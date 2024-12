ETV Bharat / state

అంతర్రాష్ట్ర నదుల అనుసంధానంపై ఫోకస్ - ప్రతి నీటి చుక్క వినియోగానికి ప్రణాళిక - INTERLINKING OF RIVERS IN STATE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Government Steps Towards Interlinking of Rivers in State : రాష్ట్రంలో ఎన్డీయే ప్రభుత్వం అంతర్రాష్ట్ర నదుల అనుసంధానానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. గోదావరి, వంశధార నదుల వరద జలాలను అటు రాయలసీమ, ఇటు ఉత్తరాంధ్ర, మధ్యాంధ్రలోని కరవు ప్రాంతాలైన ఉమ్మడి గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాలకు ఉపయోగించుకోవాలనేది ప్రధాన ఉద్దేశం. గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వంలో చేపట్టిన కొన్ని అనుసంధాన పథకాలను ఇప్పటికే గట్టెక్కించేలా అడుగులు పడుతున్నాయి. దీనికి తోడు గోదావరి వరద జలాలను తరలించి బొల్లాపల్లి జలాశయంలో నిల్వ చేసి అక్కడి నుంచి బనకచర్ల రెగ్యులేటర్‌కు తరలించాలనే పెద్ద ప్రాజెక్టును ఇప్పుడు చేపట్టకపోతే ఎప్పటికీ చేపట్టలేమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పట్టుదలగా ఉన్నారు.

అందుకు అనుగుణంగా గతంలో వ్యాప్కోస్‌ ఇచ్చిన ప్రతిపాదనలకు తాజా మార్పులను జోడించి మెరుగులు దిద్దుతున్నారు. దాదాపు రూ.80 వేల కోట్లకు పైగా అయ్యే ఈ ప్రాజెక్టుకు నిధులను ప్రైవేటుగా సమీకరించాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఈ నేపథ్యంలో అంతర్రాష్ట్ర నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు ఇవ్వాలని తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థకూ లేఖ రాసింది.

పెన్నాతో తొలిదశ అనుసంధానానికి అందుబాటులో నిధులు : గోదావరి వరద జలాలను (73 టీఎంసీలను) మళ్లించి సాగర్‌ కుడి కాలువ ఆయకట్టు 9.61 లక్షల ఎకరాలను స్థిరీకరించాలన్నది ప్రధాన ఉద్దేశం. మొదటి ప్యాకేజీలో రూ.465 కోట్ల పని పూర్తయింది. ఇందులో ప్రకాశం బ్యారేజీ ఎగువన మూడు పంపుహౌస్‌లు నిర్మించడంతో పాటు ఆరు వరుసల్లో 4.57 కిలోమీటర్ల మేర పైపులు ఏర్పాటు చేసి నీళ్లు మళ్లించడం ఉద్దేశం. అక్కడి నుంచి 40 కిలోమీటర్లకు పైగా కాలువ తవ్వాల్సి ఉంది. మూడు సబ్‌ స్టేషన్లు నిర్మించాలి. ఈ ప్యాకేజీలో ఇంకా రూ 1,815.39 కోట్లు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంది.

రెండో ప్యాకేజీలో భాగంగా రెండు పంపు హౌస్‌లు నిర్మించాలి. 5.65 కిలోమీటర్ల మేర ఆరు వరుసల పైపులు ఏర్పాటు చేయాలి. మరో 15.95 కిలోమీటర్ల మేర కాలువ తవ్వకం పనులు చేయాల్సి ఉంది. రెండు సబ్‌స్టేషన్లను నిర్మించాలి. ఇందులో రూ.550 కోట్ల విలువైన పని చేశారు. మరో 2,105.82 కోట్ల విలువైన పని చేయాల్సి ఉంది. 3,437 ఎకరాల భూమిని సేకరించాలి. ఇందుకు రూ.1,044 కోట్లు అవసరం. తొలిదశలో 466 ఎకరాల భూమిని సేకరిస్తారు. ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి గత ప్రభుత్వం గ్రామీణ విద్యుదీకరణ కార్పొరేషన్‌ ద్వారా రూ.2,746 కోట్ల రుణం తీసుకుంది.

ఇందులో రూ.1,453 కోట్లను ఆ కార్పొరేషన్‌ విడుదల చేసింది. పనులపై రూ.1,015.96 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. ప్రస్తుతం జలవనరుల కార్పొరేషన్‌ వద్ద రూ.437 కోట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని అధికారులు గుర్తించారు. గ్రామీణ విద్యుదీకరణ కార్పొరేషన్‌ నుంచి మరో రూ.1,293 కోట్లు రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుత పనులకు ఆ నిధులు వినియోగించుకోవచ్చని జలవనరులశాఖ అభిప్రాయపడుతోంది. అందుకు అనుగుణంగా పనుల వేగం పెంచనున్నారు.