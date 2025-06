ETV Bharat / state

12 ఏళ్ల తర్వాత తెరుచుకున్న స్కూల్​ తలుపులు - ఆ చిన్నారుల ఆనందానికి హద్దే లేదు - GOVERNMENT SCHOOL REOPENED

government school reopened ( Eenadu )

By ETV Bharat Telangana Team Published : June 25, 2025 at 11:37 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 11:45 AM IST 1 Min Read

Government School Reopen in Dabbakuchi Village : భుజాన బ్యాగులు తగిలించుకుని చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న ఈ చిన్నారులు ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలోని భీంపూర్‌ మండలం డబ్బకుచి గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థులు. నిత్యం మారాం చేస్తూ పక్క ఊరిలోని బడికి కాలినడకన వెళ్లే వీరు మంగళవారం(జూన్ 24) తమ పల్లెలోనే ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల పునఃప్రారంభం కావడంతో కేరింతలు కొడుతూ అందులోకి అడుగుపెట్టారు. డబ్బకుచి గ్రామస్థులంతా ఆదిలాబాద్​ కలెక్టరేట్‌లో తమ మొర వినిపించడంతో దాదాపు పుష్కరకాలం తర్వాత ఈ పాఠశాల తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. అసలేం జరిగిందంటే : విద్యార్థులు లేక 2013లో డబ్బకుచి ప్రాథమిక పాఠశాలను విద్యాశాఖ మూసేసింది. దీంతో తల్లిదండ్రులు పిల్లలను దాదాపు రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోని వడ్‌గాం, ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలోని భీంపూర్‌ ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు పంపిస్తున్నారు. గతేడాది ఓ బాలిక స్కూలుకు వెళుతుండగా రోడ్డు ప్రమాదంలో దురదృష్టవశాత్తు చనిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో గ్రామస్థులంతా తమ పిల్లల కోసం ఒక్కటయ్యారు. తమ గ్రామంలో 32 మంది బడిఈడు పిల్లలున్నారని మూతబడిన పాఠశాలను దయచేసి తెరవాలంటూ సోమవారం కలెక్టరేట్​లో నిర్వహించిన ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదు చేశారు. కలెక్టర్‌ రాజర్షి శాకు గ్రామస్థుల ధన్యవాదాలు : డబ్బకుచి గ్రామ పాఠశాలపై విషయం స్పందించిన కలెక్టర్‌ రాజర్షి షా మంగళవారం సెక్టోరల్‌ అధికారులు సుజాత్‌ఖాన్, ఉష్కం తిరుపతి, శ్రీకాంత్‌గౌడ్‌లను పంపించి గ్రామస్థుల సమక్షంలో స్కూల్​ను తెరిపించారు. పన్నెండేళ్లుగా మూతపడిన స్కూల్‌ తెరుచుకోవడంతో ఊరిలోని వారు పనులు మానుకుని మరీ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఉత్సాహంగా భాగస్వాములయ్యారు. తొలిరోజున 32మంది విద్యార్థులు రాగా వడ్‌గాం పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు జయసారథిని తాత్కాలికంగా సర్దుబాటు కింద పాఠాలు బోధించేటట్లు చేశారు. తమ కష్టాలను అర్థం చేసుకుని బడిని తెరిపించినందుకు కలెక్టర్‌ రాజర్షి శాకు గ్రామస్థులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

Last Updated : June 25, 2025 at 11:45 AM IST