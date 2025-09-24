విదేశీ వంటలతో ఉపాధి - విశాఖలో ఫుడ్క్రాఫ్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్
ఫుడ్క్రాఫ్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉత్తమ శిక్షణ -మంచి వేతనంతో ఉపాధి అవకాశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 1:33 PM IST
Government Sector Food Craft Institute in Visakha : విశాఖ నగరం పర్యాటకంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. దేశవిదేశాల నుంచి పర్యాటకులు పెద్ద సంఖ్యలో ఇక్కడకు వస్తున్నారు. అంతే వేగంగా హోటళ్లూ పెరుగుతున్నాయి. తద్వారా ఆతిథ్య రంగంలో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. దీంతో ఈ రంగంలో శిక్షణ ఇచ్చే ప్రైవేటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థలు పుట్టగొడుగుల్లా వెలుస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ రంగంలో ఫుడ్క్రాఫ్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది. జూపార్కు సమీపంలో ఉన్న ఈ సంస్థలో తక్కువ ఫీజులతో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. విదేశీ వంటలు కూడా నేర్పిస్తుండటం గమనార్హం.
అందుబాటులో ఉన్న కోర్సులు :
సర్టిఫికెట్ కోర్సు ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రేడ్ ఇన్ కలినరీ ఆర్ట్స్ : ఈ కోర్సు కాలవ్యవధి ఏడాదిన్నర పాటు ఉంటుందని చెప్తున్నారు సంబంధిత అధికారులు. ఆరు నెలలపాటు ఇండస్ట్రియల్ శిక్షణ ఉంటుంది. ఫీజు రూ.30వేలు. 80 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. శిక్షణలో సౌత్, నార్త్ ఇండియన్, చైనీస్, ఏషియన్, అమెరికన్, యూరోపియన్ వంటలు నేర్పిస్తారు. చెఫ్, అసిస్టెంట్ చెఫ్, చీఫ్ కుక్, కుక్ లాంటి కేటగిరీలలో దేశ, విదేశాల్లోని స్టార్ హోటళ్లలో ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయంటున్నారు నిర్వహకులు.
అసిస్టెంట్ క్యాటరింగ్ మేనేజర్ : ఆరునెలల్లో పదవీ విరమణ చేసే రక్షణ రంగ ఉద్యోగులు ఈ కోర్సులో చేరడానికి అర్హులు. ఇది పూర్తి చేస్తే హోటళ్లలో కుక్గా ఉద్యోగం చేయవచ్చు. సొంతంగా హోటళ్లు, క్యాటరింగ్, కర్రీ పాయింట్లు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.
టెక్నిక్స్ ఇన్ కుకింగ్ : ఈ కోర్సు కాలవ్యవధి ఐదు నెలలు. శాఖాహార, మాంసాహార వంటల్లో మెలకువలు నేర్పిస్తారు. విద్యార్హత, వయసు, లింగబేధం లేదు.
స్నేహితురాలి సలహా - మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుందనే భరోసా : శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన భాగ్య బీకాం కంప్యూటర్స్ చదివారు. ఉద్యోగం రాలేదు. తన అక్క స్నేహితురాలు ఇక్కడ కోర్సు చేసి హైదరాబాదు హోటల్లో రూ.40వేల జీతంతో పని చేస్తోందని తెలుసుకుంది. ఆమె సలహాతో ఫుడ్క్రాఫ్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరినట్లు తెలుపుతుంది భాగ్య. విశాఖ నగరంలోనే ఉద్యోగం ఇస్తామని వివిధ హోటళ్ల నిర్వాహకులు వచ్చి హామీ ఇస్తున్నారని వివరిస్తున్నారు. దీంతో మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుందనే భరోసా కలుగుతోందని భాగ్య ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నిపుణులకు మంచి అవకాశాలు : పర్యాటక రంగం అభివృద్ధితో హోటల్ మేనేజ్మెంట్కు ప్రాధాన్యం పెరుగుతోందని ఫుడ్క్రాఫ్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రిన్సిపల్ కేవీ రమణ తెలుపుతున్నారు. విదేశీయులు వస్తుండటంతో ఆతిథ్య రంగంలో నిపుణులకు మంచి డిమాండ్ ఉందని ఆయన వివరిస్తున్నారు. అందుకే విదేశీ వంటకాలు కూడా నేర్పిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. వీటిని నేర్చుకుంటే మంచి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
కేటరింగ్ మేనేజర్: రక్షణ రంగంలో ఆరు నెలల్లో ఉద్యోగ విరమణ చేయబోయేవారు కూడా కేటరింగ్ మేనేజర్కు అర్హులు. రక్షణ రంగమే సెలెక్ట్ చేసి, ట్రైనింగ్ ఖర్చు భరిస్తుంది. 6 నెలలపాటు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. వంటలతోపాటు, బిస్కెట్లు, బేకరీ వస్తువులు, పఫ్ల తయారీలోనూ శిక్షణ ఇస్తారు. అనంతరం మీరు మీ సొంతంగా క్యాటరింగ్ వ్యాపారాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు లేదా స్టార్ హోటళ్లలో చెఫ్గా ఉద్యోగం చేయవచ్చు. అంటున్నారు ఫుడ్క్రాఫ్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ నిర్వహకులు