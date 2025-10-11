5 నిమిషాలు కేటాయించండి - తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్-2047లో భాగస్వాములవ్వండి
తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ - 2047పై ప్రజాభిప్రాయాన్ని కోరిన ప్రభుత్వం - చరిత్రాత్మక ప్రయత్నంలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపు - దీర్ఘకాలిక రోడ్మ్యాప్ తయారు చేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
Telangana Rising Vision-2047 : తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్-2047 పేరుతో దీర్ఘకాలిక రోడ్మ్యాప్ సిద్ధం చేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందులో ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేసేలా సిటిజన్ సర్వే చేపట్టింది. 2047 నాటికి తెలంగాణ ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారో ప్రజల అభిప్రాయాలు, సూచనలు ఆన్లైన్లో స్వీకరిస్తోంది. ప్రత్యేక వెబ్పోర్టల్ telangana.gov.in/telanganarising ద్వారా పలు అంశాలపై ప్రజల స్పందన కోరుతోంది. ఈ అభిప్రాయ సేకరణ ఈనెల 25 వరకు కొనసాగనుంది.
జీడీపీలో 10శాతం ఉండాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యం : రాష్ట్రం 2047 నాటికి సమృద్ధి, సమానత్వం, సుస్థిరతతో కూడిన అభివృద్ధి సాధించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2047 డాక్యుమెంట్ను తయారు చేస్తోంది. దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి వందేళ్లు పూర్తయ్యే నాటికి రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ 3 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరుకోవాలని దేశ జీడీపీలో 10శాతం ఉండాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుంది. ఐఎస్బీ సహకారంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ స్మార్ట్, ప్రొయాక్టివ్, ఎఫిషియెంట్, ఎఫెక్టివ్ డెలివరీ స్పీడ్ విభాగం ఈ డాక్యుమెంట్ను తయారు చేస్తోంది.
2047 డాక్యుమెంట్ను సిద్ధం చేస్తోన్న ప్రభుత్వం : డిసెంబరు 9న తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ను ఆవిష్కరించనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఆర్థిక వృద్ధి, నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఉపాధి కల్పన, మహిళా సాధికారత, రైతుల అభ్యున్నతి, ఆవిష్కరణలు, పర్యావరణ సుస్థిరతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ నెట్-జీరో లక్ష్యంగా మెరుగైన జీవన ప్రమాణాల సాధన గమ్యంగా తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2047 డాక్యుమెంట్ను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేస్తోంది.
రాష్ట్ర ప్రజల ఆశ, శ్వాస, గుండెచప్పుడుగా నిలిచేలా తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2047 ప్రణాళిక తయారు చేయాలని అధికారులకు పలు సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేశారు. తెలంగాణ భవిష్యత్త్ దిశా నిర్దేశించే ఈ ప్రయాణంలో పల్లెల నుంచి పట్టణాలు, నగరాల వరకు ప్రజలందరి స్వరం ప్రతిధ్వనించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
8 అంశాలపై సూచనలు : ప్రభుత్వం సిటిజన్ సర్వేలో తెలుగు, ఇంగ్లిష్, ఉర్దూలో ప్రజల అభిప్రాయాలు, ఆలోచనలను స్వీకరిస్తోంది. ముఖ్యమైన ఎనిమిది అంశాలపై సూచనలు ఇవ్వాలని కోరుతోంది. రాష్ట్రాన్ని 3 ట్రిలియన్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దడంలో భాగంగా తెలంగాణలో మెరుగైన అవకాశాలు ఎలా సాధించవచ్చునో ప్రభుత్వం తెలుసుకుంటోంది.
ఆ ప్రాంతానికి ప్రధానంగా ఏమి కోరుకుంటున్నారు? : ఉద్యోగ సంసిద్ధత కోర్సులు, చిన్న వ్యాపారాలు, స్టార్టప్లకు సపోర్టు వంటి ఆరు అంశాలు ప్రస్తావించి ప్రాధాన్యత రూపంలో పేర్కొనాలని తెలిపింది. సర్వేలో పాల్గొన్న వారు ముందుగానే జిల్లాను ఎంచుకోవాలి. ఆ జిల్లాలో తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2047 అంటే ఏమిటనే ప్రశ్నతో ఆ ప్రాంతానికి ప్రధానంగా ఏం కోరుకుంటున్నారో తెలపాలని సర్వేలో పేర్కొన్నారు. మంచి పాఠశాలలు, ఆస్పత్రులు కావాలా, నగరాల్లో మాదిరిగా ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు మహిళలకు భద్రత, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆధునిక సేవలు, నిజాయతీగల పారదర్శక పాలన ఉండాలా అనే అంశాలపై ప్రాధాన్యత క్రమంలో పేర్కొనాలని సర్వేలో పొందుపరిచారు.
అభివృద్ధి రంగాలపై దృష్టి పెట్టాలి? : రాష్ట్రంలో 2047 నాటికి అభివృద్ధి, ఉద్యోగ కల్పన కోసం ఏ రంగాలపై దృష్టి పెట్టాలో సూచించాలని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. మెరుగైన జీవన నాణ్యత కోసం ఏం చేయాలని భావిస్తున్నారో సర్వేలో చెప్పవచ్చు. ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణ కోసం ఏం చేయాలని ప్రభుత్వం అడుగుతోంది. విద్య, నైపుణ్యాల కేటగిరీలో భవిష్యత్తులో విద్యను ఎలా మెరుగు పరచాలని సర్వే చేస్తోంది. పాలన, పౌర సేవలను ప్రభుత్వం ఎలా మెరుగుపరచాలో సూచించాలని సర్వేలో కోరుతోంది. తెలంగాణను 2047లో ఎలా కోరుకుంటున్నారో 300 పదాల్లో తెలపాలని సర్వే ద్వారా ప్రభుత్వం కోరుతోంది.
5-6 నిమిషాలు సమయం కేటాయిస్తే చాలు : తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2047 కేవలం ఒక పాలసీ పత్రం కాదని ప్రజల సమిష్టి స్వప్నంగా తెలంగాణ రైజింగ్ డాక్యుమెంట్ 2047 రూపకల్పనకు నేతృత్వం వహిస్తున్న ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి, స్పీడ్ విభాగం సీఈవో జయేష్ రంజన్ అభివర్ణించారు. రాష్ట్ర ప్రజలు 5-6 నిమిషాలు సమయం కేటాయించి సిటిజన్ సర్వేలో పాల్గొని ఈ చరిత్రాత్మక ప్రయత్నంలో భాగస్వాములు కావాలని కోరారు. యువకులు, రైతులు, మహిళలు, వ్యాపారవేత్తలు, విద్యార్థులు, వృత్తిపరులు, విద్యావేత్తలు, వయోధికులు అన్ని వర్గాల వారు స్పందించాలని సూచించారు. ప్రజల ఆలోచనలు, ఆకాంక్షలు, సూచనలే రేపటి తెలంగాణ ప్రాధాన్యాలను నిర్ణయించడంలో కీలకంగా మారతాయని జయేష్ రంజన్ పేర్కొన్నారు.
