వాట్సాప్ గ్రూపుతో 35 మందికి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ - టీచర్ ఐడియా అదుర్స్

Govt Teacher Trained DSC Candidates Through WhatsApp : పోటీ పరీక్షల కోచింగ్​కు హైదరాబాద్‌ లాంటి నగరాలకు వెళ్లే స్తోమతలేని అభ్యర్థులు చాలామంది ఇంటి వద్దే ఉంటూ సన్నద్ధమవుతుంటారు. ప్రతిభ ఉన్న వారిలో ఎక్కువమందికి సరైన గైడెన్స్​ ఇచ్చేవారు లేక విజయావకాశాలు చేజారుతున్నాయి. డీఎస్సీ-2024కు ఇలా ఇంటివద్దే ఉంటూ చదువుకున్న చాలామందికి ఓ గవర్నమెంట్​ టీచర్​ సోషల్ మీడియా ద్వారా శిక్షణ ఇచ్చారు.

Teacher Jobs With The Help Of Training In ​WhatsApp : ఆయన శిక్షణ, గైడెన్స్​తో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 35మందికి పైగా అభ్యర్థులు టీచర్స్​ జాబ్స్​ను సాధించటం విశేషం. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని మణుగూరు మండలం రామానుజవరం జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో గోరింట్ల సురేశ్‌ భౌతికశాస్త్రం బోధిస్తున్నారు. నిత్యం జనరల్‌ నాలెడ్జ్, కరెంట్​ అఫైర్స్​ 10 ప్రశ్నలు తయారు చేసి స్థానిక వాట్సాప్‌ గ్రూపుల్లో పోస్టు చేసేవారు. మరుసటి రోజు వాటికి ఆన్సర్లను అందించేవారు. ఈ క్రమంలో కొందరు అభ్యర్థులు డీఎస్సీకి సన్నద్ధమయ్యేందుకు గైడెన్స్​ ఇవ్వాలని కోరారు. దీంతో ఆయన పలు జిల్లాలకు చెందిన ఎస్జీటీ, స్కూల్‌ అసిస్టెంట్​ పరీక్షలకు సన్నద్దమవుతున్న అభ్యర్థులతో గతేడాది సెప్టెంబరులో వాట్సాప్‌ గ్రూప్‌ ఏర్పాటు చేశారు.

ఆన్​లైన్​ వేదికగా గైడెన్స్​ : ప్రతి పరీక్ష విభాగంలో పట్టు సాధించేందుకు అవసరమైన ప్రామాణిక పుస్తకాలను అభ్యర్థులకు సూచించారు. స్వయంగా తానే బుక్స్​ కొని, వాటిల్లో రోజువారీగా చదవాల్సిన అంశాలు, పేజీలను గ్రూపులో పోస్టు చేసేవారు. ఈ విధంగా రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో కనీసం రెండు పరీక్షల్ని అన్‌లైన్లో నిర్వహించారు. అభ్యర్థులకు ఆదివారం గ్రాండ్‌ టెస్టులు నిర్వహించేవారు. టెస్టులు రాసిన వారికి ర్యాంకులను కేటాయించి వారి పురోగతి తెలుసుకునేలా చేసేవారు.