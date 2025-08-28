ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు రుణ సదుపాయం - నెలకు రూ.4000 కడితే చాలు! - PROVIDING LOAN FOR INDIRAMMA HOUSES

ఇందిరమ్మ ఇల్లు నిర్మించుకునే స్థోమత లేని పేదలకు ప్రభుత్వం రుణసాయం - ఈ నిర్మాణాలు త్వరగా పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ - ఒక్కో లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షల సాయం

Providing Loan Assistance to the Beneficiaries of Indiramma Houses
Providing Loan Assistance to the Beneficiaries of Indiramma Houses (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2025 at 3:05 PM IST

Telangana Govt is Providing Loan Assistance to the Beneficiaries of Indiramma Houses : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన ఇందిరమ్మ ఇళ్లు నిర్మించుకునే స్థోమత లేని పేదలకు ప్రభుత్వం రుణసాయం చేస్తోంది. నల్గొండ జిల్లాలో మొదటి విడతగా స్థలం ఉన్న వారికి 19 వేల ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేసింది. ఈ నిర్మాణాలు త్వరగా పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రతి ఒక్క లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షలు ఇస్తోంది. తొలి దశలో ఎల్​-1 కింద మండలానికో గ్రామాన్ని ఎంపిక చేసి నిర్మాణ కోసం ప్రోసీడింగ్స్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత రెండో దశలో ఒక్కో నియోజకవర్గానికి 3,500 చొప్పున ఇళ్లు మంజూరు చేశారు.

పునాది పూర్తి చేస్తే మొదటి విడత బిల్లు మంజూరవుతుంది. దానికి పునాది తీయడం, రాతికట్టడంతో పాటు సిమెంట్​, సీకులు, ఇసుక, మేస్త్రీలకు, కూలీలకు డబ్బులు అవసరం అవుతాయి. ఆ డబ్బులు లేని కొందరు పేదలు ఇప్పటి వరకు ఇళ్ల నిర్మాణం ప్రారంభించలేదు. మహిళా సంఘాల ద్వారా వీరికి స్త్రీనిధి, బ్యాంకుల ద్వారా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

ఇప్పటి వరకు 250 మందికి మంజూరు : నల్గొండ జిల్లాలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరైనా నిర్మించుకునేందుకు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న లబ్ధిదారులకు ఆయా గ్రామాల్లోని మహిళా సంఘాల ద్వారా రూ.లక్ష రుణం మంజూరు చేస్తున్నారు. ఈ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 250 మందికి రూ.2.50 కోట్ల రుణం అందజేశారు. కొంత మంది మహిళా సంఘాల్లో సభ్యులు కాకపోయినా వారిని అందులో సభ్యులుగా చేర్చి రుణాలు అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. దీనికి సంబంధిత డీఆర్​డీవో సిబ్బంది లబ్ధిదారులను గుర్తించి రుణాలు ఇప్పించేాలా కృషి చేస్తున్నారు.

నెలకు రూ.4 వేల చొప్పున : జిల్లాలో స్వయం సహాయక సంఘాలకు ఐకేపీ లింకేజీ ద్వారా బ్యాంకులు రుణాలు అందిస్తున్నారు. ఇలా ప్రతి నెలా పొదుపు డబ్బుతో పాటు తీసుకున్న రుణంలో కొంత మొత్తాన్ని చెల్లిస్తున్నారు. నెలకు రూ.4వేల చొప్పున లబ్ధిదారులు తిరిగి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఇళ్లు నిర్మించే క్రమంలో ప్రభుత్వం విడతల వారీగా ఇచ్చే డబ్బులను మంజూరు చేయగానే తిరిగి మహిళా సంఘాల ద్వారా తీసుకున్న అప్పును చెల్లించే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే దీనిపై కొన్ని బ్యాంకర్లకు మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని పేర్కొంటున్నారు. ఐకేపీ అధికారులు లబ్ధిదారుల వద్దకు వెళ్లి రుణం ఇప్పించేందుకు వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.

స్వశక్తి సంఘాల ద్వారా లోన్లు : ఇళ్ల నిర్మాణానికి ఎవరికైనా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే స్వశక్తి సంఘాల ద్వారా లోన్లు ఇప్పిస్తుంది. స్వశక్తి సంఘాల్లో సభ్యులైన లబ్ధిదారులకు ఇంటి నిర్మాణానికి లోన్లు అందించేందుకు గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కార్యాచరణను రూపొందించింది. ఈ సంఘాల ద్వారా లబ్ధిదారులకు రూ.లక్ష రుణాన్ని ఇచ్చేందుకు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ నిర్ణయించింది. ఈ లోన్​ కావాలనుకునే వాళ్లు కచ్చితంగా స్వశక్తి సంఘంలో సభ్యులై ఉండాలి.

PROVIDING LOAN FOR INDIRAMMA HOUSESINDIRAMMA HOUSE BENEFICIARIES LOANINDIRAMMA HOUSES UPDATESఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులుPROVIDING LOAN FOR INDIRAMMA HOUSES

