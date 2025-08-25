ETV Bharat / state

ఆ కుటుంబం అందరికీ ఆదర్శం - నలుగురు అక్కాచెల్లెళ్లకు ప్రభుత్వ కొలువులు - FOUR SISTERS GOVT JOBS IN CHITTOOR

తాజా డీఎస్సీ ఫలితాల్లో శిరీష సెకండరీ గ్రేడ్‌ టీచరుగా ఎంపిక - గత నెలలో విడుదలైన పోలీస్‌ ఉద్యోగాల ఫలితాల్లో వనజాక్షి కానిస్టేబుల్‌గా ఎంపిక

Four Sisters Government Jobs In Chittoor District
Four Sisters Government Jobs In Chittoor District (EENADU)
Four Sisters Government Jobs In Chittoor District: సాధారణంగా ఆడపిల్లలు పుట్టగానే చదువు కంటే ముందుగా పెళ్లికి ప్రణాళికలు వేసుకునే తల్లిదండ్రులు నాటి నుంచి నేటి వరకు ఉన్నారు. కానీ వీరు మాత్రం అందుకు భిన్నమనే చెప్పవచ్చు. రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని కుటుంబ పరిస్థితి. అయినా బిడ్డల భవిష్యత్ కోసం ఉన్నత చదువులు చదివించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా నిరంతరం కష్టపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఇంట్లో ఒకరిద్దరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించడమే కష్టం. అలాంటిది ఒకే కుటుంబం నుంచి నలుగురు అక్కాచెల్లెళ్లు ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించి ప్రత్యేకతను చాటారు. వారి గురించి తెలుసుకుందామా.

ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా రాజీ పడని తల్లిదండ్రులు : చిత్తూరు జిల్లా పుంగనూరు మండలం వేపమాకులపల్లెకు చెందిన సీతప్పగారి మునివెంకటప్ప, గౌరమ్మ ఎంతోమందికి ఆదర్శం. ఎందుకంటే వీళ్లు పిల్లల చదువుల గురించి, వారి భవిష్యత్ గురించి మాత్రమే ఆలోచించారు. వీరిది సాధారణ రైతు కుటుంబం. వీరికి నలుగురు కుమార్తెలు. వీణాకుమారి, వాణి, వనజాక్షి, శిరీష. ఆరుగాలం కష్టపడినా వ్యవసాయంలో పెట్టుబడులైనా వచ్చేవి కావు. అయినా ఆ తల్లిదండ్రులు రాజీ పడలేదు. పిల్లల్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దాలి అనుకున్నారు. అంతే ఎంతో కష్టపడి చదివించారు. అయితే 2007వ సంవత్సరంలో మునివెంకటప్ప అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు. అప్పటికీ పిల్లలు ఇంకా చిన్నవాళ్లే. వారి చదువులూ పూర్తి కాలేదు. ఆ తల్లిది దిక్కుతోచని పరిస్థితి. ఆ సమయంలో పిల్లలు తల్లి కష్టాన్ని గుర్తించి వీలు దొరికినప్పుడల్లా ఇంటి పనిలో, వ్యవసాయంలోనూ సాయం చేసేవారు. ఇలా నలుగురు కుమార్తెలూ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.

పట్టు విడవకుండా లక్ష్యం కోసం : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల సాధనే లక్ష్యంగానే నిరంతరం పట్టు విడవకుండా శ్రమించి పోటీ పరీక్షలకు హాజరయ్యేవారు. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా వారు అనుకున్న లక్ష్యం కోసం ఇంటిల్లిపాది ఓర్చుకుని అండగా ఉంటూ బ్యాంకు, పోలీస్, టీచరు తదితర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసేవారు. వారి కష్టానికి ఫలితంగా పెద్ద కుమార్తె వీణాకుమారి 2014లో కానిస్టేబుల్‌గా, 2016 డీఎస్సీలో వాణి ఎస్జీటీగా ఉద్యోగాలు సాధించారు. రెండు సంవత్సరాల వ్యవధిలోనే ఇద్దరు కుమార్తెలకూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు రావడంతో ఆ తల్లి మనసు కొంత కుదుటపడింది.

అందరికీ ఆదర్శం : కానిస్టేబుల్‌గా పని చేస్తున్న అమ్మాయిని కానిస్టేబుల్, టీచరుగా చేస్తున్న అమ్మాయిని టీచరే వివాహం చేసుకోవడం ఆ తల్లికి మరింత సంతోషాన్నిచ్చింది. మిగిలిన ఇద్దరు అమ్మాయిలూ ఉద్యోగాలు సాధిస్తే బాగుంటుందని అల్లుళ్లూ ప్రోత్సహించారు. గత నెలలో విడుదలైన పోలీస్‌ ఉద్యోగాల ఫలితాల్లో వనజాక్షి కానిస్టేబుల్‌గా ఎంపిక కాగా, తాజా డీఎస్సీ ఫలితాల్లో శిరీష సెకండరీ గ్రేడ్‌ టీచరుగా ఎంపికయ్యారు. తల్లి కష్టాన్నీ, నమ్మకాన్నీ వమ్ము చేయకుండా ఆశయాన్ని సాధించారు. కూతుళ్లను ఉద్యోగులుగా చూడాలని పట్టుబట్టి చదివించిన తల్లీ వీరి కథ అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకమే అని చెప్పవచ్చు.

