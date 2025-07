ETV Bharat / state

'మందు'బాబులకు బ్యాడ్​న్యూస్​ - హైదరాబాద్​లో ఇక ఆ దుకాణాలు బంద్​! - PLANS TO STOP THE SALE OF TODDY

Telangana GOVT Plans to stop the Sale of Toddy ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : July 18, 2025 at 8:31 AM IST 3 Min Read