హైదరాబాద్​ కలెక్టర్‌ దాసరి హరిచందన (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2025 at 12:17 PM IST

Hyderabad Collector Dasari Harichandana Focus on Government Schools : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న పదో తరగతి విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత శాతం పెంచేందుకు హైదరాబాద్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ హరిచందన, విద్యాశాఖ అధికారులు సంబంధిత కార్యాచరణను రూపొందించారు. తొమ్మిదో తరగతి నుంచే విద్యార్థులను పరీక్షలను ఎదుర్కోవడానికి సన్నద్ధం చేసేందుకు అన్ని ప్రభుత్వ బడుల్లో ఏ, బీ, సీ, డీ గ్రేడింగ్‌ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు.

పదో తరగతిలో వారి పఠనా సామర్థ్యాలను పరీక్షించేకంటే ముందే వారికి చదువుపై ఆసక్తి కలిగేలా, ఇష్టంతో పోటీపడాలన్న లక్ష్యంతో గ్రేడింగ్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. సబ్జెక్టులు, అభ్యసనాలపై పరీక్షలు నిర్వహించి మార్కుల ఆధారంగా ఏబీసీడీలుగా నాలుగు కేటగిరీలను వర్గీకరించారు. సీ, డీ గ్రేడ్లు వచ్చిన వారిని బాగా చదివించేందుకు ఉపాధ్యాయులను బాధ్యులుగా నియమించారు. విద్యార్థుల పురోగతిని రెండు వారాలకు ఒకసారి సమీక్షించి ఉన్నతాధికారులకు నివేదికలు పంపుతున్నారు.

ముందే బలాలు బలహీనతలు గుర్తించి : తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థుల బలాలు, బలహీనతలను గుర్తించి మరింత బాగా చదువుకునేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. హైదరాబాద్​ జిల్లా కలెక్టర్‌ దాసరి హరిచందన స్వయంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు అకస్మాత్తుగా వెళ్లి, అక్కడి పరిస్థితులను స్వయంగా పరిశీలిస్తున్నారు. విద్యార్థులతో మాట్లాడి, నోట్‌బుక్స్, యూనిఫామ్స్ వంటివి వారికి సరిగా అందుతున్నాయా? అని అడిగి తెలుసుకున్నారు. మధ్యాహ్న భోజనం, మెనూ తదితర వివరాలను తెలుసుకున్నారు. విద్యార్థులతో మాట్లాడి ఎలా చదువుకోవాలో, మెలకువలు, ట్రిక్స్​ వంటివి చెబుతున్నారు. సర్కారు బడుల్లో మౌలిక సదుపాయాల లేమి, మధ్యాహ్నం షిఫ్టు పాఠశాలలపై మరింత దృష్టిసారించారు.

తల్లిదండ్రులతో సమావేశాలు : దసరా సెలవులు పూర్తి అయిన తర్వాత ప్రతి విద్యార్థి అభ్యసన స్థాయిలను పరీక్షించనున్నారు. సి, డి గ్రేడ్‌ వారికి ప్రత్యేకంగా క్లాసులు నిర్వహించి ఇతర మెరిట్​ విద్యార్థులతో సమానంగా పాఠాలు అర్థం చేసుకునేలా చర్యలు తీసుకోనున్నారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి విద్యార్థుల చదువు, పరీక్షల్లో మార్కులు, హాజరు శాతం వంటి అంశాలపై చర్చించనున్నారు. ఇందుకోసం ప్రతి పాఠశాలలో వాట్సప్‌ గ్రూప్‌లను ఏర్పాటు చేసి అందులో తల్లిదండ్రులకు సూచనలు, సలహాలు ఇవ్వనున్నారు.

'U' ఆకారపు సీటింగ్ : తరగతి గదుల్లో వెనుక బెంచీలు లేకుండా 'U' ఆకారంలో సీటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని కొద్ది రోజుల క్రితం కలెక్టర్ హరిచందన అధికారులను ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. దీనివల్ల విద్యార్థులందరూ ఉపాధ్యాయులు పాఠం చెప్పేటప్పుడు సమానంగా అందులో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. వాస్తవానికి ఈ ఆలోచన మలయాళ చిత్రం స్థానార్థి శ్రీకుట్టన్​లో చూపిన సమానత్వం పాఠశాల వాతావరణం నుంచి ప్రేరణ పొందింది. కేరళ రాష్ట్రంలోని పాఠశాలల్లో దీనిని అమలు చేస్తున్నారు.

ముందు బెంచ్, వెనుక బెంచ్ అనే తేడాలను తొలగించేందుకు ఇప్పుడు చాలా స్కూల్స్ U ఆకారంలో సీటింగ్ వేస్తున్నాయి. ఇది తరగతి గదిలో ప్రతి విద్యార్థికి సమానమైన గుర్తింపు కలిగిస్తూ, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తుంది. ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నట్టు ఇది క్రమశిక్షణ, కమ్యూనికేషన్, టీమ్ వర్క్‌ను మెరుగుపరుస్తోంది. దీంతో ఫ్రంట్ బెంచర్, బ్యాక్ బెంచర్ అన్న తేడాలు ఉండవు. ఈ చిన్న మార్పు క్లాస్‌రూమ్‌లలో పెద్ద పాజిటివ్ మార్పు తీసుకొస్తోందని నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున సోషల్​ మీడియా స్పందించారు.

GRADING SYSTEMHYDERABAD COLLECTOREDUCATION OFFICIALSMEETINGS WITH PARENTSGOVERNMENT SCHOOLS IN HYDERABAD

