Government Reduction Bar License And Application Fees : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త బార్ పాలసీపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నూతన బార్ పాలసీలో భాగంగా బార్ లైసెన్స్, దరఖాస్తు రుసుములను భారీగా తగ్గించింది. లైసెన్స్ ఫీజు ఆరు వాయిదాల్లో చెల్లించే వెసులుబాటు కల్పించింది. ఈ నిర్ణయంతో ఎక్కువ మంది దరఖాస్తుదారులను ఆకర్షించే అవకాశముందని ప్రొహిబిషన్, ఎక్సైజ్ శాఖ కమిషనర్ నిశాంత్కుమార్ మంగళవారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఉదాహరణకు గతంలో బార్ లైసెన్స్ ఫీజు కడపలో రూ.1.97 కోట్లు, అనంతపురంలో రూ.1.79 కోట్లు, తిరుపతిలో రూ.1.72 కోట్లు, ఒంగోలులో రూ.1.40 కోట్ల చొప్పున ఉండగా, ప్రస్తుతం ఈ నగరాల్లో రూ.55 లక్షలకు తగ్గించారు.
లాటరీ ద్వారా బార్ లైసెన్స్లు : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని సాలూరులో రూ.71 లక్షలున్న ఫీజును రూ.35 లక్షలకు కుదించారు. 50 వేల వరకు జనాభా ఉన్న పట్టణాలకు రూ.35 లక్షలు, 50వేలకు మించి 5 లక్షల వరకు జనాభా ఉంటే రూ.55 లక్షలు, ఐదు లక్షలకు మించి జనాభా ఉన్న నగరాలకు రూ.75 లక్షలుగా ఫీజు నిర్ణయించారు. ఇది రిటైల్ ఏ4 దుకాణాలతో పోలిస్తే 26-48 శాతం వరకు తక్కువ అని కమిషనర్ వెల్లడించారు. ఆరోగ్యకరమైన పోటీని ప్రోత్సహించడానికి బార్ లైసెన్స్లను బహిరంగ లాటరీ ద్వారా కేటాయిస్తామని తెలిపారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒకేలా రుసుములు : కొత్త బార్ విధానంలో దరఖాస్తు రుసుమును రూ.5 లక్షలకు తగ్గించినట్లు నిశాంత్కుమార్ తెలిపారు. ‘పాత విధానంలో 90 శాతం పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లోని బార్లకు రూ.5 లక్షలకు మించి చెల్లించాల్సి వచ్చేది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, నెల్లూరు, గుంటూరు నగరాల్లోని 362 బార్లకు గతంలో దరఖాస్తు రుసుము రూ.10 లక్షల చొప్పున ఉండేది. మదనపల్లె, చీరాల, బాపట్ల, ఒంగోలు వంటి మున్సిపాలిటీల్లోని 399 బార్లకు రూ.7.5 లక్షల చొప్పున ఉండేది. ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒకేలా దరఖాస్తు రుసుము రూ.5 లక్షలుగా నిర్ణయించామ’ని నిశాంత్కుమార్ వివరించారు.
10 శాతం కల్లు గీత కులస్తులకు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 840 బార్లు ఉన్నాయని వాటిలో 10 శాతం కల్లు గీత కులస్తులకు కేటాయిస్తామని నిశాంత్కుమార్ స్పష్టం చేశారు. కొత్త వారు ఈ బిజినెస్లోకి రావడానికి కొన్ని మార్పులు చేశామని వెల్లడించారు. గతంలో బార్ లైసెన్స్ పొందాలంటే రెస్టారెంట్ లైసెన్స్ ముందే ఉండాలని కాని ఈసారి ఆ నిబంధనను సడలించినట్లు చెప్పారు. లైసెన్స్ పొందిన తర్వాత 15 రోజుల్లోగా రెస్టారెంట్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని అన్నారు.
