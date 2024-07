ETV Bharat / state

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అందుబాటులోకి రాని ఆర్వో ప్లాంట్లు - విద్యార్థులకు బోరు నీరే గతి! - students suffer drinking water

Published : Jul 22, 2024, 9:09 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Students No Drinking Water Facility in Govt schools in Guntur District : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ అనాలోచిత నిర్ణయాలు, వైఫల్యాలు నేడు పాఠశాల విద్యార్థులకు శాపంగా మారాయి. నాడు - నేడుతో ప్రభుత్వ పాఠశాలలను కార్పొరేట్‌ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తున్నామని పదే పదే ప్రచారం చేసుకున్న వైఎస్సార్సీపీ ఆచరణలో మాత్రం తీవ్ర ఆలసత్వం వహించింది. ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో బడి పిల్లలకు కనీసం తాగేనీరు కూడా అందడం లేదు. చిన్నారులు సురక్షితం కాని చేతి పంపు నీటినే తాగాల్సి వస్తోందని తల్లిదండ్రులు వాపోతున్నారు.

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అందుబాటులోకి రాని ఆర్వో ప్లాంట్లు - విద్యార్థులకు బోరు నీరే గతి! (ETV Bharat)

పని చేయడం లేదు : వానాకాలం వస్తే చాలు పిల్లలను రోగాలు చుట్టుముడతాయి. కలుషిత తాగునీరు, ఆహారం వల్లే ఎక్కువగా రోగాల బారిన పడతారు. ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా డయేరియా కేసులు భయపెడుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఎక్కడా ఆర్వో ప్లాంట్ల ద్వారా స్వచ్ఛమైన శుద్ధ జలం అందకపోవడం విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను కలవర పెడుతోంది. నాడు-నేడు ద్వారా ప్రభుత్వ బడుల్లో కార్పొరేట్‌ స్థాయి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నామని గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు చెప్పినవన్నీ కోతలేనని అర్థమవుతోంది. గుంటూరులో 30 కి పైగా ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలలుంటే ఐదారింటిలో తప్ప మిగిలిన పాఠశాలల్లో ఆర్వో ప్లాంట్లు లేవు.

