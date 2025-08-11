Govt Releases Guidelines for Free Bus Scheme: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకంపై ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది. 'స్త్రీ శక్తి' పేరిట ఈ నెల 15 నుంచి మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. 5 కేటగిరీ బస్సుల్లో ఈ పథకం అందించబోతున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. పల్లె వెలుగు, ఆల్ట్రా పల్లెవెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు. బాలికలు, మహిళలు, ట్రాన్స్ జెండర్లు తగిన గుర్తింపు కార్డు చూపించి బస్సులో ఉచితంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. అలానే చార్జీపై ప్రభుత్వం ఇస్తోన్న రాయితీ మొత్తాన్ని తెలుపుతూ జీరో ఫేర్ టికెట్ జారీ చేయాలని ఆదేశాల్లో తెలిపింది.
తిరుమల-తిరుపతి మధ్య తిరిగే సప్తగిరి బస్సుల్లో ఈ పథకం వర్తించదు. నాన్ స్టాప్, ఇతర రాష్ట్రాల మధ్య తిరిగే అంతర్రాష్ట్ర బస్సు సర్వీసుల్లో కూడా ఉచిత ప్రయాణం వర్తించదు. సప్తగిరి ఎక్స్ ప్రెస్, ఆల్ట్రా డీలక్స్, సూపర్ లగ్జరీ, స్టార్ లైనర్, ఏసీ బస్సులకు ఈ పథకం వర్తించదు. బస్సుల్లో రద్దీ పెరగనున్న దృష్ట్యా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా తగు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. అన్ని బస్సుల్లో సీసీ కెమెరాలు, కండక్టర్లకు బాడీ ఓర్న్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపింది.
బస్సుల్లో రద్దీగా ఉన్నప్పుడు కొందరు ప్రయానికులు ఉద్దేశపూర్వకంగా గొడవ పడినా, అమర్యాదకరంగా ప్రవర్తించినా రికార్డు చేయనున్నారు. ఏదేని ఘటనలు జరిగినా వీడియోను సమగ్రంగా విశ్లేషించి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకునేందుకు వీలుగా సరికొత్త వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తోంది. అలానే బస్టాండ్లలో తగిన సదుపాయాలు కల్పించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆర్టీసీ ఎండీని ఆదేశిస్తూ రవాణాశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
ఈ పథకం పూర్తిగా అమలులో ఉంటుంది: గత ప్రభుత్వం ఆర్టీసీని విచ్చిన్నం చేసిందని రవాణాశాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. అన్ని ఒడిదుడుకులను ఓర్చుకుని మహిళలకు 'స్త్రీ శక్తి' పధకం అమలు చేస్తుంటే వైఎస్సార్సీపీ ఓర్చుకోలేకపోతుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళలకు మేలు చేస్తుంటే సాక్షి మీడియా విష ప్రచారం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి తల్లి, చెల్లికి ఈ పథకం ద్వారా లబ్ది చేకూరుస్తామని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం 'స్త్రీ శక్తి' పథకం పూర్తిగా అమలులో ఉంటుందని తేల్చిచెప్పారు.
పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, మెట్రో, సిటీ ఆర్డినరీ, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులు 74 శాతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అధిక సంఖ్యలో నడుస్తున్నాయని వీటిలోనే ఎక్కువమంది మహిళలు ప్రయాణిస్తారని అన్నారు. అందువల్ల ఈ బస్సుల్లోనే ఉచిత ప్రయాణాన్ని అమలు చేసి, ఎక్కువ మందికి లాభం చేకూరుస్తున్నామని చెప్పారు. ఆర్టీసీ ఆర్థిక స్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకొని, పథకం దీర్ఘకాలం నిలబడేలా ఆర్థిక సమతుల్యతతో అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అన్ని రకాల బస్సుల్లో ఒకేసారి అమలు చేస్తే ఆర్టీసీపై భారీ భారం పడుతుందన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉచిత ప్రయాణం కొనసాగుతూనే ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ పథకం ద్వారా రోజూ లక్షలాది మహిళలు ఉద్యోగాలు, విద్య, వైద్య సేవల కోసం ఉచితంగా ప్రయాణించే అవకాశం పొందనున్నారని మంత్రి వెల్లడించారు.
ఏపీలో 'స్త్రీ శక్తి' అమలుకు ఏర్పాట్లు - మహిళలకు 8458 బస్సులు కేటాయింపు