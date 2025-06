ETV Bharat / state

ఆధార్‌ కార్డుల అప్‌డేట్‌కు గడువు పెంపు - ఎప్పటివరకంటే? - GOVT EXTENDED UPDATING AADHAAR TG

Published : June 17, 2025 at 7:38 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

GOVT has Extended the Deadline for Updating Aadhaar : ఆధార్‌ కార్డుల అప్‌డేట్‌కు కేంద్రం మరో సంవత్సరం వరకు గడువు పెంచింది. వచ్చే ఏడాది జూన్‌ 30వ తేదీ వరకు ఆధార్‌ కార్డులను నవీకరించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కూడా నిర్లక్ష్యం చేస్తే కార్డు సస్పెండ్‌ చేస్తారు. ఒక్కసారి ఆధార్‌కార్డు సస్పెండైతే దానిని పునరుద్ధరించుకోవడానికి వివిధ ధ్రువపత్రాలు పెట్టి మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కార్డుల అప్‌డేట్​కు కొందరు ఉత్సాహం చూపుతుండగా అవగాహన లేని వారు మాత్రం దీనికి దూరంగా ఉంటున్నారు. మరికొందరు ఫోన్​లో ‘మై ఆధార్‌’ యాప్‌ వేసుకుని వివరాలను నవీకరించుకుంటున్నారు.

అన్నింటికీ ఆధారం : పది సంవత్సరాలకి ముందు ఆధార్ పొందిన వారందరూ వాటిని అప్‌డేట్‌ చేసుకోవాలని ఫోన్​కు మెసేజ్​లు అందుతున్నాయి. ఆధార్ కొత్తగా ఏర్పాటు చేసే సమయంలో ఊరూరా ప్రత్యేక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి ఆధార్‌ నమోదు చేయించారు. పదేళ్ల వరకు మాత్రమే ఈ కార్డులు చెల్లుతాయని నిబంధనలు పెట్టారు. ప్రతీ పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఆధార్‌ను అప్‌డేట్‌​ చేసుకోవాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం ఆధార్‌కార్డు కీలకంగా మారింది. రేషన్‌కార్డులు, బ్యాంకు ఖాతాలు తెరవడం, సీఎం ఆర్థికసాయం, విద్యార్థుల ప్రవేశాలు, ఉద్యోగ నియామకాలు, కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబాకర్, పింఛన్లు, రైతు భరోసా, రైతు బీమా వంటి పథకాలకు కూడా ఆధార్‌ను తప్పనిసరి చేశారు. ఆధార్‌ అప్‌డేట్‌ చేయక పోవడంతో కొందరికి రేషన్, పింఛన్లు కూడా ఆగిపోతున్నాయి. ఆధార్‌కార్డులు తీసుకున్నప్పటికీ కొందరు వాటిని అప్‌డేట్‌ చేసుకోలేకపోతున్నారు. ఇప్పటికే ఈ గడువును రెండు మార్లు పొడిగించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో ఏడాది వరకు ఆధార్‌ నవీకరణ గడువు పెంచింది.

ఏమేం కావాలంటే : ఆధార్‌కార్డు నవీకరణకు ఏదైనా ప్రభుత్వ గుర్తింపుపత్రం తీసుకెళ్లాలి. చదువుకున్నవారు పదోతరగతి మార్కుల మెమో తీసుకెళ్తే సరి. ఓటరు గుర్తింపు కార్డు, రేషన్‌కార్డు, ఉపాధిహామీ జాబ్‌కార్డు, బ్యాంకు ఖాతా పుస్తకం, పాస్‌పోర్ట్, డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్, మ్యారేజి పత్రం, తహసీల్దార్‌ జారీ చేసిన ధ్రువపత్రాలను వెంట తీసుకెళ్తే ఆధార్‌ నవీకరణ పూర్తిచేసుకోవచ్చు. పెరిగిన జనాభాకు అనుగుణంగా ఆధార్‌ కేంద్రాలు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది.