ETV Bharat / state

చిన్న తరహా పరిశ్రమలు స్థాపించి - ఊరికి ఉపాధి కల్పించి - INSPIRATIONAL YOUTH IN GOWDANAKUNTA

వ్యాపారంలో రాణిస్తున్న గౌడనకుంటకు చెందిన యువత - విజయవంతంగా పరిశ్రమలు నడుపుతూ పలువురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న వైనం

Gowdanakunta Youth Inspirational Story
Gowdanakunta Youth Inspirational Story (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 6:23 PM IST

2 Min Read

Gowdanakunta Youth Inspirational Story : ఈ యువకులు వివిధ విద్యాలయాల్లో ఇంజినీరింగ్, ఎంసీఎ, ఎంబీఏ, ఎంఏ, ఎంకామ్, డిగ్రీ తదితర ఉన్నత చదువులు చదివారు. వారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఆశించకుండా బెంగళూరుకు వెళ్లి వివిధ ఉద్యోగాల్లో చేరారు. అక్కడ ఇచ్చే వేతనాలు జీవనోపాధికి సరిపోలేదు. దీంతో తామే చిన్న తరహా పరిశ్రమలు ప్రారంభించాలనే ఆలోచనతో తొలుత 10 మంది యువకులు బృందాలుగా ఏర్పడి 3 గృహోపకరణాల తయారీ ఫ్యాక్టరీలను ఏర్పాటు చేశారు.

వీరి బాటలోనే మరో 40 మంది యువత మరో 7 పరిశ్రమలను ప్రారంభించారు. దీంతోపాటు వీరు కలపకు బదులుగా ఫైబర్‌తో కిటికీలు, వాకిళ్లు, కిచెన్, బెడ్‌రూమ్‌ తదితర గృహోపకరణాల తయారీని ఎంచుకున్నారు. ఆ యువకులు పరిశ్రమ యజమానులుగా కాకుండా కార్మికులతో పాటు కలిసి పనిచేస్తున్నారు. వచ్చిన లాభాల్లో బృందంగా ఏర్పడిన స్నేహితులతో కలిసి నెలకు రూ.1.50 లక్షలకు పైగా ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్నారు. అంతేకాక పలువురికి ఉపాధి కలిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. కృషి, పట్టుదలతో ఏదైనా సాధించవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు. వారే శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని అమరాపురం మండలం గౌడనకుంట గ్రామానికి చెందిన యువత.

శిక్షణ ఇచ్చి : మరోవైపు పుట్టిన గ్రామాల్లోని యువతకు వారి పరిశ్రమల్లోనే ఉపాధి కల్పించాలని ఆ యువకులు తీర్మానం చేసుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా చదువుతో సంబంధం లేకుండా స్వగ్రామంలో జాబ్​ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగ యువతను ఎంపిక చేసుకుని వారికి శిక్షణ ఇవ్వడంతో పాటు వేతనం ఇచ్చి ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నారు. పనిని బట్టి రూ.12,000ల నుంచి రూ.40,000ల వరకు వేతనాలు ఇస్తున్నారు. వీరి పరిశ్రమల్లో 150 మంది ప్రత్యక్షంగా మరో 150 మంది పరోక్షంగా పనిచేస్తున్నారు. వీరిలో 90 శాతం మంది స్వగ్రామానికి చెందిన యువతే ఉన్నారు.

రెండేళ్లు కష్టపడి పని చేశా : కర్ణాటకలోని రామ్‌నగర్‌ ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో మెకానికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేశానని గౌడనకుంటకు చెందిన అనిల్​కుమార్ తెలిపారు. 2018 నుంచి రెండేళ్ల పాటు బెంగళూరులో ప్రైవేట్ సంస్థల్లో తక్కువ వేతనానికి పనిచేసినట్లు చెప్పారు. మిత్రుల సలహాలు, సూచనలతో రూ.50 లక్షలతో యూపీవీసీ గృహోపకరణాల తయారీ చిన్న తరహా పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేశామని పేర్కొన్నారు. 5 సంవత్సరాలుగా స్వగ్రామానికి చెందిన 10 మంది యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించి విజయవంతంగా లాభాలు పొందుతున్నామని అనిల్​కుమార్ వివరించారు.

మిత్రులతో కలిసి పరిశ్రమ ఏర్పాటు : తల్లిదండ్రులు కష్టపడి వ్యవసాయం చేసి ఎంబీఏ చదివించడంతో బెంగళూరుకు వెళ్లి ఓ ప్రైవేట్ సంస్థలో ఉద్యోగంలో చేరానని గౌడనకుంటకు చెందిన ప్రదీప్​కుమార్ వివరించారు. అలా మూడేళ్లు వివిధ సంస్థల్లో పనిచేసినట్లు చెప్పారు. 2021లో కొవిడ్ రావడంతో ఉద్యోగాలు లేక ఇంటిబాట పట్టామన్నారు. తనతో పాటు తన స్నేహితులు స్వగ్రామానికి వచ్చారని పేర్కొన్నారు. గ్రామంలో పనిలేకపోవడంతో మిత్రులందరూ కలిసి గృహోపకరణాల తయారీ యూనిట్​ను ఎంచుకున్నామని తెలిపారు. వెంటనే నలుగురు మిత్రులతో కలిసి రూ.80 లక్షలతో బెంగళూరులోనే గృహోపకరణాల తయారీ పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. తమతో పాటు 8 మంది యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించామని ప్రదీప్​కుమార్​ వెల్లడించారు.

స్వయం ఉపాధి వైపు యువత చూపు - వినూత్న ఆలోచనలతో చేతి నిండా సంపాదన

'పుట్టగొడుగు'ఐడియాతో స్టార్టప్ - ఫైర్​ను తట్టుకునేలా ప్యాకేజింగ్ ఆవిష్కరణ

Gowdanakunta Youth Inspirational Story : ఈ యువకులు వివిధ విద్యాలయాల్లో ఇంజినీరింగ్, ఎంసీఎ, ఎంబీఏ, ఎంఏ, ఎంకామ్, డిగ్రీ తదితర ఉన్నత చదువులు చదివారు. వారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఆశించకుండా బెంగళూరుకు వెళ్లి వివిధ ఉద్యోగాల్లో చేరారు. అక్కడ ఇచ్చే వేతనాలు జీవనోపాధికి సరిపోలేదు. దీంతో తామే చిన్న తరహా పరిశ్రమలు ప్రారంభించాలనే ఆలోచనతో తొలుత 10 మంది యువకులు బృందాలుగా ఏర్పడి 3 గృహోపకరణాల తయారీ ఫ్యాక్టరీలను ఏర్పాటు చేశారు.

వీరి బాటలోనే మరో 40 మంది యువత మరో 7 పరిశ్రమలను ప్రారంభించారు. దీంతోపాటు వీరు కలపకు బదులుగా ఫైబర్‌తో కిటికీలు, వాకిళ్లు, కిచెన్, బెడ్‌రూమ్‌ తదితర గృహోపకరణాల తయారీని ఎంచుకున్నారు. ఆ యువకులు పరిశ్రమ యజమానులుగా కాకుండా కార్మికులతో పాటు కలిసి పనిచేస్తున్నారు. వచ్చిన లాభాల్లో బృందంగా ఏర్పడిన స్నేహితులతో కలిసి నెలకు రూ.1.50 లక్షలకు పైగా ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్నారు. అంతేకాక పలువురికి ఉపాధి కలిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. కృషి, పట్టుదలతో ఏదైనా సాధించవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు. వారే శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని అమరాపురం మండలం గౌడనకుంట గ్రామానికి చెందిన యువత.

శిక్షణ ఇచ్చి : మరోవైపు పుట్టిన గ్రామాల్లోని యువతకు వారి పరిశ్రమల్లోనే ఉపాధి కల్పించాలని ఆ యువకులు తీర్మానం చేసుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా చదువుతో సంబంధం లేకుండా స్వగ్రామంలో జాబ్​ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగ యువతను ఎంపిక చేసుకుని వారికి శిక్షణ ఇవ్వడంతో పాటు వేతనం ఇచ్చి ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నారు. పనిని బట్టి రూ.12,000ల నుంచి రూ.40,000ల వరకు వేతనాలు ఇస్తున్నారు. వీరి పరిశ్రమల్లో 150 మంది ప్రత్యక్షంగా మరో 150 మంది పరోక్షంగా పనిచేస్తున్నారు. వీరిలో 90 శాతం మంది స్వగ్రామానికి చెందిన యువతే ఉన్నారు.

రెండేళ్లు కష్టపడి పని చేశా : కర్ణాటకలోని రామ్‌నగర్‌ ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో మెకానికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేశానని గౌడనకుంటకు చెందిన అనిల్​కుమార్ తెలిపారు. 2018 నుంచి రెండేళ్ల పాటు బెంగళూరులో ప్రైవేట్ సంస్థల్లో తక్కువ వేతనానికి పనిచేసినట్లు చెప్పారు. మిత్రుల సలహాలు, సూచనలతో రూ.50 లక్షలతో యూపీవీసీ గృహోపకరణాల తయారీ చిన్న తరహా పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేశామని పేర్కొన్నారు. 5 సంవత్సరాలుగా స్వగ్రామానికి చెందిన 10 మంది యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించి విజయవంతంగా లాభాలు పొందుతున్నామని అనిల్​కుమార్ వివరించారు.

మిత్రులతో కలిసి పరిశ్రమ ఏర్పాటు : తల్లిదండ్రులు కష్టపడి వ్యవసాయం చేసి ఎంబీఏ చదివించడంతో బెంగళూరుకు వెళ్లి ఓ ప్రైవేట్ సంస్థలో ఉద్యోగంలో చేరానని గౌడనకుంటకు చెందిన ప్రదీప్​కుమార్ వివరించారు. అలా మూడేళ్లు వివిధ సంస్థల్లో పనిచేసినట్లు చెప్పారు. 2021లో కొవిడ్ రావడంతో ఉద్యోగాలు లేక ఇంటిబాట పట్టామన్నారు. తనతో పాటు తన స్నేహితులు స్వగ్రామానికి వచ్చారని పేర్కొన్నారు. గ్రామంలో పనిలేకపోవడంతో మిత్రులందరూ కలిసి గృహోపకరణాల తయారీ యూనిట్​ను ఎంచుకున్నామని తెలిపారు. వెంటనే నలుగురు మిత్రులతో కలిసి రూ.80 లక్షలతో బెంగళూరులోనే గృహోపకరణాల తయారీ పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. తమతో పాటు 8 మంది యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించామని ప్రదీప్​కుమార్​ వెల్లడించారు.

స్వయం ఉపాధి వైపు యువత చూపు - వినూత్న ఆలోచనలతో చేతి నిండా సంపాదన

'పుట్టగొడుగు'ఐడియాతో స్టార్టప్ - ఫైర్​ను తట్టుకునేలా ప్యాకేజింగ్ ఆవిష్కరణ

For All Latest Updates

TAGGED:

GOWDANAKUNTA YOUTH STORYYOUTH SELF EMPLOYMENT IN APAMARAPURAM YOUTH SELF EMPLOYMENTGOWDANAKUNTA YOUTH SELF EMPLOYMENTINSPIRATIONAL YOUTH IN GOWDANAKUNTA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై జీఎస్టీలో రెండే శ్లాబు రేట్లు!- ఈ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయ్ ?

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట!

SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే?

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.