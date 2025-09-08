ETV Bharat / state

ఏపీలో పలువురు ఐఏఎస్‌ అధికారుల బదిలీలు - టీటీడీకి కొత్త ఈవో

11 మంది ఐఏఎస్‌లను బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు - ఐఏఎస్‌ల బదిలీలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గత కొన్ని రోజులుగా తీవ్ర కసరత్తు

IAS Officers Transfers in AP
IAS Officers Transfers in AP (ETV Bharat)
IAS Officers Transfers in AP : రాష్ట్ర పాలనా యంత్రాంగంలో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. 11 మంది ఐఏఎస్‌లను బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఐఏఎస్‌ల బదిలీలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గత కొన్ని రోజులుగా తీవ్ర కసరత్తు చేశారు. బాగా పని చేసిన వారిని ప్రోత్సహించేలా నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఉన్నతాధికారులకు సూచించారు.

బదిలీల్లో భాగంగా టీటీడీ ఈవోగా అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్ నియామకం అయ్యారు. ఈయన గతంలోనూ టీటీడీ ఈవోగా పనిచేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఉన్న టీటీడీ ఈవో శ్యామలరావు జీఏడీ(పొలిటికల్) ప్రిన్సిపల్‌ సెక్రటరీగా నియామకం అయ్యారు. అలాగే గవర్నర్‌ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా జి.అనంతరాము, రోడ్లు, భవనాలు ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎం.టి.కృష్ణబాబు నియమితులయ్యారు. రెవెన్యూ(ఎక్సైజ్) ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా ముఖేశ్‌కుమార్ మీనా నియామకం అయ్యారు. ఈయనకు అదనంగా గనుల విభాగం బాధ్యతలు అప్పగించారు.

అదేవిధంగా పర్యావరణ, అటవీ విభాగం కార్యదర్శిగా కాంతిలాల్‌ దండే, ఆరోగ్యశాఖ కార్యదర్శిగా సౌరభ్‌గౌర్ నియమితులయ్యారు. సౌరభ్‌గౌర్‌కు పౌరసరఫరాలశాఖ కార్యదర్శిగా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఏపీ భవన్‌ రెసిడెంట్ కమిషనర్‌గా ప్రవీణ్‌కుమార్, మైనార్టీల సంక్షేమ కార్యదర్శిగా సీహెచ్​.శ్రీధర్, కార్మికశాఖ కార్యదర్శిగా ఎంవీ.శేషగిరిబాబు, దేవాదాయశాఖ కార్యదర్శిగా ఎం.హరి జవహర్‌లాల్​ను నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

కీలక నిర్ణయాలకు శ్రీకారం : సమూల మార్పులు ద్వారా పాలనలో వేగాన్ని పెంచాలనే ఆలోచనతో సీఎం చంద్రబాబు గత 15 నెలల కాలంలో అధికారుల పనితీరుపై స్పష్టమైన సమాచారం, అవగాహనతో బదిలీ ప్రక్రియ చేపట్టారు. బాగా పనిచేసిన వారిని ప్రోత్సహిస్తూనే, ఆశించిన స్థాయిలో పనితీరు కనబర్చని వారిని మార్చేలా కీలక నిర్ణయాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. సరైన స్థానంలో సరైన అధికారి అనే విధానంతో సుదీర్ఘ కసరత్తు చేపట్టారు. క్షేత్ర స్థాయి నుంచి పాలనలో వేగాన్ని పెంచేలా ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యాతలు గుర్తించి పని చేసేలా నియామకాలు చేపట్టారు.

మళ్లీ టీటీడీ ఈవోగా సింఘాల్‌ - ఎందుకంటే? : టీటీడీ ఈవో శ్యామలరావు బదిలీ అంటూ కొంతకాలంగా జరుగుతున్నా చర్చకు తెరదించుతూ ఆయన స్థానంలో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్​ను నియమించారు. గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనూ టీటీడీ ఈవోగా సింఘాల్‌ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. గతంలో టైమ్‌స్లాట్‌ దర్శన, టోకెన్ల విధానం ప్రవేశపెట్టారు. శ్రీవాణి ట్రస్ట్ రూపకల్పన చేసి అమలు చేయడం ద్వారా టీటీడీ ఖజనాకు నెలకు 450 కోట్ల రూపాయల ఆదాయాన్ని సమకూర్చారు. పింక్ డైమండ్‌పై వైఎస్సార్సీపీ విమర్శలనూ ఆధారాలతో సహా సమర్థంగా తిప్పికొట్టారు. టీటీడీలో అన్యమత ఉద్యోగుల గుర్తింపునకు సర్వే చేపట్టారు. ప్రస్తుతం టీటీడీ ఈవోగా ఉన్న శ్యామలరావును జీఏడీ విభాగం రాజకీయ ముఖ్య కార్యదర్శిగా నియమించారు.

అధికారుల్లో ఉత్కంఠ : ఇంకా జరగబోయే బదిలీలపై ప్రభుత్వ శాఖల్లోని అన్ని స్థాయిల్లో చర్చ జరుగుతోంది. తమ తమ శాఖల్లో మార్పులు చేర్పుల పై మండల స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు అధికారులు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

బదిలీలు ఇలా..

  1. గవర్నర్‌ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా జి.అనంతరాము
  2. టీటీడీ ఈవోగా అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్ నియామకం
  3. రోడ్లు, భవనాలు ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎం.టి.కృష్ణబాబు
  4. జీఏడీ(పొలిటికల్) ప్రిన్సిపల్‌ సెక్రటరీగా జె.శ్యామలరావు నియామకం
  5. రెవెన్యూ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా ముఖేశ్‌కుమార్ మీనా, అదనంగా గనుల విభాగం బాధ్యతలు అప్పగింత
  6. పర్యావరణ, అటవీ విభాగం కార్యదర్శిగా కాంతిలాల్‌ దండే
  7. ఆరోగ్యశాఖ కార్యదర్శిగా సౌరభ్‌గౌర్ , పౌరసరఫరాలశాఖ కార్యదర్శిగా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగింత
  8. ఏపీ భవన్‌ రెసిడెంట్ కమిషనర్‌గా ప్రవీణ్‌కుమార్
  9. మైనార్టీల సంక్షేమ కార్యదర్శిగా సి.హెచ్.శ్రీధర్
  10. కార్మికశాఖ కార్యదర్శిగా ఎం.వి.శేషగిరిబాబు
  11. దేవాదాయశాఖ ఎక్స్‌అఫీషియో కార్యదర్శిగా ఎం.హరి జవహర్‌లాల్

