యూరియా సరఫరాపై అధికారుల నిఘా - పక్కదారి పట్టిస్తే కఠిన చర్యలు - ADEQUATE SUPPLY OF UREA TO FARMERS

యూరియా సరఫరా చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పటిష్ఠ చర్యలు - రాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో అధికారుల తనిఖీలు

Adequate Supply of Urea to Farmers in Telangana
Adequate Supply of Urea to Farmers in Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2025 at 8:37 PM IST

2 Min Read

Adequate Supply of Urea to Farmers in Telangana : రైతులకు సరిపడా యూరియా సరఫరా చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పటిష్ఠ చర్యలు తీసుకుంటోంది. దీనిలో భాగంగా వ్యవసాయ, సహకార, పరిశ్రమ, పరిశ్రమలు, పోలీసు శాఖలతో జిల్లాస్థాయి టాస్క్​ఫోర్స్​ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లోని భద్రాచలం, అశ్వారావుపేట, దమ్మపేట, సత్తుపల్లి, వేంసూరు, కల్లూరు, తల్లాడ, బోనకల్లు, నేలకొండపల్లి తదితర సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నిఘాను మరింత పటిష్ఠం చేయనుంది. వేరే పరిశ్రమలకు యూరియా తరలకుండా టాస్క్‌ఫోర్స్‌ బృందాలు పకడ్బందీంగా వ్యవహరించనున్నాయి.

పంటలకు అనుగుణంగా యూరియా : రిటైల్‌ ఎరువుల డీలర్లు, సహకార సంఘాల ద్వారా యూరియా పంపిణీపై టాస్క్‌ఫోర్స్‌ అధికారులు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించనున్నారు. వివిధ పంటల దశలకు అనుగుణంగా యూరియా సరఫరా చేయాలని నిర్ణయించారు. యూరియాకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఎరువులు వాడే విధానంపై రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తారు. అలాగే లిక్విడ్​ నానో యూరియాపై అవగాహన పెంచుతున్నారు. అందుబాటులో ఉన్న నిల్వలను సహకార సంఘాల పరిధిలోని గ్రామాల రైతులకు అందేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ఎక్కడైనా ఎమ్మార్పీకి మించి అమ్మితే సంబంధిత డీలర్లపై అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు.

ఎరువుల దుకాణాల్లో ఎరువుల నిల్వలు, అమ్మకాల నియంత్రణకు వ్యవసాయశాఖ ‘ఫైవ్‌’ అనే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది. దీన్నే ఫెర్టిలైజర్‌ వెరిఫికేషన్‌ సిస్టం అంటారు. ఇందులో భాగంగా జిల్లా వ్యవసాయశాఖ అధికారి, సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు, మండల వ్యవసాయశాఖ అధికారులు ప్రతి వారంలో రెండుసార్లు ఎరువుల కేంద్రాలను తనిఖీ చేస్తారు. రిజిస్టర్‌లో నిల్వ వివరాలు, భౌతిక నిల్వ, ఈపాస్‌ మెషిన్‌లో నిల్వలను పరిశీలించి యాప్‌లో నిక్షిప్తపరుస్తారు. రిజిస్టర్‌లో నమోదు చేస్తారు. తేడాలేమైనా ఉంటే బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటారు.

ఖమ్మం జిల్లాలో 2,300, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో 2,700 మెట్రిక్‌ టన్నుల యూరియా నిల్వలు ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. మరో రెండు రోజుల్లో అవసరాల మేరకు ఉభయ జిల్లాలకు సరకు సరఫరా అవుతుందని, రైతులు ఆందోళన చెందొద్దని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

"యూరియా నిల్వలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తాం. ఈ నెలలో వినియోగం అధికంగా ఉంటుంది. సన్న, చిన్నకారు రైతులకు ఎక్కువగా సరఫరా చేసేందుకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నాం. రైతులు దఫదఫాలుగా యూరియా వాడుకోవాలి. అంతా ఒకేసారి కావాలంటే సరఫరా చేసేందుకు ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. డీలర్లలో ఎవరైనా బ్లాక్‌ మార్కెట్‌కు తరలించినట్లు తేలితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. నానో యూరియాపై విస్తృతంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నాం." - ధనసరి పుల్లయ్య, డీఏఓ, ఖమ్మం

లిక్విడ్ యూరియాపై అవగాహన : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో యూరియా కొరత ఉన్న కారణంగా రైతులు ద్రవరూప యూరియా ఉపయోగించేలా అవగాహన కల్పించాలని వ్యవసాయ శాఖ నిర్ణయించింది. దీంతో అన్ని ప్రాంతాల్లో నానో యూరియా నానో యూరియా అందుబాటులో ఉంచేలా చర్యలు మొదలెట్టింది. గుళికల కంటే ద్రవరూప యూరియా ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందని, 8శాతం అధిక దిగుబడులు వస్తాయని చెబుతున్నారు. దీనిపై రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. వర్షాలు పుష్కలంగా పడుతున్న కారణంగా రైతులకు యూరియ అవసరం దీంతో భూమి పాసు పుస్తకానికి రెండు బస్తాలు మాత్రమే ఇస్తున్నారు. ఈ కారణంగా రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. నాలుగు ఎకరాలకు రెండు బస్తాలు ఎలా సరిపోతాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

