Telangana Major Spiritual Temples : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం మాస్టర్ ప్లాన్లను సిద్ధం చేస్తోంది. ప్రస్తుత, భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ప్రణాళికలను రూపొందించింది. బాసర, భద్రాచలం, జోగులాంబ సహా 8 ప్రధాన దేవాలయాల అభివృద్ధికి రూ.2,202.35 కోట్ల ఖర్చవుతుందని దేవాదాయశాఖ అంచనా వేసింది. లక్ష్మీ నర్సింహస్వామి దేవస్థానం (ధర్మపురి), సమ్మక్క సారలమ్మ (మేడారం) ఆలయాలకు అంచనా వ్యయంపై ఇంకా ఎలాంటి స్పష్టత రాలేదు.
ముఖ్య కారణం ఏంటంటే? : రాష్ట్రంలోని దేవాలయాలను సందర్శించే భక్తుల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణాలకు సంబంధించిన మహాలక్ష్మి పథకం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆలయాలకు భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతమున్న సౌకర్యాలు సరిపోవడం లేదు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ ఆదేశాల మేరకు దేవాదాయ శాఖ డైరెక్టర్ వెంకట్రావు ఆలయాల అభివృద్ధికి మాస్టర్ ప్లాన్లు రూపొందిస్తున్నారు.
- రహదారుల విస్తరణ, పార్కులు, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, ఆహార పంపిణీ కేంద్రాలు, ఉద్యాన వనాలు, అగ్నిమాపక సేవలు, బ్రహ్మోత్సవాల్లో సాంస్కృతిక, క్యూలైన్ కాంప్లెక్స్, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు వసతులు వంటి సౌకర్యాల్ని కల్పిస్తారు.
సీఎం ఆమోదానికి బాసర మాస్టర్ప్లాన్ :
- వేములవాడ రాజరాజేశ్వరస్వామి ఆలయ అభివృద్ధి కోసం రూ.696.25 కోట్లతో రూపొందించిన మాస్టర్ ప్లాన్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల ఆమోదించింది. ఈ దేవాలయాన్ని మొత్తం నాలుగు దశల్లో అభివృద్ధి చేస్తారు.
- బాసరలోని జ్ఞాన సరస్వతి దేవస్థానాన్ని రూ.189.10 కోట్లతో నాలుగు దశల్లో అభివృద్ధి చేసేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. దీనిని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆమోదం కోసం పంపించారు. సీఎం ఆమోదం తర్వాత పనుల కార్యాచరణ మొదలవుతుంది.
- భద్రాచలంలోని సీతారామచంద్ర స్వామి దేవస్థానాన్ని మూడు దశల్లో రూ.350 కోట్లతో అభివృద్ధి చేస్తారు. క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన పూర్తయ్యింది. కలెక్టర్ నుంచి ప్రతిపాదనలు రావాల్సి ఉంది. మిగతా దేవాలయాలకు మాస్టర్ప్లాన్లు సిద్ధం అవుతున్నాయి.
ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు - వాటి అభివృద్ధికి అయ్యే ఖర్చు :
- వేములవాడలోని రాజరాజేశ్వరస్వామి దేవస్థానం అభివృద్ధి కోసం రూ.696.25 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఉన్న వేములవాడ శివాలయం దక్షిణ కాశీగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
- భద్రాచలంలోని సీతారామచంద్రస్వామి దేవస్థానానికి - రూ.350 కోట్లు అవుతుందని అంచనా. ఇక్కడ కొలువైన సీతారాములను దర్శించుకోవడానికి దేశం నలుమూలల నుండి భక్తులు తరలివస్తారు.
- అలంపూర్లోని జోగులాంబ బాలబ్రహ్మేశ్వరస్వామి దేవస్థానం - రూ.345 కోట్లు అంచనా. అలంపూర్లో ఉన్న జోగులాంబ ఆలయం అష్టాదశ శక్తిపీఠాలలో ఒకటి.
- కీసరలోని రామలింగేశ్వరస్వామి ఆలయానికి - రూ.202 కోట్లతో అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
- కాళేశ్వరంలోని కాళేశ్వర ముక్తేశ్వరస్వామి ఆలయానికి - రూ.200 కోట్లు వ్యయం అవుతుందని అంచనా.
- బాసరలోని జ్ఞానసరస్వతి దేవస్థానం అభివృద్ధి కోసం రూ.189.10 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా. నిర్మల్ జిల్లాలో గోదావరి నది ఒడ్డున ఉన్న బాసర సరస్వతి ఆలయం అక్షరాభ్యాసానికి ప్రసిద్ధి చెందింది.
- కొడంగల్లోని వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి రూ.110 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా.
- చెర్వుగట్టులోని పార్వతి జడల రామలింగేశ్వరస్వామి దేవస్థానం అభివృద్ధి కోసం రూ.110 కోట్ల ఖర్చవుతుందని అంచనా. ఈ దేవస్థానంలో శివలింగం జడలు అల్లిన రూపంలో ఉంటుంది. స్వామివారు పార్వతి దేవితో కలిసి ఇక్కడ కొలువుదీరారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో దర్శించాల్సిన ప్రముఖ దేవాలయాలు! - మీరు వెళ్లొచ్చారా!
సరస్వతి పుష్కర మార్గంలో ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు - దర్శించుకుంటే జన్మధన్యమే!