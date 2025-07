ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు షాక్​ - ఇక నుంచి ఇసుక ఉచితం కాదు - మరి ధరెంతో తెలుసా? - BUY SAND FOR INDIRAMMA HOUSE

Govt Officers To Indiramma Beneficiaries to Buy Sand and Soil ( Eenadu )

Published : July 22, 2025 at 12:21 AM IST | Updated : July 22, 2025 at 12:29 AM IST

Govt Officers To Indiramma Beneficiaries to Buy Sand and Soil : ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి రూ.5లక్షలు ఇస్తోంది. మొదటి దశలో ఎల్​-1 కింద ఒక్కో మండలంలో ఒక గ్రామాన్ని ఎంపిక చేసి ఇళ్ల లేని వారికి ప్రొసీడింగ్స్​ ఇచ్చారు. ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలో 4,500 మంది లబ్ధిదారులకు మొదటి దశలో ఇళ్ల మంజూరు ఇచ్చారు. ఎల్‌-2లో ఒక్కో నియోజకవర్గంలో 3,500 ఇళ్ల చొప్పున 49,000 ఇళ్లు మంజూరు చేశారు. నిర్మాణాల పురోగతి పెంచటానికి ఉచితంగా బేస్‌మెంట్‌కు మట్టి, ఇసుక ఇస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. నిర్మాణాలు ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి. డబ్బులు ఇచ్చి ఇసుక, మట్టి కొని : తాజాగా ట్రాక్టర్‌ మట్టికి రూ.100, ఇసుకకు రూ.400 చెల్లించాలని జిల్లా పాలనాధికారుల నుంచి ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. స్థానిక గ్రామకార్యదర్శులు, లేదా రెవెన్యూ ద్వారా అనుమతులు పొందాలని అందులో పేర్కొన్నారు. వీటి తరలింపునకు రవాణా చార్జీలు లబ్ధిదారుడే అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. తొలుత అంతా ఉచితమని ప్రభుత్వాధికారులు తెలిపారు. ఇప్పుడు రుసుం చెల్లించాలంటున్నారు. ఇది తమకు భారమేనని లబ్ధిదారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశ్తున్నారు. లబ్ధిదారులపై భారం : ఒక్కో ఇంటి నిర్మాణానికి 8ట్రాక్టర్ల ఇసుక, 8ట్రాక్టర్ల మట్టికి అధికారులు అనుమతి ఇవ్వనున్నారు. ప్రభుత్వం తాజా నిర్ణయంతో ఇసుక, మట్టి విషయంలో ఒక్కో లబ్ధిదారులకు రూ.4 వేల అదనపు భారం పడనుంది. ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లా వ్యాప్తంగా 53,500 ఇళ్ల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం మంజూరు తెలిపింది. మొత్తం లబ్ధిదారుల మీద రూ.21.40 కోట్ల భారం పడనుంది. దీనికి అదనంగా ఒక్కో ట్రాక్టర్‌ ఇసుక రవాణా చార్జీ రూ.1000 నుంచి రూ.1500 వరకు గ్రామాల్లో ఉంది. మట్టి ఒక ట్రాక్టర్‌ తరలింపునకు రూ.600 వరకు నడుస్తోంది. ఒక్కోసారి ఛార్జీలు పెరగవచ్చు, తగ్గవచ్చు. 8 ట్రాక్టర్ల ఇసుక రవాణా చార్జీలు రూ.10 వేలు, మట్టికి 6 వేల వరకు లబ్ధిదారుడికి ఖర్చు అవ్వనుంది. జిల్లాపాలనాధికారుల నుంచి ఈ ఆదేశాలు వచ్చినా క్షేత్రస్థాయిలో ఇసుక, మట్టి గురించి దరఖాస్తులు ఎవరి వద్ద చేసుకోవాలి? ఎవరి నుంచి అనుమతి పొందాలన్న దానిపై ఇంకా స్పష్టత లేదని బాధ్యత గ్రామకార్యదర్శులదా లేకా రెవెన్యూ యంత్రాంగం చేతిలో ఉంటుందా స్పష్టత ఇవ్వాలని లబ్ధిదారులు కోరుతున్నారు. ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు కాకముందుతో పోలిస్తే ధరలు ఇప్పుడు విపరీతంగా పెరిగాయని లబ్ధిదారులు వాపోతున్నారు. మొరం, సలాక, కంకర, సుతారి, కూలీ రేట్లు 40 శాతం మేర పెరిగాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ధరలు తగ్గకపోతే ఇంటి నిర్మాణం పూర్తిచేయడం తమ వల్ల కష్టమేనని లబ్ధిదారులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం ఇసుక లాంటివి ఉచితంగా ఇచ్చినా కూలీల ధరలు పెరిగాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకానికి అర్హులైన లబ్ధిదారులకు నాలుగు దశలలో, ఇంటి నిర్మాణానికి రూ.లక్షలు చెల్లిస్తారు. లబ్ధిదారులకు కేటాయించిన నిధులు నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లోనే జమవుతాయి. ఇంటి నిర్మాణం జరిగే క్రమంలో ఒక్కో దశలో లబ్ధిదారుడి ఖాథాలో నిధులు జమ చేస్తారు. ఆ విరాలు తెలుసుకుందాం.

