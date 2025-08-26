ETV Bharat / state

స్కూళ్ల తలరాతలను మార్చిన ఉపాధ్యాయులు - రాష్ట్ర పుస్తకంలో విజయగాథలు - TRAIL BLAZERS BOOK

ఎస్సీఈఆర్టీ మ్యాగజైన్‌లో ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల విజయగాథలు - 'ట్రయల్‌ బ్లేజర్స్‌'లో గాంధారి ఎంపీపీఎస్‌ బాలికల పాఠశాల ఉపాధ్యాయిని భవానీ పాఠం

Government School Success Stories in Trail Blazers Book
Government School Success Stories in Trail Blazers Book (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 11:05 AM IST

2 Min Read

Government School Success Stories in Trail Blazers Book : అత్యుత్తమ బోధనతో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ప్రైవేట్​ స్కూల్స్​కు దీటుగా దూసుకెళ్తున్నాయి. ఉపాధ్యాయులు అంకితభావంతో బోధిస్తుండటంతో ప్రభుత్వ బడుల్లో ప్రవేశాల సంఖ్యా పెరుగుతోంది. వారి బోధనతో విద్యార్థులూ పాఠాలను సులువుగా అర్థం చేసుకుంటూ ప్రయోజకులు అవుతున్నారు. ఇలా ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాలన్న ఉద్దేశంతో తెలంగాణ ఎస్సీఈఆర్టీ 'ట్రయల్‌ బ్లేజర్స్‌' పేరిట ఈ నెలలో పుస్తకం ప్రచురించింది. మొత్తం 51 బడుల విజయగాథలు ఉన్న ఈ పుస్తకంలో ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌ జిల్లాలోని పాఠశాలలకూ చోటు దక్కింది.

బొంపల్లి భవానీ కృషితో 40 నుంచి 140కి పెరిగిన విద్యార్థుల సంఖ్య : అంతంతమాత్రంగా ఉన్న గాంధారి ఎంపీపీఎస్‌ బాలికల పాఠశాలలో బొంపల్లి భవానీ అనే ఉపాధ్యాయిని ప్రవేశాల సంఖ్యను పెంచారు. స్టూడెంట్స్ సంఖ్యను పెంచిన విధానంపై ట్రయల్‌ బ్లేజర్స్‌ బుక్​లో ఉపాధ్యాయిని కృషిని వివరించారు. గాంధారి బాలికల పాఠశాలలో భవానీ చేరిన టైంలో విద్యార్థుల సంఖ్య నలభై మాత్రమే. బొంపల్లి భవానీ కృషి ఫలితంగా విద్యార్థుల సంఖ్య 140 మందికి చేరింది. అవరోధాలను అధిగమించి ప్రవేశాల సంఖ్యను పెంచారంటూ పుస్తకంలో ఆ ఉపాధ్యాయిని పాఠం చేర్చారు.

పాఠశాల రాజ్యాంగం తయారీ చేసిన విద్యార్థులు : దేశ ప్రజలకు బాధ్యతలు, హక్కులు కల్పించే రాజ్యాంగం తయారీకి డాక్టర్ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ సహా నిపుణులు పెద్ద యజ్ఞమే చేశారు. ఆ రాజ్యాంగాన్ని ఎలా రాశారు? ఎలా రూపొందించారు? అన్న విషయాన్ని స్టూడెంట్స్​కు ప్రయోగాత్మకంగా వివరించారు నస్రుల్లాబాద్‌ ఉన్నత పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు. విద్యార్థులతో స్కూల్​లో రాజ్యాంగ కమిటీని ఏర్పాటు చేయించారు. బాధ్యతలు, హక్కులు, ఆదేశిక సూత్రాలు ఎలా రచించారు అని విద్యార్థులతోనే విడమరిచి చెప్పించారు. అందుకు 'పాఠశాల రాజ్యాంగం తయారీ చేసిన విద్యార్థులు' అంశంపై పుస్తకంలో విపులంగా వివరించారు.

ఆ పుస్తకానికి ట్రయల్‌ బ్లేజర్స్‌లో చోటు దక్కింది : రామారెడ్డి మండలం గిద్ద ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు పిల్లలకు చిన్ననాటి నుంచే కథారచనపై వివరిస్తున్నారు. కథా రచనకు ఎలాంటి అంశాలు ఎంపిక చేసుకోవాలి? వాటిని ఎలా రాయాలి? పాత్రలు ఎలా ఉండాలి? అన్న విషయాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఇలా పాఠశాల విజయాలపై ఆ పాఠశాల స్టూడెంట్స్​ ఎన్నో కథలు రాశారు. వాటితో 'గిద్ద రాధాయిపల్లి బడి పిల్లల కథల సింగిడి' అనే పుస్తకాన్ని విడుదల చేశారు. ఈ కథల పుస్తకం 'ట్రయల్‌ బ్లేజర్స్‌'లో చోటు సంపాదించింది.

అంకితభావం, ప్రభావవంతమైన బోధనపై దృష్టి : ఇంకా విద్యార్థుల హాజరు శాతం పెరగడానికి దోహదపడిన అంశాలపై ఎల్లారెడ్డిలోని అడ్విలింగాల్‌ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, 'పీఎం శ్రీ'తో సత్ఫలితాలు సాధిస్తున్న పల్వంచ పీఎం శ్రీ జిల్లా పరిషత్‌ ఉన్నత పాఠశాల కూడా ఇందులో భాగం అయ్యాయి. ఈ పాఠశాలల స్ఫూర్తితో ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌ జిల్లాలోని మరికొన్ని బడులు, వాటిలోని ఉపాధ్యాయులు కూడా అంకితభావం, ప్రభావవంతమైన బోధనపై దృష్టి సారించారు.

సైక్లింగ్​లో ప్రభుత్వ పాఠశాల బాలికల ప్రతిభ - తొలి టోర్నీలోనే జాతీయ స్థాయికి ఎంపిక

అక్కడ చదువుకుని వైద్యులు, టీచర్లు, పొలిటీషియన్లయ్యారు - ఇలా రుణం తీర్చుకున్నారు!

వరల్డ్ బెస్ట్ స్కూల్స్​ టాప్​ 10లో ప్రభుత్వ పాఠశాల- మరో 3 భారతీయ విద్యాసంస్థలకు చోటు

Government School Success Stories in Trail Blazers Book : అత్యుత్తమ బోధనతో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ప్రైవేట్​ స్కూల్స్​కు దీటుగా దూసుకెళ్తున్నాయి. ఉపాధ్యాయులు అంకితభావంతో బోధిస్తుండటంతో ప్రభుత్వ బడుల్లో ప్రవేశాల సంఖ్యా పెరుగుతోంది. వారి బోధనతో విద్యార్థులూ పాఠాలను సులువుగా అర్థం చేసుకుంటూ ప్రయోజకులు అవుతున్నారు. ఇలా ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాలన్న ఉద్దేశంతో తెలంగాణ ఎస్సీఈఆర్టీ 'ట్రయల్‌ బ్లేజర్స్‌' పేరిట ఈ నెలలో పుస్తకం ప్రచురించింది. మొత్తం 51 బడుల విజయగాథలు ఉన్న ఈ పుస్తకంలో ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌ జిల్లాలోని పాఠశాలలకూ చోటు దక్కింది.

బొంపల్లి భవానీ కృషితో 40 నుంచి 140కి పెరిగిన విద్యార్థుల సంఖ్య : అంతంతమాత్రంగా ఉన్న గాంధారి ఎంపీపీఎస్‌ బాలికల పాఠశాలలో బొంపల్లి భవానీ అనే ఉపాధ్యాయిని ప్రవేశాల సంఖ్యను పెంచారు. స్టూడెంట్స్ సంఖ్యను పెంచిన విధానంపై ట్రయల్‌ బ్లేజర్స్‌ బుక్​లో ఉపాధ్యాయిని కృషిని వివరించారు. గాంధారి బాలికల పాఠశాలలో భవానీ చేరిన టైంలో విద్యార్థుల సంఖ్య నలభై మాత్రమే. బొంపల్లి భవానీ కృషి ఫలితంగా విద్యార్థుల సంఖ్య 140 మందికి చేరింది. అవరోధాలను అధిగమించి ప్రవేశాల సంఖ్యను పెంచారంటూ పుస్తకంలో ఆ ఉపాధ్యాయిని పాఠం చేర్చారు.

పాఠశాల రాజ్యాంగం తయారీ చేసిన విద్యార్థులు : దేశ ప్రజలకు బాధ్యతలు, హక్కులు కల్పించే రాజ్యాంగం తయారీకి డాక్టర్ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ సహా నిపుణులు పెద్ద యజ్ఞమే చేశారు. ఆ రాజ్యాంగాన్ని ఎలా రాశారు? ఎలా రూపొందించారు? అన్న విషయాన్ని స్టూడెంట్స్​కు ప్రయోగాత్మకంగా వివరించారు నస్రుల్లాబాద్‌ ఉన్నత పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు. విద్యార్థులతో స్కూల్​లో రాజ్యాంగ కమిటీని ఏర్పాటు చేయించారు. బాధ్యతలు, హక్కులు, ఆదేశిక సూత్రాలు ఎలా రచించారు అని విద్యార్థులతోనే విడమరిచి చెప్పించారు. అందుకు 'పాఠశాల రాజ్యాంగం తయారీ చేసిన విద్యార్థులు' అంశంపై పుస్తకంలో విపులంగా వివరించారు.

ఆ పుస్తకానికి ట్రయల్‌ బ్లేజర్స్‌లో చోటు దక్కింది : రామారెడ్డి మండలం గిద్ద ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు పిల్లలకు చిన్ననాటి నుంచే కథారచనపై వివరిస్తున్నారు. కథా రచనకు ఎలాంటి అంశాలు ఎంపిక చేసుకోవాలి? వాటిని ఎలా రాయాలి? పాత్రలు ఎలా ఉండాలి? అన్న విషయాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఇలా పాఠశాల విజయాలపై ఆ పాఠశాల స్టూడెంట్స్​ ఎన్నో కథలు రాశారు. వాటితో 'గిద్ద రాధాయిపల్లి బడి పిల్లల కథల సింగిడి' అనే పుస్తకాన్ని విడుదల చేశారు. ఈ కథల పుస్తకం 'ట్రయల్‌ బ్లేజర్స్‌'లో చోటు సంపాదించింది.

అంకితభావం, ప్రభావవంతమైన బోధనపై దృష్టి : ఇంకా విద్యార్థుల హాజరు శాతం పెరగడానికి దోహదపడిన అంశాలపై ఎల్లారెడ్డిలోని అడ్విలింగాల్‌ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, 'పీఎం శ్రీ'తో సత్ఫలితాలు సాధిస్తున్న పల్వంచ పీఎం శ్రీ జిల్లా పరిషత్‌ ఉన్నత పాఠశాల కూడా ఇందులో భాగం అయ్యాయి. ఈ పాఠశాలల స్ఫూర్తితో ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌ జిల్లాలోని మరికొన్ని బడులు, వాటిలోని ఉపాధ్యాయులు కూడా అంకితభావం, ప్రభావవంతమైన బోధనపై దృష్టి సారించారు.

సైక్లింగ్​లో ప్రభుత్వ పాఠశాల బాలికల ప్రతిభ - తొలి టోర్నీలోనే జాతీయ స్థాయికి ఎంపిక

అక్కడ చదువుకుని వైద్యులు, టీచర్లు, పొలిటీషియన్లయ్యారు - ఇలా రుణం తీర్చుకున్నారు!

వరల్డ్ బెస్ట్ స్కూల్స్​ టాప్​ 10లో ప్రభుత్వ పాఠశాల- మరో 3 భారతీయ విద్యాసంస్థలకు చోటు

For All Latest Updates

TAGGED:

GOVERNMENT SCHOOL SUCCESSట్రయల్‌ బ్లేజర్స్‌SCHOOL SUCCES IN TRAIL BLAZERS BOOKTRAIL BLAZERS BOOK

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.