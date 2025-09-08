'మేఘాల కొండ'పై ప్రభుత్వం ఫోకస్ - త్వరలోనే అందుబాటులోకి మరో మార్గం
వంజంగి మేఘాల కొండపై సౌకర్యాలు మెరుగు పరిచేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు - ఈ ఏడాది సీజన్ ప్రారంభమయ్యే నాటికి సదుపాయాల కల్పనకు శ్రీకారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 4:52 PM IST
Government Focus On Vanjangi Meghala Hill : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని మేఘాలకొండ పర్యాటకలకు ఎంతో ప్రసిద్ధమైంది. కొండపై నుంచి మంచు అందాలను ఆస్వాదిస్తూ సూర్యోదయాన్ని తనివితీరా వీక్షించేందుకు ఏటా సీజన్లో వేలాదిగా సందర్శకులు తరలి వస్తుంటారు. నవంబరు మొదలు జనవరి నెలాఖరు వరకు రద్దీ అధికంగా ఉంటోంది. ఇంతటి విశిష్ట కలిగిన మేఘాలకొండ అభివృద్ధి విషయంలో ఇప్పటివరకు కొంత గందరగోళం ఉండేది. ఐటీడీఏ, అటవీ శాఖల మధ్య సమన్వయం కొరవడటం, సాంకేతిక కారణాలతో ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి ముందు సాగలేదన్న విమర్శలున్నాయి.
ఈ ప్రాంతం రిజర్వు ఫారెస్టు పరిధిలో వస్తుందని అటవీ శాఖ, తమ పరిధిలోనే ఉంటుందని ఐటీడీఏ వాదులాడుతున్నాయి. ఈ పంచాయితీపై గతంలో కలెక్టర్గా పనిచేసిన సుమిత్కుమార్ ఆధ్వర్యంలో చర్చలు జరిగినా పరిష్కారం కాలేదు. తాజాగా వంజంగి ప్రాంతమంతా అటవీ శాఖ పరిధిలోకే వస్తుందని, పర్యావరణానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఎకో టూరిజం కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు అనుమతులు రావడంతో వివాదానికి తెరపడింది.
మేఘాల కొండపై ఫోకస్ : అల్లూరి జిల్లాలో ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రంగా పేరొందిన వంజంగి మేఘాల కొండపై సౌకర్యాలు మెరుగు పరిచేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. కొండపై నుంచి మంచు అందాలను వీక్షించేందుకు ఏటా సీజన్లో వేలాదిగా పర్యాటకులు వస్తుంటారు. ఇలా నవంబర్ నెల నుంచి జనవరి నెలాఖరు వరకు రద్దీ అధికంగా ఉంటోంది. కొండ పరిసరాల్లో ఎటువంటి వసతులు లేకపోవడంతో పర్యాటకులు ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది. ఈ ఏడాది సీజన్ ప్రారంభమయ్యే నాటికి సదుపాయాల కల్పనకు శ్రీకారం చుట్టింది.
వంజంగి కమ్యూనిటీ ఆధారిత పర్యావరణ పర్యాటకం (సీబీఈటీ), వన సంరక్షణ సమితులు (వీఎస్ఎస్) ఆధ్వర్యంలో రూ.35 లక్షలతో మేఘాలకొండ పరిసరాల్లో వసతుల కల్పన పనులు జరుగుతున్నాయి. తాగునీటి వసతి, మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం, ప్రవేశ ద్వారంతోపాటు ప్రమాదాల నివారణకు సైన్ బోర్డులు, కూర్చునేందుకు సిమెంటు బల్లలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
రెండో మార్గం ఏర్పాటుకు రూ.1.5 కోట్లు : సీజన్లో పర్యాటకుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని కొండకు చేరుకునేందుకు రెండో మార్గాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు పాడేరు నుంచి సెయింటాన్స్ పాఠశాల కూడలి, లగిశపల్లి మీదుగా వంజంగి చేరుకునేవారు. ఒకేదారి కావడంతో కిలోమీటర్ల పొడవున వాహనాలు నిలిచిపోయేవి. కలెక్టర్, ఐటీడీఏ పీవో ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని రెండో మార్గం ఏర్పాటుకు రూ.1.5 కోట్లు మంజూరు చేశారు. విశాఖపట్నం నుంచి పాడేరు వచ్చే మార్గంలో కందమామిడి కూడలి ఉంది. ఇక్కడి నుంచి కందమామిడి, తామరపల్లి, బిరిమిశాల మీదుగా మేఘాలకొండకు చేరుకునేలా రెండో మార్గాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నట్లు పాడేరు డివిజనల్ అటవీ అధికారి పీవీ సందీప్రెడ్డి చెప్పారు.
సీజన్లో పెద్దఎత్తున పర్యటకులు : వంజంగి మేఘాల కొండపై ప్రకృతి అందాలు పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సీజన్లో తెల్లవారు జామున కురిసే దట్టమైన మంచుకి గిరి శిఖరాలు పాల సముద్రాన్ని తలపిస్తాయి. పొగమంచు కురిసేటప్పుడు గిరి శిఖరాలను తాకుతూ అలుముకున్న దట్టమైన పొగమంచు అందాలను వీక్షించడానికి పర్యటకులు ఏటా పెద్దఎత్తున వస్తుంటారు. సెలవు రోజుల్లో పర్యటకుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వాహనాలపై వచ్చి మేఘాల కొండ నుంచి మరో ప్రపంచాన్ని తిలకిస్తుంటారు.
