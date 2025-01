ETV Bharat / state

గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ సాధ్యం కానిచోట బ్రౌన్‌ఫీల్డ్‌ రహదారులు - ఓఆర్​ఆర్, ఆర్​ఆర్​ఆర్​ల మధ్య 11 రేడియల్​ గేట్లు ​ - GOVT FOCUS ON 11 RADIAL ROADS

Govt Focus On radial roads between ORR and RRR ( ETV Bharat )